“Me cayó gorda”: Martha Figueroa emprendió acciones legales contra la joven que acusó a su hijo de abuso

Martha aseguró que las acusaciones significan un daño moral para su hijo (Foto: Instagram @figuerolas)

La periodista de espectáculos Martha Figueroa aseguró que ya se encuentra en un proceso legal luego de que su hijo, Alejandro Vaca, fue acusado de un presunto abuso sexual en redes sociales a finales de enero de este año.

“Ahí está, estamos trabajando en eso. Definitivamente estamos ya en un proceso (...) Soy mujer, vivan las mujeres, guácala los hombres, cero. Yo creo que el que tenga razón, sea mujer o sea hombre, y en este caso ya estamos en el asunto legal”, expresó la periodista a los medios de comunicación según se vio en el programa de espectáculos De primera mano.

Aunque la comunicadora no ofreció más detalles sobre las acciones legales que ha emprendido contra la persona que acusó a su hijo, Martha adelantó que buscará limpiar la imagen de Alejandro.

“La injusticia es la injusticia ¿no? Y me cayó gorda, pero para eso estoy haciendo lo que tengo que hacer legalmente. Que ahí se resuelve, no en las redes ni en los programas ni nada de eso”, concluyó.

Fue a raíz de los desafortunados comentarios que Martha emitió en el matutino Hoy sobre el caso Nath Campos, que su hijo Alejandro fue acusado en redes sociales por presuntamente haber abusado de una joven cuando ella tenía 17 años.

Martha suele publicar fotos de su hijo donde muestra su cariño y apoyo hacia él (Foto: Instagram @figuerolas)

“Por supuesto que Martha Figueroa va a reaccionar así cuando su hijo también es un abusador”, tuiteó la usuaria que se identificó con el nombre de ‘Ana’, “en fin, ya no es un tema que me afecte ni nada, sólo lo platico ahorita porque me dio mucho sentimiento ver el video y escucharla hablar así”, señaló.

De acuerdo con lo relatado en la red social, la joven fue a una fiesta con el hijo de la conductora y, tras tomar un vaso de alcohol, quedó inconsciente. Horas después, la menor de edad despertó desorientada afuera de su domicilio, sola y tirada en la calle.

“Nunca he sabido qué pasó durante el tiempo que estuve desmayada, fueron varias horas. Estábamos en un depa vacío que era propiedad de Alejandro. Él, dos amigos suyos y yo. Tenía 17 años”, contó. Asimismo, la denunciante aseguró que fue intimidada y amenazada por Martha cuando ésta se enteró de lo sucedido.

Fue a través de redes sociales que la periodista emitió un comunicado para hacer frente a las acusaciones contra su hijo. Mismo que fue eliminado después de unas semanas.

“Acepto que no estén de acuerdo con mis opiniones, pero no se vale aprovechar la confusión para calumniar a mi familia”, escribió la comunicadora en ese entonces, “Alejandro no participó en los hechos de abuso que ella relata con argumentos débiles. Nunca estuvieron juntos en el departamento”.

Esta es la primera parte de tres de todo el comunicado que publicó. (Captura: Instagram @figuerolas)

Además, la comunicadora negó haber intimidado a la joven cuando ella la buscó: “Cuando hace 8 años ella me contó estuve totalmente abierta y dispuesta a dialogarlo y aclarar la situación. Nunca recibió amenazas de mi parte. Y jamás volvió a establecer contacto con nosotros”.

En los párrafos siguientes del comunicado con fecha del 27 de enero, Martha reconoció la posibilidad de proceder de manera legal contra la persona que acusó a su hijo por daño moral. Aun así, destacó que trata de ser empática, en la medida de lo posible, con la defensa de los derechos de la mujer y de las personas en general.

Para cerrar con el comunicado, la periodista extendió su agradecimiento a todas las personas que la han apoyado, no sólo durante la polémica generada a raíz de sus comentarios sobre la youtuber Nath Campos, sino ante las acusaciones contra su hijo: “Saben de nuestra calidad humana”, concluyó.

