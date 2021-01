Niurka arremetió otra vez contra Poncho de Nigirs: “Pelele sin criterio”

Foto: Niurka / IG - GuerrerosMX2020

El conflicto entre Poncho de Nigris y Niurka está más vigente que nunca. Luego de que el regiomontano hiciera énfasis en la edad de la vedette cubana y la criticara por no usar cubrebocas, ésta no se quedó callada y lo llamó “pelele sin criterio”, “vieja argüendera” y hasta “pendej*”, antes de explicar las razones por las que aparece sin mascarilla facial en las fotografías con sus fanáticos.

Niurka Marcos respondió a las duras palabras que el cantante le dedicó para quejarse sobre que no usa el instrumento de protección y es que hace unos días De Nigris fue cuestionado sobre esta situación.

“Vende cubrebocas y no se los pone, yo dije que ya está grande, yo tengo 44 años y ella debe tener 55 años y si te da a esa edad el coronavirus te puede matar”, mencionó en entrevista con De primera mano.

La vedette también tomó la palabra en la misma emisión y tundió al también conductor que hace unas semanas enfermó de COVID-19, enfermedad que le dio grave y le ha provocado la pérdida de la memoria.

Niurka aprovechó para resaltar que no le recomendará a De Nigris ponerse a trabajar (Foto: Instagram de Niurka)

“Yo soy la primera que presumo mi edad con orgullo, ni modo que me congele, me momifique o me embalsame para esperar a que él llegue a mi edad, eso no va a pasar (…), es muy triste que Poncho de Nigris necesite llamar mi atención para que yo lo destroce, diciendo que es un pelele sin criterio, como una vieja argüendera metiéndose con una dama”, resaltó en el programa conducido por Gustavo Adolfo Infante.

Niurka aprovechó para resaltar que no le recomendará a De Nigris ponerse a trabajar, pero sabe que él tiene muchos talentos que podría explotar antes de colgarse más de su imagen y recibir más ataques.

“Soy una señora madura, muy bella, de 53 años y soy una enciclopedia para destruirte y aplastarte como una cucaracha. El peor de tus errores en meterte con una enciclopedia como yo porque tú no tienes idea de cómo resolver tu vida cuando te dispare con bazuca”, dirigió hacia De Nigris.

Aprovechó para explicar por qué no usa cubrebocas en las fotografías con sus seguidores y hasta para dedicarle un mensaje especial al regiomontano.

“Cuando un fan me pide una foto, traemos los cubrebocas y me dice que es su única oportunidad y me bajo el cubrebocas y me tomo la foto porque es su única oportunidad. Es un deleite para mí que él se lleve la bendición y yo me quede con la bendición de su gratitud”, relató.

“Poncho no puedes saber de eso porque no puedes experimentar ese tipo de experiencia porque eres bien pendej*”, concluyó.

(Foto: Instagram de Poncho de Nigris)

Un coonflicto largo y sin fin

La pelea entre el ex Big Brother y “La mujer escándalo” comenzó cuando el primero publicó una imagen a favor de las familias compuestas por una madre, un padre e hijos, lo que inconformó a la ex protagonista de la puesta en escena Aventurera.

El conflicto entre ambas personalidades terminó después de un intenso intercambio de mensajes por Twitter, pero el mismo De Nigris recordó las críticas que recibió de parte de Niurka y aseguró que ésta sólo vive para atacar a los demás.

“Niurka tiene muchos talentos. Tiene el talento de criticar a las demás personas y hablar mal de la gente; de tirar brujería y hacer daño”, precisó.

