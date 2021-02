“Si me quiero grabar o no, es mi problema”: Gabriel Soto habló de su video íntimo y amenazó con cárcel a quien lo difundió

“La fiscal me está ayudando mucho en ese sentido y la demanda está ahí y estoy seguro que el culpable de haber filtrado esto o la culpable de haber filtrado esto va a ir a la cárcel de cuatro a siete años", declaró el actor.(Foto: Instagram de Gabriel Soto)

El protagonista de Te acuerdas de mí, Gabriel Soto, habló sobre la denuncia que presentó para encontrar a la o el responsable de filtrar su video íntimo y aseguró que el culpable podría terminar en la cárcel por al menos cuatro años.

“Se estableció una demanda con la ayuda de mucha gente del gobierno aquí en México, hay una ley, que se llama Ley Olimpia, que protege precisamente los derechos a la violación a la intimidad, nadie tiene derecho sin tu consentimiento ni a publicar ni a compartir ese tipo de contenidos, ya que son personales, y esperemos que la ley tome su cauce”, dijo el actor al programa Primer Impacto.

A pesar de no tener sospechas sobre la persona responsable de sacar a la luz el material íntimo del actor, Gabriel destacó que está recibiendo apoyo por parte de las autoridades mexicanas para esclarecer el tema.

“La fiscal me está ayudando mucho en ese sentido y la demanda está ahí y estoy seguro que el culpable de haber filtrado esto o la culpable de haber filtrado esto va a ir a la cárcel de cuatro a siete años. Dejemos que la investigación tome su curso y estoy seguro que se va a dar con el culpable o la culpable”, agregó.

Asimismo, el intérprete defendió su derecho a la intimidad y a expresar su sexualidad sin el miedo de ser expuesto públicamente.

“Yo digo: ‘¿Qué tiene de malo grabarse?’, o sea, uno puede hacer lo que quiera en la intimidad, yo tengo derecho a hacer lo que quiera con mi cuerpo, y si me quiero grabar o no me quiero grabar es mi problema, aquí el delito es hacerlo público y hacerlo viral. Esa es una violación a mi intimidad”, concluyó.

“Yo digo: ‘¿Qué tiene de malo grabarse?’, o sea, uno puede hacer lo que quiera en la intimidad, yo tengo derecho a hacer lo que quiera con mi cuerpo, y si me quiero grabar o no me quiero grabar es mi problema, aquí el delito es hacerlo público y hacerlo viral. Esa es una violación a mi intimidad”, concluyó.

La noticia de que el actor emprendería acciones legales en contra del individuo responsable por filtrar el material sensible comenzó a circular unos días después de que se cometiera el delito. De acuerdo con lo reportado por la revista TvNovelas en diciembre, “es un tema cuyo antecedente en México es la Ley Olimpia”, como menciona el propio histrión.

“(La ley Olimpia fue creada) a raíz de la difusión de un video sexual no autorizado de una persona en el estado de Puebla en 2014; a Olimpia Coral Melo la estuvo acosando su expareja durante ocho meses, hasta que acudió al Congreso, a los diputados de Puebla, y nació esta iniciativa en 2018″, explicó el abogado Gustavo Herrera a la publicación.

“Luego, en diciembre de 2019 surgió la iniciativa para reconocer la violencia digital y sancionar los delitos que violen la intimidad sexual de las personas a través de los medios digitales sin el consentimiento de las víctimas”, agregó.

(Foto: Twitter @gabrielsotoMEX)

“Actualmente hay una publicación de la Cámara de Senadores de las Comisiones, con fecha del 4 de noviembre de 2020, para dejar bien simplificado el delito en el Código Penal Federal; también los senadores toman como antecedente la Ley Olimpia. Hoy, el Senado discute la penalización de estas prácticas nocivas”, expresó el licenciado experto en daño moral.

Y es que, de acuerdo con las más recientes modificaciones a la ley, se estableció que la violencia digital es “toda acción dolosa realizada mediante el uso de tecnología de la información”.

MÁS SOBRE ESTE TEMA:

Violencia, mentiras y crueldad: el calvario que ha vivido Geraldine Bazán desde el escándalo con Gabriel Soto e Irina Baeva

Así fue el tenso regreso de Gabriel Soto a “El Gordo y La Flaca”: Irina Baeva, Geraldine Bazán y su video íntimo

Así fue la relación de Emmanuel Palomares e Irina Baeva: el hombre que le robó el corazón antes que Gabriel Soto