Festival Pa’l Norte anunció la reprogramación del evento para noviembre de 2021: “volveremos a rugir” (Foto: instagram @tecatepalnorte)

El festival norteño más importante de los últimos años, Tecate Pa’l Norte, informó a través de sus redes sociales que volverán tras cumplir un año de haber sido cancelado por la pandemia de COVID-19.

“Cada día que pasa, nuestro deseo de reunirnos es mayor y nos da el impulso de seguir trabajando para muy pronto volver a rugir frente a los escenarios”, escribieron en el comunicado oficial.

Además, la producción aseguró que volverán a rugir los días 12 y 13 de noviembre, a pesar de que los avances de la pandemia no pueden ser del todo pronosticados o controlados, y de que el semáforo epidemiológico podría cambiar las cosas, algo que reconocieron plenamente los organizadores.

“Aún y cuando tenemos toda nuestra energía enfocada en que suceda este año, sabemos que existe incertidumbre en este momento, por lo que en caso de que no sea posible optaríamos por movernos definitivamente para el mes de abril de 2022″, escribieron.

Festival Pa’l Norte anunció la reprogramación del evento para noviembre de 2021: “volveremos a rugir” (Foto: Alejandro MELENDEZ / AFP)

Por último, aseguraron que los boletos adquiridos en cualquier fase todavía son validos para la siguiente edición, misma que se realizará dentro del Parque Fundidora, como ya es costumbre.

“Tomemos este tiempo para recordar los mágicos momentos que hemos vivido juntos, y eso nos llevará muy pronto al más increíble de los reencuentros”, finalizaron.

Fue en marzo de 2020, a unos días de realizarse, cuando la producción decidió que cambiarían el festival para el segundo semestre del año, los días 11 y 12 de septiembre.

Pero el 29 de junio del mismo año, dieron a conocer que lamentablemente se tendría que recorrer para el año 2021, aunque sin anunciar otra fecha, por lo que los fanáticos estaban a la expectativa de recibir noticias.

El cartel que nos esperaba para la edición 2020 tenía como principales exponentes a The Strokes, Tame Impala, Alejandro Fernández, Andrés Calamaro, Babasónicos, Daddy Yankee, El Tri, Foster The People, Galantis, Iggy Azalea, Juanes, Los Autenticos Decadentes, MGMT, Milky Chance, Morat, Paulo Londra, Sum 41 y The Whitest Boy Alive, entre muchos otros.

Sin embargo, el elenco podría cambiar en su mayoría, incluso totalmente, por lo que los productores aseguraron que definitivamente habrá devoluciones a quienes así lo pidan.

Festival Pa’l Norte anunció la reprogramación del evento para noviembre de 2021: “volveremos a rugir” (Foto: AP/Marco Ugarte, archivo)

Se trata de un festival donde viven al máximo la experiencia de la música en vivo, por lo que ofrecen un total de ocho escenarios completamente versátiles con el objetivo de complacer a todos los oídos.

Por lo anterior, es normal encontrar rock, cumbia, pop, reggae, hip hop, reguetón, norteño-banda, ska y un sin fin de experimentos, colaboraciones, Dj’s y un largo etcétera.

Además, dentro del Parque Fundidora, a los asistentes se les brindan todas las atenciones y espacios necesarios para la convivencia como agua potable gratuita, lockers, cajeros automáticos, asistencia médica, estacionamiento y zona incluyente.

El festival se realiza desde su primera edición en el Parque Fundidora, ubicado en Avenida Fundidora y, Adolfo Prieto S/N, Obrera, Monterrey, Nueva León. Cerca están tanto el Aeropuerto Internacional del Norte, como el Aeropuerto Internacional de Monterrey, pero también ofrecen servicio de transporte en el festival con viajes redondos desde ciertos puntos de partida.

Y tampoco es necesario un hospedaje, porque existe una zona de campamento en el que te puedes quedar todo el fin de semana, mismo que se ubica en el Centro de Convenciones en Parque Fundidora (CINTERMEX). Dentro hay un espacio climatizado, Oxxo abierto las 24 horas, venta de bebidas (alcohólicas y no alcohólicas), seguridad y vigilancia a través de cámaras las 24 horas, así como baños y regaderas.

