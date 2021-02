Aislinn Derbez habló de su ruptura con Mauricio Ochmann: “No hay compatibilidad mental en muchos aspectos”

(Foto: Instagram de Mauricio Ochmann y Aislinn Derbez)

A casi un año de que Aislinn Derbez y Mauricio Ochmann anunciaron su separación, los detalles en torno a esta ruptura continúan generando controversia porque decidieron alejarse a pesar de sentir un profundo amor hacia el otro.

La misma actriz recientemente comentó que la razón detrás de su divorcio fue la incompatibilidad de ideas, a pesar de que ambos aún guardan un gran afecto por el otro y se mantienen cordialmente unidos por el bienestar de la hija que procrearon juntos, la pequeña Kailani.

En una transmisión hecha desde la cuenta de Instagram de su podcast La Magia del Caos, la hija de Eugenio Derbez se sinceró sobre sus sentimientos en una conversación con Santiago Molano, un experto colombiano en el desarrollo humano y las relaciones humanas.

Aislinn destacó que comenzaron a pasar muchas cosas, principalmente por diferencias de ideologías, que impidieron que la relación siguiera, a pesar de que entre ellos aún los une un gran lazo de fraternidad.





“Amo al papá de mi hija, con todo el corazón. Lo amo y siempre lo amé, incluso cuando se acabó el enamoramiento nos seguíamos amando impresionante, pero empezó a pasar eso, que decíamos es que ‘tú vas para acá’, ‘yo voy para acá’, ‘tú crees esto’ y ‘yo creo esto’”, describió.

“No está funcionando, no está siendo compatible, no hay compatibilidad mental en muchos aspectos y eso no significa que te tengas que quedar”, añadió al hablar de su mediática separación anunciada en marzo del año pasado.

La actriz confesó que muchas de las personas a su alrededor notaron los problemas en su relación y aunque quisieron opinar sobre su futuro, ellos no lo permitieron y prefirieron separarse por su bienestar.

“Para nosotros siempre fue ‘nos amamos y nos respetamos impresionantemente y por eso estamos haciendo lo que hacemos’. No hay que matarse, no hay que odiarse. Todo el mundo cree que si terminar una relación hay drama y claro que no”, comentó en la transmisión hecha hace unos días.

“Te puedes separar amando completamente a esa persona, incluso amándola más que antes”, concluyó la famosa actriz.

(Foto: Instagram de Aislinn Derbez)

Las palabras de Aislinn Derbez resuenan y privilegian a las rupturas amorosas, modelo que ha promovido al lado de Mauricio Ochmann y que reforzó después del quiebre entre Michelle Renaud y Danilo Carrera.

El sorpresivo anuncio

Los actores parecían ser una de las parejas más sólidas del mundo de la farándula pero en marzo del 2020 sorprendieron a todos cuando anunciaron una fractura en su relación y aunque al inicio dijeron que podría ser temporal, conforme avanzaron los meses se supo que todo estaba dicho y cada uno caminaría por su lado, pero siempre manteniéndose como una familia por el bienestar de la pequeña Kailani.

“Decidimos desde hace un tiempo fortalecer la relación de amistad y parar la relación de pareja”, explicaron los actores en un comunicado que publicaron desde sus redes sociales.

Desde entonces se les ha visto enfocados en sus proyectos laborales, pero sin descuidar el desarrollo de la hija que tienen en común, por lo que incluso acostumbran a celebrar ciertas fechas juntos o convivir los fines de semana.

Hasta el momento ninguno de los dos ha explicado a ciencia cierta qué ocurrió entre ambos, pero hace unos meses Eugenio Derbez, papá de la guapa actriz, confesó que el distanciamiento ocurrió tras la grabación del reality show familiar, De viaje con los Derbez.

Aislinn, por su parte, utilizó el estreno de su podcast La Magia del Caos para hablar de lo sucedido. “Siempre, desde que nos conocimos Mauricio y yo, siempre nos fallaba la comunicación. Como que era un poquito difícil, pensamos de formas muy distintas, nos costaba trabajo fluir, porque es como si él hablara un lenguaje y yo hablara otro lenguaje”, recordó la mujer.

(Foto: Instagram de Mauricio Ochmann)

Ochmann ha sido más hermético sobre su divorcio, pero en conversación con Infobae México sí explicó cómo es su relación con la madre de su hija menor: “Tengo una relación de familia, estamos en contacto todos los días, priorizamos el bienestar común, el bienestar de la familia y el bienestar de Kai y ahí nos vamos acompañando, tenemos una mancuerna muy padre”.

MÁS SOBRE ESTE TEMA

Aislinn Derbez reaccionó a la ruptura de Michelle Renaud y Danilo Carrera: “Gracias por mostrar que puede ser con amor”

Aislinn Derbez sorprendió al revelar la identidad del misterioso acompañante con el que viajó a Big Bear Lake

“Soy tan afortunada por tu amistad”: Aislinn Derbez y su supuesto novio intercambiaron comentarios que causaron confusión