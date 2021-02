“No había camas”: José Elías Moreno reveló que estuvo cerca de la muerte por COVID-19

Jose Elias Moreno acaba de regresar a los foros de televisión (Foto: Instagram@joseliasmoreno)

El actor José Elías Moreno sorprendió este martes al compartir que se unió a la lista de famosos que han sido alcanzados por la infección de COVID-19, padecimiento que lo mantuvo postrado por al rededor de un mes y medio, y por el cual sufrió una grave sintomatología que lo llevó a poner en peligro su vida. Moreno compartió con el público lo duro que fue para él hace unas semanas hacer frente a la enfermedad, por la cual llegó a pensar incluso que fallecería, pues su diagnóstico fue neumonía y no estaba oxigenando bien.

“Sí, estuve muy mal, me dio neumonía con una oxigenación muy baja, no había hospitales, no había camas, no es broma, entonces mi mujer y mi hijo (me cuidaron)”, contó el histrión en el programa Hoy y destacó que al momento no sabe en qué momento se expuso al contagio, pues se ha mantenido en todo momento siguiendo todos los protocolos de sanidad difundidos por las autoridades.

El actor de 69 años compartió que se mantuvo auxiliado con oxígeno casi 45 días, periodo en el cual incluso perdió el conocimiento y la noción del tiempo, razón por la cual “no tuvo cabeza” para pensar en la posible realización de un testamento.

El primer actor recomendó a la población continuar extremando precauciones (Foto: Instagram@joseliasmoreno)

“Perdí realmente la noción, en ese momento pasó navidad y año nuevo... y pasaron... (sobre un testamento) no lo pensé te soy honesto. Sí fue un susto fuerte”, declaró el primer actor.

Finalmente el actor envió un mensaje para sus seguidores de seguir cuidándose ante el riesgo de la enfermedad: “Decirle a la gente que no es broma, una neumonía no es un juego, que se cuiden”, añadió y agradeció a Dios el seguir con vida “estamos aquí, estamos bien”, dijo.

Por su parte, el veterano actor compartió un mensaje en sus redes sociales instando a sus seguidores a continuar extremando los cuidados, en medio del semáforo rojo decretado por las autoridades de la Ciudad de México, entidad en donde reside el actor.

José Elías participa en la nueva producción de Pedro Ortiz de Pinedo (Foto: Instagram@joseliasmoreno)

“Querido mexicano inconsciente y con complejo de Superman. De corazón te pido que el día de mañana, cuando tú o alguno de tus familiares se infecten y requieran atención en un servicio de salud y no lo puedan recibir porque los servicios han sido rebasados. No te quejes, no digas “los médicos sin corazón y sin vocación”, no digas “por mí comes”, no nos grabes descansando cinco minutos y luego nos subas a Face con la frase ‘se la pasan dormidos’. Mejor recuerda el día que decidiste pasarte por el arco del triunfo un llamado a la sociedad a permanecer en casa…”, compartió.

El también participante de telenovelas como Vencer el desamor, El dragón y Por amar sin ley, se alista para desarrollar su participación en el próximo melodrama del productor Pedro Ortiz de Pinedo, un proyecto que, aunque aún no tiene nombre oficial, se le ha nombrado como Diseñando tu amor.

El actor admitió que sintió el temor de ver llegar la muerte (Foto: Instagram@joseliasmoreno)

El actor acudió a finales de enero a una escuela al sur de la Ciudad de México para iniciar las grabaciones del melodrama en el que volverá a personificar al padre del actor Juan Diego Covarrubias. “El personaje se llama ‘Horacio’, es el papá de ‘Claudio’, es un tipazo, entre más leo, me enamoro más del personaje, es un personaje muy bonito y complejo, no le tiene miedo a nada”, contó el primer actor a Las estrellas.

Será la primera ocasión en la que trabajará con Gala Montes, quien por primera vez protagonizará un melodrama: “La he visto en algunas de las cosas que ha hecho en La mexicana y el güero, me gusta mucho, ya trabajaremos con los directores y estoy contento porque es un buen reparto”, aseguró.

