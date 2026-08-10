Ximena Herrera confiesa a Mariana Ochoa que apoyar a Yanet García le costó seguir en La Casa de los Famosos México 2026

Ximena Herrera no llegó al foro tras su eliminación este domingo: la producción la mandó directo al Exilio, donde se reencontró con Mariana Ochoa. (La Casa de los Famosos México)

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Ximena Herrera se convirtió este domingo 9 de agosto en la segunda eliminada de La Casa de los Famosos México 4, pero su salida no fue definitiva: la actriz ingresó al Exilio, la nueva dinámica del reality que le da una segunda oportunidad frente al voto del público. El martes 11 de agosto se sabrá si ella o Mariana Ochoa —la primera eliminada de la temporada— regresa a la competencia.

La gala arrancó con los posicionamientos de todos los habitantes. Fue Gema Garoa la primera en señalar a Herrera, a quien acusó de jugar en bandos opuestos. Karina Torres también la eligió, esta vez por falta de conexión dentro de la casa. La tensión de la noche, sin embargo, tuvo otro protagonista: Masad Altamimi y Ese Pérez se enfrascaron en un enfrentamiento cuando Ese le recriminó al influencer árabe no hacer limpieza en el hogar. “No sé si tu religión no te lo permite”, le dijo. Masad respondió exigiendo respeto a sus creencias.

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Antes de revelar el nombre del eliminado, la conductora Galilea Montijo anunció a los salvados. Ernesto Laguardia fue el primero en regresar a la casa; lo siguió Memo Schutz. Al final en la silla giratoria quedaron Herrera y Altamimi. La actriz recibió el menor respaldo del público y tuvo que dejar la competencia.

Ximena salió de la competencia el domingo 9 de agosto tras recibir el menor respaldo del público.(Captura de pantalla La Casa de los Famosos México)

El Exilio: 48 horas para ganar el regreso

Para sorpresa de la audiencia, la producción no envió a la actriz al foro. En su lugar, la mandó al Exilio, un cuarto con catres y poca luz que, según confirmó La Jefa, siempre existió dentro del set pero nunca había sido utilizado. Ahí la esperaba Mariana Ochoa, quien lleva una semana en las galas y post galas desde que fue la primera eliminada de la temporada.

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“¿Estás bien? ¿Te sientes bien?”, le preguntó Ochoa al verla entrar. “Se siente refeo, se te extrañó mucho”, respondió Herrera. Las dos actrices pasarán 48 horas juntas mientras el público vota en el portal oficial del programa para decidir cuál de las dos vuelve a la casa. El resultado se revela el martes. Quien regrese tendrá inmunidad durante su primera semana, aunque no podrá nominar a sus compañeros.

Las rivalidades dentro de la casa más famosa de México

Ya en el Exilio, Herrera se sinceró con Ochoa sobre la dinámica que dejó atrás. Le narró que Yanet García habría sufrido el primer posicionamiento de la temporada, cuando seis personas se fueron en su contra con dureza. “Yo escuché lo que le decían y como que... No se vale, o sea, esta chava no les ha hecho nada”, dijo Herrera.

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La actriz le confesó a Mariana Ochoa que apoyar a Yanet García le habría costado la permanencia en la competencia. (Captura de pantalla TikTok)

Según relató, “La Chica del Clima” habría pasado dos noches sin dormir, luego tuvo alergia que le inflamó los ojos, después una infección de garganta. “Saca flema verde”, describió. El posicionamiento habría agravado su estado físico: “Lo somatizó”. Ximena Herrera explicó que trató de acompañarla para apoyarla, lo que le generó consecuencias dentro de la casa.

“Me estaban dando palo por decirme: ‘aguas con quien te metes’, casi, casi”, contó. La actriz dijo que repetiría la misma decisión: “Si tengo que regresar a hacer lo mismo, regresaría a hacer lo mismo, porque sí se me hace una injusticia que se le hayan ido tan, tan duro”.

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Herrera le reveló a Ochoa que esa lealtad hacia García habría derivado en la rivalidad que la llevó a la placa. Las tres —Herrera, Yanet García y Brianda Deyanara— forman equipo, y esa alianza habría motivado a otros habitantes a señalarla durante los posicionamientos.

La actriz reconoció que García se tomó personal las críticas del primer posicionamiento y se replegó frente a quienes le habían dicho cosas. “Se lo tomó personal”, confirmó Ochoa. Herrera lo atribuyó a un proceso físico y emocional que la dejó vulnerable en las semanas siguientes.

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Así está conformado el equipo de “Las Divinas”

La actriz fue la segunda habitante en abandonar La Casa de los Famosos México 2026, pero aún tiene posibilidades de volver: desde el Exilio, le contó a Mariana Ochoa que defender a Yanet García la habría puesto en la mira del resto de los participantes. (Captura de pantalla TikTok)

La alianza conocida como “Las Divinas” surgió tras la segunda Gala de Nominación del 5 de agosto. El grupo nació después de que Yanet García estuvo a punto de ser la primera eliminada de la temporada: acumuló la mayor cantidad de puntos en la nominación y recibió el mayor número de posicionamientos en la gala de eliminación. No obstante el público la salvó, y ella regresó con una estrategia distinta.

García decidió armar una alianza con quienes tenían buena relación con ella para protegerse de los habitantes que la habían nominado. El grupo quedó conformado por ella, Brianda Deyanara, Ximena Herrera y Luis Chaparro, aunque este último siguió conviviendo con el resto de la casa, a diferencia de las otras tres, que comenzaron a aislarse entre sí.

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Fue el panelista René Franco quien las comparó con “Las Divinas” de la telenovela juvenil Atrévete a Soñar, grupo que en la ficción representaba superioridad, belleza y exclusividad. La comparación ganó fuerza cuando Ximena Herrera empezó a decirle a García que las demás habitantes le tenían envidia por su belleza.