Michelle Salas explotó ante ataques en redes y sugirió a quienes la critican: “Vete a ver una película con tu novio, marido o amante”

La modelo Michelle Salas respondió a sus detractores luego de que recibiera diversas críticas y comentarios en el que algunos usuarios de Instagram la señalaban de haberse realizado cirugías. Esto enfureció a la actriz que por su parte reviró y dijo que todo se trató de maquillaje y de muchos filtros y también criticó que se usen las redes sociales para ofender y lastimar a los demás.

La hija mayor de Luis Miguel y de Stephanie Salas nunca ha negado que se ha sometido a procedimientos quirúrgicos para mejorar su imagen, por ello tuvo la confianza de responder a los usuarios en especial en referencia a los siguientes comentarios: “Me llamó la atención que el otro día hice un reel (video) y es el mismo rollo, ¿no?, de: ¿Qué te hiciste en la boca? Ya déjate de inyectar, pareces travesti”.

Ante estas palabras, así respondió Salas:

Ese mismo día había tenido fotos, full on make up (con maquillaje cargado), además de un filtro, que se los voy a compartir porque ya veo que, de verdad, hay mucha gente que no ha descubierto el mundo de los filtros

Michelle Salas arremetió contra ellos y les instó a buscar otras formas de satisfacer su ocio y su odio (Fotos: Instagram @michellesalas)

La modelo posteriormente argumentó que no se sintió afectada por los comentarios de que recibió en las publicaciones sino que lo que le preocupó fue que durante la discusión entre sus seguidores y sus haters, se dieran encontronazos que acabaran por afectar psicológicamente a alguien que de verdad pueda atentar contra sí misma por culpa de este tipo de palabras:

Si a mí no me afecta es una cosa, pero, esta misma gente va y deja sus comentarios tóxicos a lo mejor a otra persona, que a esa persona sí le afecta. Y no se me hace chido que la gente tenga tiempo y una toxicidad tan extrema

Michelle Salas también mandó el siguiente mensaje a quienes se dedican a molestar a otros usuarios en las redes sociales y criticó que algunas personas impulsen este tipo de comportamientos a otros con tal de no ser blancos de esos comentarios:

Si no tienes nada bueno qué decir, entonces; brother, ponte a coser o no sé, cocina, vete al cine; bueno, ahorita no se puede ir al cine. Vete a ver una película con tu novio, marido, amante, lo que sea (...) Lo único que quiero decir, si Juanita Pérez o quien sea mañana se quiere arrancar la cara y ponerse la de Blanca Nieves, pues eso es problema de ella, o mío, o de quién sea. Nadie tiene el derecho de hacer sentir mal a nadie. Fin del comunicado, vive y deja vivir, eso creo que es súper importante, para mí, para todos, para el mundo

Cristian Castro fue una de las figuras del espectáculo que decidi abandonar las redes sociales (Foto: EFE/David Fernández/Archivo)

Y es que el tema del ciberbullying ha sido un tema que diversos actores y personajes de la farándula se han dedicado a atacar desde su trinchera y desde sus mismas redes sociales, ya que ellos mismos han sido víctimas de los constantes ataques de otros usuarios. Otro de los artistas que también se quejó de los constantes ataques que recibía fue el mismo Aleks Syntek, que durante un tiempo suspendió el uso de sus redes sociales.

Otro de los artistas que también salió de las redes sociales fue Cristian Castro, que en dos ocasiones decidió abandonar Twitter luego de haber sido tachado de ser un niño mimado e inclusive atacado con adjetivos relacionados con su identidad sexual, regresó por un breve periodo de tiempo pero decidió volver a salir cuando se dio la muerte de su gran amigo Juan Gabriel.

También le sucedió algo similar al Dr. Shenka, quien decidió mantener una “cuarentena” de las redes sociales debido a las fake news y a la cantidad de “toxicidad” que se vive en esos entornos, por lo que decidió darse un respiro y únicamente regresó por breves momentos para informar a sus seguidores sobre su estado de salud cuando fue diagnosticado con COVID-19.

