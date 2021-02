Las explosivas declaraciones de Sam Asghari, el novio de Britney Spears, contra el padre de la cantante: “Es un idiota total”

Britney Spears y Sam Asghari (Shutterstock)

El novio de Britney Spears criticó al padre de la cantante, Jamie Spears, por supuestamente “tratar de controlar” su relación con la estrella en una publicación explosiva de Instagram. “Ahora es importante que la gente entienda que no tengo ningún respeto por alguien que intenta controlar nuestra relación y constantemente nos lanza obstáculos”, dijo Sam Asghari en una historia en dicha red social. “En mi opinión, Jamie Spears es un idiota total”.

El modelo, que rara vez es tan franco sobre su relación con la estrella del pop, agregó que “no entrará en detalles” sobre lo que lo llevó a hablar porque “siempre respetó nuestra privacidad”. Sin embargo, el actor nacido en Irán concluyó: “Pero al mismo tiempo no vine a este país para no poder expresar mi opinión y libertad”.

Horas antes, Asghari había enviado un mensaje a los fanáticos preocupados que han quedado conmocionados tras ver “Framing Britney Spears”, el documental de Hulu que desentraña el ascenso y caída de la “Princesa del Pop”, quien lucha desde años por su “liberación”.

El modelo iraní tuvo unas dulces palabras de apoyo a su pareja, con quien lleva cinco años de relación. En un comunicado a la revista People, Asghari, de 27 años, expresó: “Estoy agradecido por todo el amor y el apoyo que está recibiendo de sus fans en todo el mundo, y espero con ansias un futuro normal y sorprendente juntos”.

“Siempre he querido lo mejor para mi media naranja, y continuaré apoyándola para que siga sus sueños y cree el futuro que quiere y merece”, añadió el novio de la cantante.

Spears, de 39 años, y Asghari se conocieron en el rodaje del videoclip “Slumber Party” en el 2016. Mantienen su relación en privado, aunque se prodigan numerosas muestras de afecto en sus redes sociales. Es el principal apoyo de Spears en momentos complicados como la batalla judicial que mantiene con su padre, Jamie Spears, por los términos de su tutela. La cantante tiene dos hijos, Sean Preston, de 15 años, y Jayden, de 14, de su relación con su ex esposo, Kevin Federline, con quien estuvo casada entre 2004 y 2007.

Con estas declaraciones, Asghari ha salido al paso de los comentarios que circulan tras el estrenos del documental sobre la vida de la estrella que no fue autorizado por la cantante.

“Framing Britney Spears” aborda los complicados años que vivió tras el final de su relación sentimental con Justin Timberlake, marcados por sus problemas de salud mental y por una crisis en su imagen pública que se habría visto agravada por la narrativa que su ex novio contribuyó a construir en torno a su ruptura. También expone la controversia que rodea la tutela que ejerce su padre sobre ella, que generó un movimiento llamado FreeBritney.

La cantante dijo que le tenía miedo a su padre y que no iba a volver actuar si él seguía controlando su patrimonio tras 12 años de tutelaje (Shutterstock)

La cantante estadounidense se encuentra en una pausa indefinida de su carrera, pero trabaja activamente en su intento por recuperar el control de su vida y su dinero tras 12 años de una tutela judicial ejecutada principalmente por su progenitor.

La curaduría, conocida en muchos estados como una tutela, comenzó en 2008 cuando Spears atravesaba un periodo de inestabilidad emocional y perdió la custodia de sus hijos. Los arreglos normalmente se limitan a personas con capacidad severamente reducida de tomar decisiones por sí mismos, y se supone que son temporales. Pero la voz de “Toxic” ha permanecido bajo control judicial mucho más tiempo de lo que cualquiera anticipaba.

Jamie Spears tiene control de todas las decisiones de su hija.

El noviembre pasado, el abogado de la exitosa artista, Samuel D. Ingham III, compareció ante el tribunal de Los Ángeles donde afirmó que su clienta tenía “miedo” de su propio padre y que no iba a volver a los escenarios mientras él siga controlando su fortuna.

Tras las declaraciones de la cantante, Jamie Spears se defendió y le dijo a CNN que solo estaba tratando de proteger a su hija de “aquellos con intereses egoístas”.

El tuit de Sarah Jessica Parker

“Amo a mi hija y la extraño mucho”, dijo Spears en un comunicado. “Cuando un miembro de la familia necesita cuidado y protección especiales, las familias deben dar un paso al frente, como lo he hecho durante los últimos 12 años o más, para salvaguardar, proteger y seguir amando a Britney incondicionalmente”, afirmó.

Muchas celebridades están expresando su apoyo a Britney Spears después de ver “Framing Britney Spears” realizado por The New York Times. Los fanáticos lanzaron el movimiento “Free Britney” hace años y ahora las estrellas se están sumando. Famosos como Kacey Musgraves, Bette Midler, Amber Tamblyn, Andy Cohen, Sarah Jessica Parker y muchos más compartieron el hashtag #FREEBRITNEY en sus redes sociales.

