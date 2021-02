“Es una canción de empoderamiento”: Nella habló con Infobae de “Solita”, su más reciente sencillo

Video: Infobae

Nella cuenta entre sus logros haber participado como invitada especial de Alejandro Sanz durante su ultimo tour. También ha tenido la oportunidad de haber cantado con grandes artistas de la talla de Jennifer López, Carlos Vives, Luis Enrique, entre otros.

El talento de esta intérprete la ha llevado a grabar recientemente con el reconocido compositor Juan Luis Guerra. Además, Nella fue invitada a participar como cantante y actriz junto a Javier Bardem, Ricardo Darín y Penélope Cruz en la película Todos los Saben.

Luego de haber firmado con la discográfica Sony, Nella presentó su ultimo sencillo y video Solita. Infobae habló con ella sobre sus comienzos, sus logros y proyectos.

-¿Cómo fueron tus comienzos con la música?

Mi primer acercamiento con la música fue desde muy pequeñita, encerrada en mi cuarto cantando. Ponía la música tan alta que nadie se enteraba que yo podía siquiera afinar. No fue hasta una de las clases de canto a las que me metieron simplemente por confiar, porque no sabían que podía cantar. Cuando mi papá me va a buscar a esta clase de canto, mi profesora va y lo recibe y me deja a propósito cantando en el cuarto. Le dice “¿Escuchás esa voz?”, y mi padre le dice “Sí, qué hermosa”, y dice “Esa es tu hija (...) y tienes un tesoro ahí que deben pulir”.

Siempre he dicho que tengo la fortuna de saber lo que quería hacer el resto de mi vida desde muy joven; tenía apenas 8 años cuando sabía que la música era a lo que me quería dedicar de alguna forma. También tuve claro qué quería estudiar, estaba la opción de ser autodidacta, pero quería ir a una universidad.

-Estuviste en una excelente universidad.

Sí, estuve en Berklee College of Music que llegó a mi mente ya estando viviendo en Caracas, porque soy de la isla Margarita, una isla hermosa y pequeña en Venezuela en la cual estuve hasta los 17 años, y luego me mudé a Caracas. Ahí estudié Música, Comunicación Social también, pero fue solo un año. Fue donde dije “No, yo me quiero ir”.

-Fue ahí cuando te montaste a la música.

Ahí fue cuando Berklee llegó a mi vida y audicioné. Me aceptaron, pero no me dieron beca. Me tuve que volver a Venezuela, muy decepcionada, pero no me quedaba de otra, porque mis padres no podían financiarme estando allá en Boston. Así que me devolví a Caracas, pero mis padres dijeron “¿Sabes qué? Te podemos pagar el primer semestre y luego ves cómo hacemos”. Sin duda alguna me fui para Boston.

-Llegaste a donde estás ahora por un trabajo duro que has hecho.

Sí, yo creo que algo que ha sido clave en mi carrera ha sido el enfoque, la perseverancia y la constancia. Me gusta mucho manifestar y proyectar lo que quiero hacer.

-Ganaste en el 2019 un Latin Grammy a la Mejor Nueva Artista, cantaste con Alejandro Sanz, estuviste como cantante y actriz junto al argentino Ricardo Darín, con Penélope Cruz; cantaste con Jenifer López... ¿alguna vez visualizaste todo eso que te está pasando?

Escribo mucho dónde me quiero ver. Me gusta dibujar también las cosas que deseo. Me parece algo que es muy fuerte que funciona. Requiere mucho trabajo y también contar con un equipo que crea en ti, que tenga tu misma visión y que también respete tu arte.

Cuando me enteré de que había la posibilidad de tal vez actuar y cantar para Javier Bardem, Penélope Cruz y Ricardo Darín, dibujé en un papel a Javier Bardem y al otro me dibujé a mí cantándole. Lo pegué en el techo de mi cuarto y todas la mañanas lo veía y me decía “Esto va a pasar, esto va a pasar”

Mis amigos me decían “¡Nella, en septiembre hay un concierto!”, y yo decía “¡No! ¡Que yo tengo una película que filmar!”, y no sabía nada. “Yo me voy a Madrid a grabar”, y no había nada confirmado. Fue cuando recibí una llamada donde dijeron “Nella ven para Madrid que vas a formar parte de la película”.

Así que sí, para mí es muy importante la visualización en mi carrera y en mi vida.

(Captura: YouTube Nella)

-Lanzaste tu sencillo, Solita. ¿Cómo nació esa canción?

Solita está escrita por Javier Limón, quien se viste una vez más de Nella. Esto ya se confunde, tiene un problema de identidad, que no se sabe todavía si él es Javier o si es Nella. ¡Porque lo hace muy bien! De verdad. Él me manda las canciones y parece como si se hubiera metido en mi mente, transcrito todo y lo hizo.

Solita es una canción de empoderamiento. Es una canción que se aleja de esa idea de depender de alguien para poder ser feliz. Es lo que he querido reflejar con Solita que, además, es algo que me ha pasado.

Siento que con la carrera hay muchos momentos de soledad. En un momento estás en un concierto rodeado de tanta gente y llegas a casa para ver todo lo contrario. He aprendido a apreciarlo muchísimo, a estar conmigo misma. Es divino. Yo soy muy cool. Pienso que aceptarte a ti misma y quererte hará más fácil el trabajo para tú entregarte a otra persona.

-Contame del video, porque vimos un poco del backstage en tus redes.

A mí me parece muy divertido grabar videos. Es una de las partes más chéveres de todo este proceso. ¡Por fin grabé un video en el calor! Porque todos mis videoclips han sido en el frío absoluto. Fue espectacular porque fue gracias al arte de Rubén Martín, que fue quien dirigió y grabó el video. Quedó ese tesorito que ahora pueden ver. Es un video donde estoy obviamente solita, pero también estoy bailando pasándomela muy bien.

-¿Cómo es haber firmado con Sony?

En mis inicios no era mi prioridad. Gracias a dios el arte que he hecho no era para llegar a una playlist o una radio, o ganar un premio. Nunca fue el punto de partida. Con mi familia de Casa Limón creamos un concepto tan bonito que es Voy, un disco super minimalista, donde era la introducción de Nella al mundo y ese disco nos trajo sorpresas como fue el Grammy.

Pienso que esta exposición que genera la academia fue una de las cosas que tal vez me llevó a la familia de Sony Music. Solita es la primera canción que sacó con Sony y ahora se viene el álbum completo que es una joyita.

-¿Con quién te gustaría cantar?

¡Hay muchos artistas! Una de mis cantantes preferidas es Mayra Andrade. Ha sido un ejemplo para mí de una carrera exquisita. Quisiera que en algún momento pudiera pisar la tarima con ella. Pero obviamente hay miles de artistas. Te puedo hacer una lista.

-¿Cómo te visualizas de aquí a 5 años?

Una de mis pasiones dentro de la música es estar en tarima, disfruto muchísimo viajar. Así que lo que más me haría feliz sería seguir viajando con mi música, dando conciertos alrededor del mundo. Es lo que más escribo, lo que más dibujo: yo pisando tarimas alrededor del mundo.

