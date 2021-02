Kanye West fue demandado por 800 de sus empleados: le exigen USD 30 millones en salarios impagos

Kanye West fue demandado por 800 empleados que participaron el año pasado de sus imponentes servicios dominicales. La reclaman una suma de 30 millones de dólares (Shutterstock)

Kanye West pasa por uno de los momentos más difíciles de su vida. El rapero no solo fracasó estrepitosamente en su carrera hacia la Casa Blanca, también está en proceso de divorciarse de Kim Kardashian. A ello ahora hay que agregarle dos demandas colectivas por parte de sus ex empleados, quienes le reclaman USD 30 millones en concepto de sueldos impagos.

West, de 43 años, fue denunciado por los trabajadores que contrató para los servicios religiosos dominicales que estuvo ofreciendo en 2019 por todo Estados Unidos. Aseguran que no les ha pagado la totalidad de sus salarios ni se ha hecho cargo de las horas extras, según informó el diario The Sun, que ha tenido acceso a los documentos.

El Tribunal Superior del Condado de Los Ángeles ha recibido dos demandas colectivas el 29 de enero. La primera fue presentada por por 500 artistas y la segunda por 300 empleados del personal técnico. Sin embargo, fuentes relacionadas con las causas aseguraron a The Sun que ellas son solo “la punta del iceberg”; los abogados calculan que la cantidad de personas que se presentarán como damnificadas llegará a 1.000.

Kanye West en Coachella en abril de 2019

Según las denuncias, West violó las leyes laborales en un evento particular del servicio dominical en noviembre de 2019 cuando debutó con su “ópera” en el Hollywood Bowl en Los Ángeles, California, titulada “Nebuchadnezzar”.

Michael Pearson, uno de los artistas que representa al grupo en la primera demanda, dijo que fueron obligados a trabajar durante dos días sin comidas ni descansos, y que algunos trabajadores se sentaron en el piso durante jornadas de diez horas porque no había suficientes sillas. La segunda demanda, presentada por la estilista Raina León, representa a los empleados detrás del escenario que no recibieron sus pagos a tiempo o ni siquiera los recibieron. León afirmó que cuando finalmente fue compensada por su trabajo, casi cuatro meses después, se le pidió que pagara una tarifa de USD 20 para cobrar su cheque de USD 550.

En diálogo con The Sun, una fuente legal dijo que los abogados han comenzado a buscar antiguos empleados de West para que se unan a las demandas colectivas: “Ya tienen a cientos de personas a bordo, pero están hablando con muchas, muchas otras que quieren ser parte de esto. La gente está muy molesta por la forma en que los trataron”.

“Ahora se trata de demostrar que Kanye fue el empleador. Nadie sabe cuán involucrado estaba el propio West, si sabía lo que estaba pasando. Este es un caso muy fuerte”, añadió el informante al citado medio.

La implicación directa de West es lo que no está claro. En ello insisten fuentes legales: “Seguramente Kanye West no ha pagado una factura desde hace 20 años, espera que su gente se ocupe de ello. Pero no puede permitirse ir a juicio, porque puede dar con un jurado que no sea fan suyo y solo vea a un rapero rico estafando a gente normal”.

