Elizabeth Chambers, ex esposa de Armie Hammer confesó que está en “shock” tras las polémica en torno al actor

Elizabeth Chambers se confesó sorprendida y devastada por las acusaciones contra el padre de sus hijos (Foto: REUTERS/Danny Moloshok)

Elizabeth Chambers, ex esposa de Armie Hammer, oficialmente rompió su silencio acerca de la polémica que ha rodeado al actor durante las últimas semanas.

El pasado lunes 1 de febrero, la chef compartió una imagen de la playa y con esta acompañó un texto en el que reveló que se ha tomado tiempo para procesar la información que salió a la luz.

“Durante semanas he intentado procesar todo lo que ha sucedido. Estoy conmocionada, desconsolada y devastada. Dejando a un lado la angustia, estoy escuchando y continuaré escuchando y educándome sobre estos delicados asuntos. No me di cuenta de cuánto no sabía ”, expresó en el escrito.

La estrella de reality aseguró que apoya a quienes han sido víctimas de agresiones sexuales e incluso las impulsó a buscar la ayuda necesaria.

Chambers expresó su apoyo hacia víctimas de abuso sexual (Foto: Frazer Harrison/AFP)

“Apoyo a cualquier víctima de agresión o abuso e insto a cualquier persona que haya experimentado este dolor a buscar la ayuda que necesita para sanar. En este momento, no voy a comentar más sobre este asunto”, agregó.

Chambers expresó que su prioridad son su hija Harper Grace, de 6 años de edad, y su hijo de 4, Ford Douglas Armand. “Mi único enfoque y atención seguirá estando en nuestros hijos, en mi trabajo y en la salud de este momento increíblemente difícil”, declaró.

Finalmente, la chef agradeció “todo el amor y apoyo” que ha recibido a lo largo de estas semanas. Pero también pidió “amabilidad, respeto y consideración” tanto por ella, como por los hijos de la pareja.

La chef agradeció los buenos deseos (Foto: REUTERS/Danny Moloshok)

Desde hace unas semanas, el diario británico Daily Mail aseguró que a través de una fuente cercana a Chambers, que ella se encontraba “horrorizada y asqueada” tras conocer la serie de inquietantes conversaciones que tuvo su ex marido a través de su cuenta de Instagram.

De acuerdo con la fuente, Chambers piensa que Hammer “parece ser un monstruo”, pero, a pesar de todo, la noticia no la tomó por sorpresa. El mismo informante añadió al medio que “muchas de estas mujeres ya habían contactado con Elizabeth, y aunque ella no quería admitirlo antes, ahora sabe que están contando la verdad”.

“Armie tenía un lado completamente diferente que ella no conocía. Si siempre estuvo allí y él lo mantuvo oculto, o si sucedió algo que lo cambió por completo, ella no lo sabe”, aseguró la persona cercana a la ex esposa del actor, que aún no se ha pronunciado públicamente sobre este asunto que conmocionó a Hollywood.

Una de las mujeres que se puso en contacto con Chambers sobre su experiencia con Hammer quedó tan traumatizada que ingresó en un “intenso programa de rehabilitación y terapia debido a su abuso emocional y físico”, reportó el Daily Mail.

La fuente del diario británico reveló los sentimientos de Chambers (Foto: AFP/Valerie Macon)

Ex parejas narraron sus historias

Paige Lorenze, ex pareja de Armie Hammer, habló sobre la traumática relación de cuatro meses que mantuvo con el actor. La joven de 22 años reveló que Hamer supuestamente enviaba fotos de ella a sus amigos, sin su consentimiento.

“AH (Armie Hammer) compartió fotos mías, que ni siquiera sabía que existían, con personas en línea, sin mi permiso o conocimiento. Asqueroso, violador y francamente inaceptable”, escribió en un tuit publicado el domingo.

Por su parte, la escritora Jessica Ciencin Henriquez, quien fue vista con Hammer a principios de septiembre de 2020, hizo una fuerte declaración en su cuenta de Twitter.

“Si todavía te preguntas si esos DM de Armie Hammer son reales o no (y lo son), tal vez deberías comenzar a preguntarte por qué vivimos en una cultura dispuesta a dar a los abusadores el beneficio de la duda en lugar de víctimas de violencia sexual”, antes de adjuntar en su tuit la captura de pantalla de los mensajes que supuestamente envió el actor a diferentes mujeres.

