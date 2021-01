Horacio Pancheri negó que su relación con Marimar Vega haya terminado mal

Horacio Pancheri aclaró que la ruptura fue muy pacífica (Foto: Steve Allen)

Después de que Marimar Vega anunciara que terminó su relación con Horacio Pancheri, rumores de engaños y peleas comenzaron a circular. No obstante, el argentino negó que este fuera el caso.

Durante un encuentro con la prensa en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, el actor declaró que la ruptura fue amistosa, y no le importan los comentarios que han circulado.

“Terminamos en paz, deseamos lo mejor para cada uno y a seguir su vida cada uno. La gente puede decir lo que quiera, cada uno que tome partido por quien quiera, que hable, que diga, estoy acostumbrado a eso […] La red mía está abierta, que comente quien quiera comentar”, declaró el argentino.

A pesar de que no quiso entrar en más detalles y no habló de la relación, sí dejó un tema muy en claro: Gala Montes no fue un factor en la separación de la pareja.

El argentino declaró que su colega no tuvo nada que ver en la ruptura (IG: marimarvega)

“Fui clarísimo: no voy a hablar de mi separación, ya está más que claro, me separé, y los temas son míos con María, ya lo aclaré. Gala no tiene nada que ver… nada más lo dejé claro para que Gala se quede tranquila, para que no inventen y, como María lo confirmó, lo reafirmé y listo”, expresó.

Por otro lado, el también modelo compartió que se encuentra bien, pero en una etapa de duelo por el final y compartió que ambos han ido a terapia para lidiar con esto.

“Comparto lo bonito, lo malo queda para nosotros. Hacer el duelo y listo [...] Cada quien lleva su proceso como lo pueda hacer… cada quien toma su camino. Yo hago mi terapia, ella hace su terapia, hay gente que va por otro lado, pero bueno, así es la vida, hay que darle para adelante”, contó.

La ruptura

El pasado miércoles Vega confirmó su ruptura con el modelo argentino. Con un contundente mensaje en sus redes sociales, puso fin a la ola de rumores que crecieron durante las últimas semanas sobre la relación que la pareja inició en 2019.

Gala cree que es muy machista que sólo la busquen por rumores de infidelidad (Foto: Instagram @galamontes)

“Este mensaje es para comunicar que tomé la decisión de terminar mi relación con Horacio, convencida de que lo mejor es tomar caminos separados. Ojalá que algún día podamos vivir estos difíciles procesos personales sin publicaciones machistas que fomentan y perpetúan la cosificación y nulificación de la mujer”, escribió la actriz.

“Por mi parte sólo puedo decir que estoy en un mejor lugar enfocada en procurar lo mejor de mi vida”, concluyó la actriz en la publicación que acompañó con un retrato suyo reciente.

La actriz ha recibido el apoyo de todos sus seguidores y colegas del medio, como Ludwika Paleta, quien demostró el cariño que siente por Marimar con un emoticono en forma de corazón.

Y es que Marimar se ha enfrentado a una serie de rumores sobre la verdadera razón por la que su relación terminó.

Marimar Vega habló sobre los ataques que recibe cada que Horacio Pancheri publica una foto con ella

De acuerdo con la revista TvNotas, Horacio terminó la relación porque era poco sana; incluso, una fuente cercana a la pareja declaró: “Horacio Pancheri, de 38 años, dio por terminada su relación porque ya no aguantó más su mal carácter y la describe como una mujer posesiva y loca”.

La misma persona dijo en entrevista que el actor ya estaba harto de ciertas actitudes de Marimar y terminó con ella hace un par de semanas.

“Es un gran tipo (Horacio), pero la verdad es que cambió mucho a raíz de que inició su relación con Marimar, él ya no podía ir a las reuniones de amigos y cuando escasas veces podía escaparse, le estaba llegando mensajes todo el tiempo o le mandaba mensajes de que ya se fuera; es una mujer tóxica, muy celosa, aparte de su mal carácter”, relató un presunto amigo del actor a la publicación.

