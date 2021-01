Gala Montes rechazó tener un romance con Horacio Pancheri: “Son chismes”

La joven actriz está molesta de que los medios la busquen por un chisme (Foto: especial)

Gala Montes por fin habló con los medios sobre si tiene una relación amorosa con su compañero de novela, La Mexicana y el Güero, Horacio Pancheri. Esto ocurrió después de que Marimar Vega, a través de su Instagram, confirmara que había terminado con el actor argentino luego de dos años de relación.

Los rumores sobre el rompimiento de la ahora ex-pareja comenzaron cuando Horacio borró todas las fotos que tenía con la actriz de El juego de las llaves. Poco después, Marimar trataría de cerrar el tema con un mensaje largo donde aseguró que estaba en un lugar mejor.

No obstante, el portal de TvNotas publicó una entrevista con una supuesta fuente cercana a Horacio Pancheri que afirmó que la ruptura de su “amigo” con Marimar fue por los celos y el malhumor de ella. La tachó de posesiva y loca, e insistió que Horacio estuvo obligado a salir de esa relación “tóxica”, misma que no le costó trabajo, pues ya tenía un romance con una compañera de set.

La actriz aseguró que está más enfocada en su música y proyectos como actriz (Foto: Instagram @galamontes)

En la nota señalaron a Gala Montes, la actriz de 20 años que compartió pantalla con Horacio en la novela de Televisa, La Mexicana y el Güero. De ahí que hubiera rumores alrededor de la joven intérprete sobre si en verdad fue la tercera en discordia.

Gala, en entrevista con Hoy, aseguró que no había ninguna relación amorosa con Horacio. “Son chismes y son mentiras. Y al final te ponen en un lugar que no es. Yo he llevado una carrera muy limpia, muy pulcra”.

La actriz y cantante fue contundente con los rumores. Insistió que lo que publicó el portal de chismes “no tiene nada qué ver” con cómo vive su vida y que no sólo está soltera, sino que está dedicada a su carrera, que apenas está despegando en Televisa: “(Estoy) soltera, muy feliz, muy trabajadora. (Estoy) enfocada en mi música y en mi nuevo papel, que se llama Valentina”.

Gala cree que es muy machista que sólo la busquen por rumores de infidelidad (Foto: Instagram @galamontes)

Poco después, Montes se mostró molesta con que los medios de comunicación siguieran abordándola para insistir sobre el tema. “Ya se aclaró todo en las redes sociales”, sentenció. “Quien quiera saber más del tema que se meta a mis redes, que se meta a las redes de Horacio. Nada más”.

Aseguró que le parece injusto que las cámaras sólo la busquen cuando surgen rumores tan delicados como que participó en una infidelidad: “A mí la verdad me impacta mucho, porque llevo 14 años viéndolos a ustedes (a los reporteros) y nunca se me habían acercado así. Tiene que llegar un chisme como este para que se me acerquen. Es triste”.

De igual modo insistió que era una actitud muy machista por parte de los medios: “Desafortunadamente vivimos en un mundo muy machista que siempre busca restarle a la mujer”, a lo que añadió que usó, usa y usará su posición como figura pública para tratar de aclarar los malos entendidos y para motivar a otras mujeres: “Es para decirle a todas la mujeres que valemos más que muchas otras cosas que suceden en nuestro entorno”.

Horacio Pancheri tuvo que salir a defenderla y aclarar que no tiene romance con ella (Foto: Instagram @galamontes)

Por su parte, su antiguo compañero, Horacio Pancheri, tuvo que alzar la voz para aclarar todavía más la situación con Marimar y el papel que tiene Gala Montes en todo el asunto de su ruptura. En un video que publicó en Instagram, explicó brevemente que era verdad que terminó con Vega y que no fue porque hubiera otras personas involucradas.

No detalló las verdaderas razones por las que rompió con ella. Sólo comentó: “Nuestra separación fue por temas personales y no entraré en detalles. Les pido respeten este momento difícil”. Sobre los rumores donde lo involucraron románticamente con la actriz y cantante, Horacio aclaró: “Gala no tuvo nada qué ver con la separación de María y mía. Así que, por favor, no inventen. A los medios les pido respeto”.

