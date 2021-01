“Estar soltera está de moda”: así fue el regreso de Paulina Rubio a las telenovelas

La última telenovela que protagonizó Paulina Rubio fue "Pobre niña rica" hace 26 años. Así fue su regreso a los melodramas (Video: Telemundo)

En medio del escándalo por el que se encuentra atravesando luego de haberse dado a conocer las deudas de crédito e hipoteca que tiene, Paulina Rubio sorprendió a sus seguidores con su regreso a las telenovelas tras varios años sin aparecer en una producción de la pantalla chica. Y es que la cantante mexicana tuvo una participación especial en el melodrama La suerte de Loli, producción de Telemundo protagonizada por Silvia Navarro, Osvaldo Benavides, Carlos Ponce y Jacqueline Bracamontes y que se estrenó apenas el pasado 26 de enero.

La participación de la hija de Susana Dosamantes en la teleserie estadounidense causó revuelo entre sus seguidores, quienes destacaron el hecho de que “ya la extrañaban” a cuadro y se mostraron fascinados por la participación que tuvo en este nuevo proyecto, donde la cantante de Y yo sigo aquí se interpreta a sí misma y acude como invitada a un programa de radio en el que la locutora le hace une entrevista acerca de su vida personal y le cuestiona sobre sus relaciones amorosas.

Metida “en personaje”, la polémica ex Timbiriche declaró en su participación especial que en este momento actual se encuentra soltera y sin compromiso, lo cual aseguró que “está de moda”, pero también dejó claro que tiene muchos pretendientes rondándola en su vida personal. “Me prenden muchas velitas en el camino, la verdad, pero no. Estoy inspirada, me gusta tener velitas en el camino para poder escribir canciones de cortarte las venas”, confesó.

Rubio se ha unido a la campaña de la asociación animalista PETA (Personas por el Trato Ético de los Animales) para pedir que no se regalen animales (Foto: Europa Press)

Más adelante en el capítulo, La chica dorada tiene un encuentro con la protagonista de la historia, Silvia Navarro, y con Christian Chávez, quien se declara su fan y le pide que se tome una selfie con él.

Paulina no ha vuelto a protagonizar una telenovela desde 1995, cuando apareció en Pobre niña rica. Debutó en la pantalla chica en 1988 con la telenovela Pasión y poder al lado de Diana y Carlos Bracho, posteriormente se le pudo ver como villana en la telenovela ambientada en la década de los 60 Baila conmigo, en la que alternó con los también ex Timbiriche Eduardo Capetillo y Bibi Gaytán.

Tras su incursión en los melodramas, hace casi 26 años, Paulina se dedicó totalmente a su carrera discográfica con la que ha alcanzado éxito en distintos momentos, siendo que ahora mismo ha visto minada su popularidad en los charts. En 2014, Paulina tuvo una participación especial en la serie Jane the Virgin y desde entonces no ha vuelto a aparecer en un proyecto actoral.

Tras su querella legal, recientemente se dio a conocer que la cantante "vende" sus saludos en un servicio de video para fans (Foto: Instagram @paulinarubio)

En días pasados se dio a conocer que el empresario David Alvarado demandó a la cantante por incumplir un arreglo verbal. De acuerdo con los documentos obtenidos por Ventaneando, la cantante fue demandada en el condado de Miami-Dade por un pago de mínimo USD 30,000. En esta denuncia, Alvarado aseguró que a través de un acuerdo verbal, Paulina lo contrató a él y a su agencia de consultoría en mayo de 2019.

En el documento señala que Rubio pedía que a través de la agencia, Alvarado manejara su carrera, la asesorara en su gira de ese año y le asistiera en las negociaciones de una película biográfica que pactó con la empresa Live Nation Entertainment. Además, pidió que Alvarado trabajara para ella exclusivamente.

Con "Colate" sostiene una querella legal donde se trata el tema relacionado con la custodia y manutención del hijo que procrearon (Foto: Instagram @paulinarubio / @colatenicolas)

La demanda también alegó que la ex de Colate y Gerardo Bazúa se comprometió a pagar USD 7,500 mensuales por sus servicios, debido a que Link Productions, la compañía de la mexicana, cerraría y ella necesitaba a alguien que la representara.

A finales de octubre pasado se dio a conocer que la intérprete se enfrenta a una demanda interpuesta por una compañía de crédito en Miami, Florida y por la que le exigen cubrir USD 28,000.

