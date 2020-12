Juez regañó a Paulina Rubio y a “Colate” por involucrar a su hijo en conflictos de pareja

Un juez en Miami criticó el uso de la figura del pequeño Andrea en los conflictos de sus padres (Foto: Paulina Rubio/IG - Nicolas Vallejo-Nagera/IG)

El juez de Miami que lleva el caso del juicio de custodia entre Paulina Rubio y Nicolás Vallejo Nájera, mejor conocido como “Colate”, dio tremenda regañiza a ambos por haber puesto al menor en medio de su conflicto de separación y por usarlo como una especie de promoción del conflicto entre ambos.

Al parecer, el juez no vio con buenos ojos la actitud de Paulina y de Colate, quien es el que especialmente se ha visto junto al pequeño en redes sociales, de usar al pequeño para ventilar sus problemas relacionados con su separación. Fue por esta razón que decidió poner una advertencia a ambos en caso de que usen contenidos en los que involucren a su hijo, ya que el juez consideró que no se puede exponer la identidad del menor.

Y es que no solamente de se trata de las redes sociales, sino también de los medios de comunicación, ya que siempre se ha expuesto la presencia de los medios de comunicación por lo que podría ver expuesta su identidad y posteriormente su integridad psicológica. Así lo dijo el juez Spencer Multak en la conferencia del juicio, el cual fue publicado por Chisme No Like:

Ha llamado la atención de la corte la constante aparición de su hijo y como usted lo introduce en las entrevistas en las que aparece y voy a pedirles que se detengan porque pueden afectarlo. Honestamente no creo que eso vaya a ser positivo para el menor y estoy buscando proteger a su hijo, se trata de un problema de chisme y no pueden dejar que eso afecte a su hijo

El juez consideró que el conductor ha usado a su hijo para promover sus diferencias con la cantante (Foto: Ventaneando - captura de pantalla.)

Tanto Paulina como “Colate” ya habían tenido problemas con ese tema, pues justamente su abogada afirmó que ya se presentó una querella por el comportamiento de Vallejo-Nájera, pues habían dicho antes que la actitud del español era extraña al intentar llevar a su hijo para que lo vieran las cámaras. En aquélla ocasión, así lo dijo:

Fue muy claro que los actos de Nicolás Vallejo-Nájera le han molestado muchísimo al juez; la guardiana tuvo la oportunidad de expresar lo consternada y preocupada que estaba por el tema del intercambio del niño y de que ‘Colate’ siempre está llamando a la prensa

En sus declaraciones, hechas para el programa de espectáculos Ventaneando, la abogada de la familia afirmó que la actitud de “Colate” no corresponden con la de un padre que debe proteger la identidad de su hijo de los medios, porque está grabándolo para subirlo a las redes sociales y lo expone ante los medios de comunicación:

Colate y Gerardo Bazúa se han visto inmiscuidos en problemas legales con Paulina Rubio (Foto: Cuartoscur/Instagram@jerrybazua)

Él tiene que hacer todo lo posible dentro de sus medios para proteger al niño de los medios, para no exponerlo, estamos viendo a un ‘Colate’ que voluntariosamente está grabando, voluntariosamente lo está exponiendo intencionalmente en contra del plan de padres

Por su parte, el conductor español criticó que su ex pareja ha sido muy conflictiva al momento de responder y a la hora de hacer la transferencia del menor para las custodias compartidas. Incluso, fue quien incitó a que se le hicieran diversas pruebas para analizar si la cantante tiene un problema de consumo de sustancias, ante lo cual salió que había consumido cantidades pequeñas de cannabis, pero se encontraba dentro de los límites legales.

MÁS SOBRE ESTE TEMA:

Paulina Rubio busca una sanción para Colate por desacato al acuerdo de confidencialidad

“Qué manera de hablar inglés”: la despiadada crítica de Daniel Bisogno a la pronunciación de Paulina Rubio

¿Incursiona en las telenovelas?: Paulina Rubio habló de cómo será su regreso a la televisión