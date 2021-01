Chumel Torres se burló de mujer estafada con tanque de helio en lugar de oxígeno

Chumel Torres se burló de una mujer que fue estafada con helio(Foto: Twitter)

Una vez más, Chumel Torres causó controversia entre algunos usuarios de Twitter tras burlarse de un video, donde una mujer se quejaba en un noticiario nacional porque le habían vendido helio en vez de oxígeno medicinal.

“Si se ríen se van a ir al infierno ¡Nos vemos allá!”, publicó Chumel en su cuenta oficial y añadió el audiovisual.

En la filmación puede apreciarse a una mujer de mediana edad hablando con cubrebocas al micrófono sobre su situación y explicando que ella había recurrido a comprar oxígeno medicinal, pero le habían dado helio. Asimismo su voz se escucha más aguda, debido al efecto de la sustancia sobre su cuerpo.

“Me vendieron un tanque de oxígeno y resulta que es helio”, dice la afectada.

Ante la publicación del conductor del Pulso de la república, varios cibernautas se molestaron por su actitud y poca sensibilidad ante el difícil contexto que atraviesan muchas familias del país, debido a la pandemia por COVID-19 y la dificultad de encontrar oxígeno para los enfermos.

La afectada habló con un noticiero nacional sobre su situación y el comediante político compartió el video (Foto: Twitter@ChumelTorres)

“Qué poca, no, no me dio risa, tal vez en unos meses, ahorita me dio coraje porque imagínate el oxígeno es por emergencia”, señaló una usuaria de esta red social.

Asimismo, varios internautas destacaron que era muy irresponsable vender ese tipo de producto y engañar a las personas que les urgía conseguir el oxígeno. Y aunado a lo anterior, tacharon a las personas que siguieron la broma del conductor como indiferentes a la situación actual.

En este sentido, hace unos días, se viralizó el caso de una familia de León, Guanajuato, la cual había pagado 6 mil pesos por un tanque de oxígeno y sin saberlo, recibió uno con helio. De acuerdo a este suceso, la familia Torres buscó por internet un tanque, ya que una integrante estaba contagiada de COVID-19.

Por tanto, la familia se traslado al municipio de Silao para realizar la compra, pero no esperaban que el producto fuera el gas utilizado para los globos en vez del oxígeno que requerían.

Las largas filas en los puntos de recarga y los diversos mensajes en redes sociales pidiendo contactos para conseguir oxígeno, siguen siendo más frecuentes de lo esperado (Foto: Toya Sarno Jordan/Reuters)

Al buscar nuevamente al vendedor para obtener de vuelta su dinero, este eliminó su perfil y ya no respondió los mensajes ni las llamadas que Carmen y su familia hicieron. Posteriormente y con el tiempo encima, la familia consiguió otro tanque, el correcto, pero esta vez tampoco sirvió pues estaba caducado. Carmen contó que su padre murió a mediados de diciembre y ahora su madre también.

En días recientes, el Gobierno de la Ciudad de México anunció que añadiría dos puntos adicionales para la recarga gratuita de cilindros de oxígeno: uno en el Centro de Salud Minas de Crista en la alcaldía Álvaro Obregón y el segundo en el Centro de Salud San Salvador Cuauhtenco en la alcaldía de Milpa Alta

También continúan las recargas en la Macro Plaza Cuitláhuac en la alcaldía de Iztapalapa y en el Centro de Rehabilitación Infantil en la alcaldía Gustavo A. Madero.

Sin embargo, aunque las autoridades están intentando ampliar la oferta de este gas para la población que lo requiere, las largas filas en los puntos de recarga y los diversos mensajes en redes sociales pidiendo contactos para conseguir oxígeno, siguen siendo más frecuentes de lo esperado.

