“Estamos pasando por un momento tremendo”: Thalía pide a sus fans que dediquen oraciones a su abuela

La cantante y actriz mexicana Thalía habló sobre el estado de salud de su abuela, Eva Mange Márquez. Esto después de que la artista y su hermana expusieron las malas condiciones en las que se encontraba su familiar, quien presuntamente estaba bajo los cuidados de una residencia para adultos mayores.

“Estamos pasando por una situación tremenda. No es el momento, pero sí quiero agradecerles por la prudencia y por darnos esta privacidad para enfocarnos a lo que urge y a lo que se necesita, que es sacar adelante a mi abuelita”, dijo la cantante a través de su cuenta oficial de Instagram.

Thalía agregó que la señora Eva Mange se encuentra delicada de salud en estos momentos y agradeció el apoyo que ella y su familia han recibido por parte de sus seguidores.

“Se está poniendo el Sol en estos momentos y me dio por hacer este video, ustedes saben que soy un libro abierto, para agradecerles a cada uno de ustedes. Por tanto amor, por tanta luz, por tantas oraciones y cosas hermosas que nos han hecho llegar a mi familia, a mi hermana Laura, a mi persona, pero sobre todo a mi abuela”, agradeció la cantante en el video publicado hace un par de días.

La también actriz solicitó a sus seguidores que dediquen algunas oraciones en beneficio de la salud de la señora Eva Mange: “Les pedimos ese poder tan fuerte que es el poder de la oración. Les pedimos que sigan con sus pensamientos, con ese lugarcito en sus oraciones para mi abuelita, gracias. Los amo de verdad”.

Thalía aseguró que durante estos momentos se ha sentido motivada por sus seguidores para seguir adelante y finalizó la transmisión con un emotivo mensaje dedicado a ellos: “Ustedes son esa fuerza que me levanta, que me mantiene de pie. Los adoro y seguimos adelante. ¡Seguimos!”

El pasado 18 de enero, Thalía denunció el maltrato que sufrió su abuela, Eva Mange Márquez, a través de su de cuenta de Instagram.

“Hoy 18 de enero del año en curso, deberíamos de estar celebrando el cumpleaños 103 de nuestra amada abuela, Doña Eva Mange Márquez. Mas, lejos de una celebración, nos encontramos en un situación de angustia y gran sorpresa, ya que hemos encontrado a nuestra abuela en condiciones totalmente inaceptables”, escribió la cantante en la publicación que recibió más de 160 mil “me gusta”.

A través de Twitter, Laura Zapata también denunció las condiciones en las que se encontraba su abuela, quien estaba en manos de una residencia para adultos mayores. La actriz añadió que estaba en búsqueda de los responsables.

“Estos son los ‘cuidados’ que le han procurado a mi Abuela. Tiene 9 ESCARAS DECÚBITO. No puedo creer que esto esté sucediendo. Situación que me ocultaron todo este tiempo. Hoy por fin pude ver todo el daño ocasionado. He tomado cartas en el asunto. Cárcel a responsables”, escribió la actriz junto a una fotografía de las lesiones en la piel de la señora Eva.

Días después de esta denuncia, la actriz de Rosa Salvaje reveló más detalles sobre el estado de salud en el que se encuentra su abuela y añadió que aunque ya se encuentra en medio de un proceso legal, se ha tenido que enfrentar a algunas amenazas.

“Después de una larga y dolorosa noche mi Abuelita desayuna. Ayer amenazada de tener que abandonar la residencia, ese era el trato de visita. Inaudito aún no se den cuenta de la dimensión del delito cometido en sus instalaciones. Oremos”, tuiteó Laura el pasado 23 de enero.

De acuerdo con lo expresado en la red social, Laura se encuentra en búsqueda de un concentrador de oxígeno para su familiar: “Requiero de un concentrador de oxígeno pues el que tiene mi Abuelita requiere de ser calibrado!!! Y la dueña del Asilo me dice que ellos ‘no tienen ni para renta, ni venta por no ser hospital ni tienda’...pendiente!!”.

