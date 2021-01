Steve Martin recibió la vacuna contra el COVID-19: “Tengo buenas y malas noticias”

Steve Martin recibió la vacuna contra el COVID-19 en Nueva York

El comediante y actor Steve Martin informó este domingo a través de las redes sociales que recibió la vacuna contra el COVID-19. Como era de esperar, lo hizo en un modo divertido, bien a su estilo. “Buenas / malas noticias”, tuiteó Martin. “Buenas noticias: ¡me acaban de vacunar! Malas noticias: lo hicieron porque tengo 75″. “Gracias a todos y gracias a la ciencia”, escribió el famoso cómico.

La estrella de cine es un residente de Nueva York e informó que esperó en persona en el Javits Center para recibir la primera dosis. “Me inscribí en línea a través de un sitio web (lo siento, no tengo el sitio exacto), e hice la fila en el Javits Center”, respondió el actor ante una consulta de un seguidor.

El mensaje de Steve Martin

También afirmó que la vacuna, por ahora, no ha tenido efectos secundarios en él.

Esta no es la única vez que Martin ha tuiteado sobre el coronavirus, como la vez que bromeó sobre el uso de un cartel gigante con su nombre sobre su cabeza. “Siempre uso una máscara cuando salgo. Pero algo de eso me dejaba ansioso e inquieto. Pensé en el problema, lo abordé y aquí está la solución”, bromeó.

Se suma a la lista de famosos que ya han sido vacunados contra el coronavirus.

Ian McKellen se vacunó contra el COVID-19 en Londres (Reuters)

El actor británico Ian McKellen compartió una foto el 17 de diciembre de él recibiendo la vacuna Pfizer en el hospital Queen Mary en Londres. “Me siento muy afortunado de haberme puesto la vacuna. No dudo en recomendárselo a todo el mundo”, expresó en una publicación que colgó a sus redes. “Realmente espero que, a medida que más personas se vacunen, avancemos en el camino de regreso a una forma de vida más normal ’', expresó el intérprete que compartió varias imágenes del momento que recibía la primera dosis de la vacuna. “Es un día muy especial, tras haber pasado ya esta primera fase de inmunización” .

El compositor Andrew Lloyd Webber tuiteó que se ofreció como voluntario como parte de sus esfuerzos para “lograr que los teatros grandes y pequeños vuelvan a abrir”. En tanto, Joan Collins, conocida por su trabajo en la telenovela “Dynasty”, compartió una imagen de ella recibiendo la vacuna Oxford-AstraZeneca el pasado 10 de enero. “No hubo dolor en absoluto. Y no tuve secuelas y me sentí absolutamente bien. Me fui a casa e incluso tomé una copa “.

Joan Collins y Andrew Lloyd Webber

La empresaria Martha Stewart también recibió la vacuna y lo compartió en su cuenta de Instagram, al igual que el famoso historiado británico David Attenborough, de 94 años. La reina Isabel II, de 94 años, y el príncipe Felipe, de 99, también recibieron su dosis el 9 de enero, administrada por un médico de cabecera en el Castillo de Windsor.

Mientras filmaba un documental en Rusia, el director ganador del Oscar Oliver Stone recibió la vacuna Sputnik V en diciembre. Después de su primera vacunación, dijo que se sentía “esperanzado” y que tendría que esperar 45 días para recibir la segunda dosis.

En su esfuerzo por traer de vuelta la música en vivo este año, Michael Eavis, fundador del Festival de Glastonbury recibió su vacuna el 31 de diciembre.

SEGUIR LEYENDO:

Brasil aprobó el uso de emergencia de las vacunas contra el coronavirus de Oxford-AstraZeneca y Sinovac

La pequeña isla que pasó de ser un oasis sin coronavirus a ser uno de los lugares más críticos del Reino Unido