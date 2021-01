Quién es Anna Sarelly, la influencer acusada de estafadora cuyo escándalo salpicó a Yuya

Anna Sarelly fue blanco de críticas (Foto: Instagram@annasarelly)

Durante los últimos días el nombre de Anna Sarelly fue tendencia en redes sociales después de que salieron a la luz anomalías de “Historias líquidas”, la línea de vinos que la youtuber emprendió a finales del 2020 de la mano de Bornos México.

¿Quién es Anna Sarelly?

Anna Sarelly Cornejo es una joven de 24 años originaria de Monterrey, Nuevo León. Anna comenzó la carrera de Diseño Industrial pero la abandonó. Fue mientras estudiaba la carrera que abrió su canal de YouTube.

En este medio, Anna se ha enfocado en hacer reseñas de maquillaje, tutoriales, y hablar de sus experiencias de viaje dentro de su canal. A lo largo de sus años en la plataforma de videos, estos le han ganado muchos seguidores en sus diferentes redes sociales. Su canal de YouTube cuenta con más de 2 millones 750 mil suscriptores; mientras su cuenta de Instagram tiene más de 1 millón 200 mil.

Dentro de su canal, Anna ha hecho críticas de marcas de maquillaje como Nars, Dior, Rare Beauty (creación de Selena Gomez) y Bailando Juntos, creación de Yuya. Los videos que ha hecho con respecto a la marca de esta última le han ganado muchos comentarios negativos a lo largo de los años.

Anna ha hecho reseñas de la marca de Yuya (Foto: Instagram de Yuya)

En el video que publicó Anna a finales del 2017 titulado “Probando el Maquillaje de Yuya. Baia Baia (sic)”, la regiomontana solamente comentó que no le había gustado la calidad del empaque de uno de los productos cosméticos que compró para hacer su video.

“El empaque sí no está al 100, pero por el precio que tienen es totalmente aceptable que tenga el empaque así”, dijo Anna en el video.

No obstante, Anna siguió haciendo reseñas de los productos de Yuya. En el video llamado “Nueva paleta Yuya RESEÑA + CHISME DEL PLAGIO + LOOK metamorfosis”, Anna la halagó por haber escuchado tanto a ella como a sus seguidores para mejorar su marca.

“Conforme fue lanzando más colecciones, más productos, en lo personal sentí que fue mejorando la calidad de las cosas. Como que sí escuchaba lo que los consumidores decían y lo que las reseñas decían… Se ha portado súper buena onda y su equipo se ha contactado conmigo y han recibido esta información nueva para ir mejorando sus productos”, dijo.

En este segundo video, la regiomontana habló acerca de la polémica de plagio por el que fue acusada Yuya. En este, hizo referencia a las similitudes que el diseño de la paleta de maquillajes de Yuya tenían con la ilustración de un artista. Sin embargo, Anna fue comprensiva al respecto y comentó que probablemente había algo más en la historia detrás de escenas.

A pesar de que los comentarios hacia Yuya no han sido agresivos, sus fans la han defendido (Foto: Archivo)

“Puede ser que alguien que trabaje en el equipo de Yuya, lo vió, se lo pitcheo a ella así de: ‘mira este concepto está muy padre’. A Yuya le encantó, le metió de su propia galleta [...] El diseño se me hace muy Yuya, esto fácilmente puedo ver por qué le gustó, pero no sabemos lo que pasó dentro de todo este equipo [...] No está mal usar diseños de alguien más, mientras des el crédito”, expresó en noviembre de 2019.

Controversia internacional

En junio del 2020, internautas pidieron que Anna fuera cancelada debido a que su en ese entonces novio Tony Tortragoon Kamolvisit, es hijo del político Chuvit Kamolvisit, quien fue acusado de corrupción y proxenetismo.

Chuvit Kamolvisit fue el mayor propietario de salas de masajes en Tailandia, y se convirtió en un personaje muy controversial, pues delató a los oficiales que corruptos (a los que les llegó a pagar).

En respuesta a la petición, Anna agradeció a sus fans por defenderla y explicó que ella no hablaría de la vida privada que no fuera de ella.

Anna Sarelly fue criticada debido a la relación que tuvo (Foto: Instagram@annasarelly)

“Yo no tengo por qué estar hablando de los problemas familiares de otras personas que no soy yo, ni meternos en la vida privada de otras personas”, dijo.

Por su parte, Tony respondió en su cuenta de Instagram y aseguró que su padre nunca participó en la trata de personas, pero sí le ha reprochado por las cosas que ha hecho mal.

“¡No estoy tratando de cambiar el hecho de que estaba mal! Desde entonces ha cambiado y ha comenzado una guerra contra la corrupción, la sala de masajes, el casino ilegal como miembro del parlamento”, expresó el joven de 24 años en español.

Los empaques de vino

Dentro de su canal, la beauty vlogger tiene una sección llamada “Vinito con Anna” y debido a que siente que esta bebida es parte de su vida, la joven decidió crear su propia marca llamada “Historias líquidas”. El pasado 18 de diciembre la joven anunció el lanzamiento de su marca, y cuando los productos salieron a la venta, estos se vendieron todos.

Anna se encuentra en el ojo del huracán debido a la controversia con su vino (Foto: Instagram@annasarelly)

Desafortunadamente el producto pareció no ser como Anna lo promocionó, pues muchos de sus clientes comenzaron a denunciarla por enviarles botellas de vino pegajosas, rotas, con olores desagradables e incluso también hubo algunos productos que ni siquiera se entregaron.

La youtuber hizo frente a la situación con un video que compartió desde su cuenta oficial de Instagram, en donde se disculpó y explicó que todo se trató de un problema de logística con la empresa que se encargó del envió. Además, aseguró, ya se puso en contacto con casi todos los consumidores que recibieron algún producto defectuoso para hacerles un reembolso.

Aunado al drama, otras cuentas también acusaron que los permisos legales no estaban correctos, por lo que faltaba el marbete en la botella.

“Hay gente oportunista en esta vida que empieza a hacer cuentas falsas, nada más para tirar hate y varias personas empezaron a sacar videos con cosas ya falsas y muy fuertes, o sea de difamación de marca”, contó en el IGTV disponible en su cuenta de Instagram.

MÁS SOBRE ESTE TEMA

Anna Sarelly es blanco de críticas por las mismas razones que ella tundió a Yuya

“No está siendo romántico, eso es acoso”: critican a Babo por una nueva indirecta a Yuya

El joven que descubrió el secreto para viralizar videos en YouTube, se grabó contando hasta 100 mil y se hizo multimillonario