Un matrimonio de 122 días, la inseguridad que casi lo lleva al suicidio y la muerte de su padre en sus brazos: el doloroso camino al éxito de Bradley Cooper

El actor estadounidense Bradley Cooper (EFE)

Convertido en uno de los actores más reconocidos a nivel internacional, Bradley Cooper celebró el 5 de enero su 46 cumpleaños en un año que espera sea mucho mejor que el que acaba de despedir, como todo el mundo del cine, que ha sido uno de los ámbitos más perjudicados por la pandemia de COVID-19. Tan solo un día antes que la madre de su hija, Irina Shayk, el actor nacido en Filadelfia festejó su cumpleaños en una etapa de su vida en la que su hija Lea De Seine se ha convertido en el motor más importante de sus días. Aunque su debut como director en A Star is Born le ha traído más de una alegría, lo cierto es que su química innegable con Lady Gaga terminó costándole su relación con la top model rusa. Además de su faceta como director, Cooper también fue uno de los productores de Joker (2019), un verdadero fenómeno de la gran pantalla que logró recaudar más de 1.063 millones de dólares, convirtiéndose en una de las películas más taquilleras de la historia.

Con mucho esfuerzo y años de luchas personales, Cooper llegó a la cima. Después de “A Star Is Born”, sería imposible pensar que alguien lo subestime de nuevo en Hollywood. Los más grandes del séptimo arte lo quieren en sus películas y los estudios pagan lo que sea por él, convirtiéndolo en uno de los actores de su generación mejor pagos del momento. Pero él no da nada por sentado. Conoce de primera mano la industria que por poco lo derrumba en sus inicios. Cuatro veces nominado a los premios Oscar, y aún sin la cotizada estatuilla dorada, admitió que sintió vergüenza cuando la Academia no lo reconoció en su debut como realizador: “Sentí que no había hecho mi trabajo”.

Tras varios años en una ascendente carrera, Cooper puede presumir de llamar “padre” a Robert De Niro tras haber colaborado con él en cuatro películas, de ser amigo de la leyenda del cine Clint Eastwood, y de tener un admirador confeso en Sean Penn.

Al borde del suicidio

A pesar de que, hoy en día, lo vemos como todo un sex symbol, Bradley Cooper tuvo un accidente de niño que le desfiguró la cara. Una lámpara de cristal cayó sobre él y le dejó seis cicatrices

Pese a que en la actualidad tiene el reconocimiento tanto de sus pares como del público, no fue fácil el camino para él: tuvo que plantar cara a varios obstáculos para lograr brillar en Hollywood. Pese a que es reacio para hablar de cuestiones personales, Cooper dio a conocer que su baja autoestima lo arrastró durante sus primeros años en Hollywood a consumir alcohol y drogas. “Me preocupaba tanto lo que otros pensaran de mí, cómo me presentaba al mundo, cómo sobreviviría a mi día a día. Siempre me sentía como un extraño. Solo vivía dentro de mi cabeza. Pensaba que no iba a estar a la altura de mi potencial y me asustaba”, confesó a The Hollywood Reporter en 2012.

Esa inseguridad lo empujó a los excesos. Ocurrió cuando estaban filmando la serie “Alias” hace una década. “Llega un punto en que aceptas el hecho de que la industria no te quiere”, explicó Cooper, que se dio a conocer tras el gran éxito de la comedia “¿Qué pasó ayer” en 2009. Hablando con la revista GQ sobre su tiempo en el show, explicó que su frustración llegó cuando su rol se redujo: “Solo trabajaba tres días a la semana y para la segunda temporada quedé aún más marginado. Destrozó mi autoestima y me hizo pensar en suicidarme”, confesó. Aquella crisis coincidió con su salida de la serie.

Cayó en una destructiva espiral de drogas y alcohol que parecía no tener fin. “Fue una época difícil”, reconoció el actor en más de una oportunidad. “Si continuaba con el consumo iba a sabotear mi vida entera”. Decidió dejarlo después de protagonizar un incidente durante una borrachera. “Estaba en una fiesta y deliberadamente estampé mi cabeza contra el suelo, como intentando demostrar que era un tipo duro”, afirmó en declaraciones al sitio Hollywood Reporter. Después de ese momento, el intérprete decidió mantenerse sobrio y aprendió una lección que hoy en día lo mantiene a salvo: “Una de las cosas que he aprendido en la vida es que tienes que entender quién eres hasta el máximo de sus consecuencias, y después lo que tenga que pasar, pasa”.

Un amigo incondicional en Hollywood

Bradley Cooper y Brad Pitt en los últimos premios Oscar (The Grosby Group)

El último actor que ha revelado que Bradley Cooper ha estado con él en los momentos más difíciles ha sido Ben Affleck. En una de sus últimas entrevistas televisiva en las que habló de su dependencia del alcohol y su doloroso divorcio con la actriz de Jennifer Garner, Affleck reveló que tanto Cooper como Robert Downey Jr. han estado a su lado : “Bradley y Robert han sido de mucha ayuda para mí. Son unos hombres maravillosos”.

El protagonista y director de “Argo” afirmó: “Una de las cosas sobre la recuperación que creo que la gente a veces pasa por alto es el hecho de que inculca ciertos valores. Ser honesto. Ser responsable. Ayudar a otras personas”. Así lo hizo con él Cooper, que tras confesar estar sobrio desde 2013, se ha convertido en el soporte de sus amigos en Hollywood.

El año pasado, Brad Pitt desveló que Cooper lo ayudó durante su rehabilitación del alcoholismo y fue una figura clave en su recuperación. Al igual que Affleck, el reciente ganador de un Oscar por su papel en “Érase una vez en Hollywood” se ha dedicado en los últimos meses a hablar de sus adicciones y de su divorcio de Angelina Jolie. Durante la gala de los premios National Board of Review of Motion Pictures, celebrada en Nueva York, Cooper entregó un galardón a Pitt y cuando este último subió al escenario le dedicó unas sentidas palabras a su colega: “Hoy estoy sobrio gracias a este hombre y, desde que lo hice, mis días han sido mucho más felices. Te quiero y te doy gracias por ello”.

En su discurso destacó que el actor de “El lado bueno de las cosas” fue tan rápido como pudo al evento porque antes debía atender sus obligaciones familiares: “Bradley acaba de acostar a su hija y ha corrido hasta aquí para darme el premio. Es un gran padre y una gran persona”. Los actores se fundieron en un abrazo, señal de la gran amistad que los une.

Su padre murió en sus brazos

Bradley Cooper y su padre Charlie en 2010 (Shutterstok)

Cooper reveló que su papá Charles murió en sus brazos en enero de 2011 después de una batalla contra el cáncer de pulmón: El mismo día que terminó de rodar la segunda entrega de la comedia “¿Qué pasó ayer?″ en Tailanda, el actor regresó a su casa para cuidarlo, ya que se acercaba el final. Dos semanas después, lo tenia en brazos cuando dio su último respiro. Nada volvió a ser lo mismo. “Es una nueva realidad”, dijo sobre la vida después de esa devastadora pérdida. “Todo, todo... no es solamente una cosa, es un mundo completamente nuevo. Y fue en ese instante, no meses después. En cuanto exhaló por última vez y lo tenía en brazos, cambió todo”.

La muerte de su padre lo impulsó a participar activamente a una organización que ayuda a aquellas familias de pacientes con cáncer a solventar los altos costos del tratamiento contra la enfermedad. En un emotivo discurso en abril de 2016, el tres veces nominado al Oscar señaló que a pesar de que tuvo la posibilidad de dejar todo de lado para cuidarlo, el proceso fue “simplemente abrumador, estresante, complejo y agotador”.

“No puedo imaginar lo difícil que es para esos pacientes y sus familias que son menos afortunados que yo y simplemente no pueden costear el tratamiento”, aseguró. “Mi esperanza es que un día todas las personas luchando contra el cáncer reciban el apoyo que necesitan para mantener su calidad de vida, desde el momento del diagnóstico hasta el final del tratamiento, sin importar su situación económica o su estatus”.

Desde que la estrella del cine llegó acompañado de su madre Gloria, una ex presentadora televisión de la NBC, a la ceremonia de los premios Oscar, quedó en evidencia la excelente relación que los une. Pero lo que nadie sospechaba es que ambos viven juntos desde que falleció el papá de Bradley y decidieron estar más cerca para apoyarse a superar el dolor. “Éramos muy unidos y su fallecimiento fue un golpe para los dos. Nos necesitamos el uno al otro, por lo que aquí estamos”, confesó. Sobre la convivencia, dijo: “Vamos a admitirlo, probablemente no sea fácil para ella vivir con su hijo. Así es la vida”.

La ayuda de Robert De Niro

Robert De Niro y Bradley Cooper en la presentación de prensa de la película "'Joy" en 2015 (Shutterstock)

En el Festival de Cine de Tribeca en 2018, los actores se sentaron a conversar sobre sus carreras, y Cooper compartió un puñado de historias sobre las formas en que De Niro impactó su carrera y su vida personal. La pareja trabajó por primera vez junta en “Limitless” (2011), y luego otra vez en el filme “El lado bueno de las cosas”, dirigida por David O. Russell. En el medio, Cooper sufrió la muerte su padre. Pero interpretar al hijo de De Niro en dicha ficción lo ayudó sin querer a sobrellevar esa muerte.

“Probablemente sea la razón por la que me acerqué tanto a ti y te amo tan terriblemente como amigo”, explicó la estrella. “Tuve que decir la palabra ‘papá’ todo el tiempo después de que mi papá falleció, y tuve que decírtelo a ti. Fue esta cosa hermosa que David me permitió hacer y ser parte. Esa película, tengo que decirlo, fue tan especial. Le debo a David de por vida por eso “.

Al principio de su carrera, Cooper hizo una audición por un papel en la película “Everybody’s Fine” de 2009, probando un papel que luego fue para Sam Rockwell. De alguna manera, su cinta de audición terminó en manos de De Niro, quien llamó al agente de Cooper para concertar una reunión con el actor. Cooper fue a encontrarse con su ídolo en el Bel Air Hotel. “Dijiste: ‘No conseguirás el papel, pero quería que vinieras porque vi algo y lo veo ahora. Eso es. Dame un abrazo’”, recordó Cooper. “Me abrazaste y me fui”. Ese intercambio rápido lo atesoró “para siempre”. Aunque De Niro se olvidó por completo de ese episodio, le admitió a su compañero que es algo que le gusta hacer de vez en cuando para darle algunas palabras de aliento a jóvenes actores y cineastas.

Como marido es un gran actor

El fugaz matrimonio de Jennifer Esposito y Bradley Cooper terminó mal (The Grosby Group)

En diciembre de 2006 se casó con la actriz Jennifer Esposito y solicitó el divorcio en mayo de 2007, apenas 122 días después. “Fue algo que sucedió”, dijo el actor durante una entrevista en el programa XM de Howard Stern. “Lo bueno es que ambos nos dimos cuenta”. No obstante, su ex esposa no tiene los mejores recuerdos de su tiempo con él. En su libro, lo definió como alguien “inteligente, arrogante y un maestro de la manipulación”.

“No necesariamente lo encontraba tan atractivo, pero pensé que podría disfrutar de su sentido del humor y tonterías por un tiempo”, escribió Esposito en sus memorias . “No todo era malo todo el tiempo, a pesar de que lo malo era extremadamente malo”. Además, reveló que siempre se sintió muy sola en la relación y que, al momento de la ruptura, Cooper actuó “con rudeza y con la insensibilidad que esperaba de él”.

Bradley Cooper con Irina Shayk y su madre Gloria Campano (Reuters)

Su mamá Gloria, su ex pareja Irina Shayk y su hija Lea de Seine, son las tres mujeres en la vida del actor. Cuando su padre falleció de cáncer de pulmón, su madre se fue a vivir con él a Los Ángeles, y muchas veces lo acompaña en su paso por la alfombra roja. A Irina la conoció luego de un matrimonio fallido y de varios romances con famosas como Renée Zellweger, Jennifer Lopez, Zoe Saldana y Suki Waterhouse.

El actor y la modelo se convirtieron en padres de Lea de Seine en marzo de 2017. Durante dos años, se mostraron en todas las alfombras rojas. El amor se terminó en 2019 en medio de los rumores sobre un romance del actor con Lady Gaga. Todo comenzó cuando el actor y la estrella de la música compartieron piano y actuación en los premios Oscar con la interpretación de la canción “Shallow”. La complicidad traspasó la pantalla.

"Shallow", por Lady Gaga y Bradley Cooper, en la ceremonia de los premios Oscar 2019





La cantante dijo, días más tarde, que no solo no tuvo nada que ver en la separación de Bradley Cooper e Irina Shayk, sino que su coqueteo fue todo un juego a lo Hollywood.

“Creamos una historia de amor para el público. Para mí, como intérprete y como actriz, por supuesto, queríamos que la gente creyera que estábamos enamorados. Queríamos que la gente sintiera ese amor en los Oscar”, dijo. Una mentira que el público creyó y que terminó por coronar el éxito de “A Star is Bors”, un debut fílmico que a Cooper le auguró mejores momentos profesionales en una industria que le pegó duro.

