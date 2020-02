No es que los opuestos no puedan atraerse, pero cuando la actriz y la cantante de country se casaron después de cuatro meses de romance, la respuesta de la mayoría de la gente fue “¿eh?” La pareja se casó en mayo de 2005 en la isla de St. John en las Islas Vírgenes , Caribe, pero la ganadora del Oscar lo anuló cuatro meses después, citando “fraude” como la razón. Esa palabra generó especulación sobre la orientación sexual de Chesney. Zellweger se ha referido a la unión como “el mayor error personal" de su vida. “Me entristeció que de alguna manera la gente usara eso como una forma de ser cruel y llamar a alguien gay como algo peyorativo”, dijo durante una entrevista con The Advocate.