El atrevido desnudo de Aracely Arámbula, la mujer que enamoró a Luis Miguel

La actriz y cantante mexicana, Aracely Arámbula encendió las redes sociales con una impactante foto de año nuevo en la que aparece desnuda. “Por un 2021 lleno de salud, abundancia y bienestar mi Arafamilia bella”, comenzó su mensaje.

Con una imagen en blanco y negro, Arámbula mostró el esplendor de su belleza y consiguió más de 158,900 me gusta en la plataforma Instagram, así como miles de comentarios de admiración para ella y su trabajo.

“Que su trabajo no se confunda con su vida, ni tampoco el valor de las cosas con su precio, que no se crean más que nadie, porque, solo los ignorantes desconocen que no somos más que polvo y ceniza”, escribió la mexicana.

Pidió a sus seguidores que no se olvidaran “que cada segundo de vida es un regalo” que los verdaderamente valientes toman con alegría de forma diaria.

Araceli Arámbula también es reconocida por haber entablado una relación de paraje con el cantante mexicano Luis Miguel, la cual era una de las más queridas por el público y es recordada con cariño por ambos.

Recientemente, en una entrevista para el programa Ventaneando, la cantante recordó este romance con “El Sol de México” y lo comparó con la película Titanic.

“Es una historia tan hermosa, fue una historia de amor tan linda que ni se la podrían creer, sería una historia, así como la del Titanic, yo digo (…), no tiene nada que ver con eso, pero me refiero a lo bonita, es algo tan lindo”, mencionó ante las cámaras.

En aquel momento, la actriz aseguró esperaba que la serie biográfica de su ex pareja terminara antes de que suceda su relación por ser un tema personal y privado para ellos. “En caso de que la vayan a contar, que lo hagan muy bonito, como fue”, explicó.

Luis Miguel y Aracely Arambula comenzaron a ser vistos juntos en el año 2005, mientras viajaban por Italia. Los primeros meses de su romance estuvieron alejados de las cámaras, pero fue en 2007 cuando aparecieron en la portada de la revista Hola con su hijo Miguel.

La actriz, quien paró su carrera por un tiempo, volvió ante las cámaras en el 2009, un año después de que comenzaran a circular rumores de su ruptura con “El Sol”. En ese momento protagonizó la telenovela Corazón Salvaje.

En diversas ocasiones se ha hablado del supuesto conflicto que existiría entre ambos cantantes por la manutención de sus hijos. Sin embargo, Arámbula los ha desmentido y ha aclarado que sus hijos viven económicamente bien por su trabajo. Por otro lado, aclaró en entrevista con Al Rojo Vivo que lo que sí le gustaría sería que el cantante mexicano tratara de convivir más con ellos.

Sobre el tema de “Luis Miguel: la serie”, señaló que no tiene interés alguno en aparecer en ella, tampoco que se haga referencia a su relación con el cantante en la producción de Netflix.

La segunda temporada de la serie estará desarrolla da en dos líneas tiempo y por las canciones que aparecieron en el teaser se espera que se abarque de 1996 al 2005 en la vida de Luis Miguel.

“No voy a salir en esta temporada, está confirmado. Ya me lo dijeron que no voy a salir ni mis hijos. Mi nombre no puede salir y fueron muy amables en avisarme que no salimos porque no me interesa salir en la serie”, señaló.

