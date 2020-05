“No quiero perder la fe en la humanidad”: Bronco prepara un álbum inédito y envía un mensaje de esperanza

José Guadalupe y sus hijos René y José Adán, acompañados de Ramiro Delgado Junior y Javier Cantú son la alineación actual de la popular agrupación surgida en Apodaca, Nuevo León a finales de la década de los 70 (Foto: OCESA Seitrack)

Bronco, la emblemática agrupación de cumbia, ranchera y regional mexicano, exponentes pioneros del movimiento grupero, se encuentra preparando nueva música para presentar a sus seguidores una vez pasado el periodo de cuarentena. En charla con Infobae México , la banda narró su experiencia actual y las expectativas una vez pasada la contingencia.

“Yo creo que tenemos que tener la actitud positiva, ya pasaron más de dos meses de estar encuarentenados, yo creo que hay que mantenernos ocupados y activos en todos los aspectos, en cuestión de creatividad, en cuestión de estar en contacto con nuestro público, escribiendo canciones, de seguir preparando música inédita, así es como estamos pasando la cuarentena. La creatividad es la mejor medicina en estos tiempos”, comenta Lupe Esparza, el líder del grupo con más 40 años de trayectoria y más de 54 millones de copias vendidas de sus álbumes.

Lupe se encuentra pasando el aislamiento en compañía de su familia y sus hijos René y José Adán, también integrantes de Bronco, y aunque afortunadamente no conocen casos cercanos afectados por el padecimiento que ha cobrado miles de vidas en el mundo, se declaran conscientes y empáticos con la situación.

“Estamos divididos entre Apodaca y Marín, Nuevo León, un pueblo cercano; y sí la, verdad sí se ve que la gente está tomando las medidas necesarias y lo vemos reflejado, pues ahorita no hemos tenido un acercamiento directo con nadie, no tenemos ningún familiar, ninguna amistad que esté contagiado de este virus, como sociedad en diversos lugares han sabido acatar las órdenes de la gente encargada de todo el tema de salud”, comenta Lupe, quien prefiere mantener una actitud positiva y la esperanza de un futuro mejor.

“Es una lección muy importante que nos ha sacudido a todo mundo. Lo primero que vamos a hacer después de la cuarentena es agradecer, agradecer a Dios, agradecerle al planeta que nos dios otra oportunidad para reivindicarnos con el mismo. Tratar nuestra mentalidad y comportamiento, tenemos que apurarnos para sanar las heridas del planeta cambiando nuestra conducta, de alguna manera generar menos basura, ser cuidadosos, cuidar a los animales. Yo creo que es una lección que no se nos va a olvidar jamás, al menos eso espero yo, y que no después de que pase la pandemia, al año o más ya no se haya olvidado y volvamos a seguir teniendo conductas que lastiman nuestro entorno. Agradecer que ya pasamos por esto y cambiar nuestra actitud”.

Este mes de abril, Bronco lanzó el sencillo "Mi corazón", una balada romántica a dueto con Ana Bárbara, una de las reinas gruperas de México (Foto: Instagram @grupobronco)

Un confinamiento para pensar en el futuro

Y aunque el futuro es incierto, incluyendo la posibilidad de que los bailes masivos a los que Bronco siempre ha estado habituado cambien su organización, Lupe opta por la reflexión en torno a los tiempos que corren.

“Yo creo que ese cambio está naciendo, yo en lo personal no quiero perderle la fe a la humanidad, yo creo que este golpe, estas cachetadas con guante blanco que nos ha dado nuestro planeta la Tierra nos hacen pensar qué es lo que va a pasar, qué es lo que viene en el futuro. Tenemos que ponernos a reflexionar hacia dónde vamos, sobre qué planeta le vamos a dejar a nuestras generaciones futuras”, comenta con un tono serio.

“Estamos conscientes de que nuestro trabajo va a ser muy afectado, va a ser probablemente de los últimos que se vayan a reincorporar, pero primero está la salud de la gente y la salud nuestra también”

Nuevos bríos y música a todo galope

José Adán Esparza, quien se integró en años recientes a la banda fundada por su padre en los años 70, compartió que luego de sus nominaciones al Latin Grammy y sus exitosos duetos con Río Roma, Ana Bárbara y Zoé, es momento de darle al fiel público de Bronco una dosis de canciones nuevas, con las que también buscarán atrapar nuevos oyentes.

“Hemos aprovechado esta pandemia en seguir escuchando temas nuevos, queremos en esta ocasión ofrecer en la nueva producción de Bronco un disco inédito 100%, canciones nuevas es lo que queremos ofrecerle ahora a nuestro público. Anteriormente ya hemos regrabado los temas que el público ya conoce, hemos hecho también muchas colaboraciones y sentimos que ahora lo que sigue es música nueva de Bronco a todas las nuevas generaciones y seguir a la conquista de más personas”.

Bronco fue nominado por "Mejor Álbum de Música Norteña" y "Mejor Canción Regional Mexicana por el tema "Alguien mejor que yo”, escrito por José Luis Roma, integrante de Río Roma (Foto: Instagram @grupobronco)

Redes sociales y su vida en televisión abierta

Respecto a la fiebre del TikTok, la aplicación a la que cada vez más famosos se unen para compartir con sus seguidores videos con sketches humorísticos, René Esparza dice no estar muy familiarizado con el concepto, sin descartar del todo unirse a la moda.

“Cuidamos mucho eso, sí tratamos de estar siempre al pendiente de las redes, sin embargo no se nos dan mucho esos formatos, hay demasiados formatos y mucha gente está metida en ellos, artistas de otros géneros, no lo tomamos a mal ni mucho menos, pero sí nos gusta estar al pendiente. Nos encerramos muchísimo en hacer las cosas a nuestra manera, en buscar lo que el público de Bronco quiere sin estar viendo qué hacen los demás, sin tener que estar haciendo TikTok de cada canción, de cada cosa que esté de moda ahorita, no acabaríamos por cuestión de tiempo también. Pero, sin duda alguna ahorita en estos momentos es lo que nos está ayudando ahorita a tranquilizar, un momento de relax con todas estas aplicaciones que existen ahora. Yo creo que por qué no, más adelante vemos qué podríamos hacer por parte de Bronco, de esas cosas que hacen, de poner canciones de otros artistas de manera chusca y divertida”.

Los Bronco saben que los bailes masivos en un futuro próximo no volverán a ser iguales que hasta hace unos pocos meses (Foto: Instagram @grupobronco)

La serie que cuenta la historia del grupo, basada en el libro de memorias Cicatrices de un corazón bronco, escrito por Lupe, fue transmitida el año pasado por un canal de televisión restringida y debido a la aceptación, pronto podrá ser vista por el público en general.

“Con la serie estamos muy contentos por la aceptación que ha tenido, sabemos que hace poco fue estrenada en Paraguay, y será estrenada en Centro y Sudamérica, lo que también sabemos es que pronto la van a lanzar en televisión abierta, no sabemos en qué televisora”.

La serie que plasma los 40 años de historia de la agrupación será vista próximamente en televisión abierta (Foto: Bronco)

Una presentación para infundir aliento

Bronco ofrecerá este domingo 17 de mayo un concierto a las 17:00 horas de México a través de sus cuentas oficiales de Facebook y YouTube y podrá ser visto en todos los territorios. La banda interpretará grandes éxitos como Que no quede huella, Oro, Libros tontos, Adoro y Sergio el bailador, que los han mantenido en el gusto popular.

“Realmente ahorita estamos enfocados porque estaremos este próximo domingo de la mano de esta iniciativa de Chingones unidos x México, fuimos invitados a un concierto, el cual estará bajo todas las medidas de salud, para pedirle al público que todavía no salga, que se mantengan guardados, cuidándose muchísimo ellos y su familia”, comenta Lupe.

“Estamos siendo muy estrictos en cuanto al formato, al protocolo para este concierto, cuidando a nuestra gente que va a estar con nosotros en esta ocasión, que va a ser muy limitada para que el público desde la comodidad de su casa pueda vernos y escucharnos, en este momento tan difícil, tan triste, queremos darles un momento de felicidad, de distraerse un poquito de tantas malas noticias y seguir fomentando ese cuidado. Entre más nos cuidemos como figuras públicas, e invitando al público a cuidarse, eso va a ayudar muchísimo que estos bailes masivos, estos conciertos se puedan llevar a cabo lo más pronto posible. Este concierto sin duda no va a ser lo mismo, pero será la manera más cercana que podemos estar con la gente y queremos demostrar que aquí seguimos, que aquí estamos, que queremos apoyar también”.

Al preguntarle por algún arrepentimiento a lo largo de su importante trayectoria, Lupe confiesa que no le gusta lamentarse sino ver hacia el futuro.

“No me arrepiento de nada, he vivido con mis errores y tal vez con mis malas decisiones, pero yo sigo adelante, para atrás, nada”

