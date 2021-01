Zoë Kravitz le pidió el divorcio a Karl Glusman tras 18 meses de matrimonio

Zoë Kravitz se divorció de Karl Glusman tras 18 meses de matrimonio

Zoë Kravitz y Karl Glusman han terminado su relación tras 18 meses de casados. Pocos días antes de terminar el año, el pasado 23 de diciembre, la protagonista de “Big Little Lies”, de 32 años, solicitó el divorcio de Glusman.

Un representante de Kravitz confirmó la ruptura a la revista People. De momento no han emitido ningún comunicado o declaración.

Glusman ha eliminado todas las fotos de él y Kravitz de su cuenta de Instagram.

Los actores se casaron en junio de 2019 (@zoeisabellakravitz)

La estrella de “High Fidelity” (la serie fue cancelada en agosto) comenzó a salir con Glusman en 2016 y se casó en la casa de su padre Lenny Kravitz en París en junio de 2019 en presencia de rostros conocidos. Tuvo lugar en una mansión del siglo XVIII, propiedad del cantante. Al enlace no faltó la madre de la intérprete, Lisa Bonet, que llegó acompañada de su esposo Jason Momoa. Tampoco Reese Witherspoon, Nicole Kidman, Laura Dern y Shailene Woodley, entre otros invitados.

En medio de la pandemia, la actriz celebró el aniversario de bodas de la pareja, compartiendo una foto en blanco y negro de sus nupcias. “Un año”, subtituló la imagen.

La actriz solicitó el divorcio en diciembre (@zoeisabellakravitz)

La actriz junto a sus compañeras de "Big Little Lies" (@zoeisabellakravitz)

Jason Momoa y Lisa Bonet en el casamiento de Zoë Kravitz (@zoeisabellakravitz)

El actor también celebró un año de casado, llamando a la actriz su “mejor amiga”.

“Un año. No es el año que esperábamos ... pero siento que si podemos superar esto, podemos enfrentarnos a cualquier cosa”, escribió. “Te quiero. Eres mi mejor amiga ... me haces reír y derrites mi corazón ... (...) Voy hacer cualquier cosa y todo para ti hasta el día de mi muerte “, continuó. “Ahora salvemos el mundo @zoeisabellakravitz”.

Zoë Kravitz y Karl Glusman estuvieron juntos cuatro años (@zoeisabellakravitz)

Kravitz reveló por primera vez la noticia de su compromiso durante una entrevista de 2018 con Rolling Stone. “Sí, estoy comprometida”, explicó cuando el periodista vio su anillo. “No se lo he contado a nadie todavía, quiero decir, no se lo he contado al mundo. Quería mantenerlo en privado”.

La hija de Lisa Bonet también compartió que Glusman tenía la intención de proponerle matrimonio en París, pero terminó haciendolo en la sala de estar de la pareja. “Fue un éxito”, dijo, y señaló que prefería la forma relajada en que el actor le pidió que se casara con él. “Me encantó que no fuera en este plan elaborado en París. Fue en casa, en pantalones”.

En el ámbito profesional, Kravitz está todavía rodando “The Batman”, que llegará a los cines en marzo de 2022. En tanto, Glusman estrenó el año pasado en Apple TV+ la película “Greyhound”, protagonizada por Tom Hanks.

