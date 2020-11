Caifanes en crisis: Sabo Romo en negociaciones para seguir con la banda

Sabo Romo podría dejar Caifanes por problemas administrativos (Foto: Gustavo Azem / Infobae)

Caifanes está próximo a dar uno de los más esperados conciertos de la pandemia, donde podremos disfrutarlos completamente en vivo desde la comodidad de nuestros asientos en uno de los ya famosos autoconciertos mexicanos.

Sin embargo, la banda pasa por un trago amargo, pues Sabo Romo, uno de sus integrantes fundadores y, por tanto, uno de los más queridos por el público, puso en duda su estadía en el conjunto rocanrolero.

El bajista habló con Javier Poza sobre la situación que ahora enfrentar como banda y Romo aseguró que se trata de problemas administrativos, así como alguna que otra fricción, pero ya trabajan en una resolución.

“En este caso, lo único que está pasando, esto solo es el continuose del empezose; porque al final hay muchas cosas, sobre todo, a nivel administrativo con las que no hemos compaginado adecuadamente, con las que hemos tenido cierta fricción, a lo largo de muchos años y hemos tratado de resolverlo de la mejor manera, la más conveniente para ambas partes, y por alguna razón, no llega”, dijo en Radio Fórmula.

Al respecto, aseguró que la pandemia también pudo agravar las cosas entre los integrantes, pues no es fácil la convivencia, las negociaciones ni las pláticas cuando un virus los aleja, les impide tener contacto y llegar finalmente a una resolución.

Todo lo anterior, aseguró, lo pusieron en una situación que “simplemente no me gusta”, de acuerdo con su intervención en el programa radiofónico que ya se puede encontrar en YouTube. Y sentenció que de llegarle un contrato que no le gusta en absoluto, no estará obligado a firmarlo ni con Caifanes ni con otro proyecto que requiriera su participación.

“Pero sí estamos obligados a tratar de entenderlo y a partir de ahí establecer una negociación; en esa parte del proceso es en la que estamos ahora. Finalmente, se abre una puerta donde podemos negociar a nivel jurídico, mercantil y legal”, dijo al periodista musical de espectáculos.

Además, puso en duda los conciertos en la capital, pues aseguró que dentro del contexto de una pandemia, también sigue abierta la posibilidad de un retroceso en el semáforo epidemiológico y, por tanto, la cancelación de los mismos.

En este contexto, el famoso bajista no confesó si, en caso de realizarse, podríamos ver a Sabo detrás del bajo, rasguñando las cuatro cuerdas como lo ha hecho desde hace tantos años junto a Saúl, Diego y Alfonso, pero insistió en que es algo que sí le gustaría hacer porque es algo que va más allá de los abogados.

Lo que sí dejó claro, es que los sentimientos por sus compañeros de banda no han cambiado a lo largo de los años, pero una industria como la que es Caifanes, es algo a lo que todos abonaron a lo largo de la historia y debería ser justo para todos.

“Finalmente, me parece que hemos construido una banda que hemos tratado de transmitir empatía, solidaridad y situación que no estamos de acuerdo, y esto que pasa, es mas natural, de lo que muchos pueden pensar, porque es estrictamente ponernos de acuerdo en una situación mercantil y de negocio”, subrayó el también líder del espectáculo Rock en tu Idioma Sinfónico a Javier Poza.

La emblemática banda Caifanes regresará a lo grande en vivo, en el formato de autoconcierto los próximos 10, 11 y 12 de diciembre en la Curva 4 del Autódromo Hermanos Rodríguez, en la Ciudad de México, la preventa se realizará este jueves, 19 de noviembre.

