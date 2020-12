Ex integrante de “La Hora Pico” trató de conocer gente en aplicaciones de citas y se llevó una amarga sorpresa

Lorena de la Garza formó parte del famoso dúo con Consuelo Duval, ambas eran "Nacasia" y "Nacaranda" (Foto: Instagram @lorenadelagarzaoficial)

La comediante y actriz Lorena de la Garza, conocida por interpretar al personaje de “Nacasia” en el famoso repertorio cómico “La Hora Pico”, ha pasado por malos momentos a la hora de buscar una pareja con la finalidad de formar una familia. A pesar de usar métodos modernos como lo son las aplicaciones de citas.

Según comentó Lorena, durante una entrevista con el programa de espectáculos Ventaneando, la también actriz de doblaje no lo ha pasado muy bien después de tener una exitosa carrera en los escenarios pues enfocó tanto tiempo de su juventud en escalar en el mundo artístico que le dedicó poco tiempo al amor, algo de lo que se arrepiente.

Al parecer Lorena no tuvo nada de suerte con las aplicaciones para citas pues se ha topado con personas que le han dado miedo e, inclusive, calificó que le han tocado usuarios muy locos. Así lo dijo:

Conocí a gente muy loca jajaja o conocí a gente que ponía una foto en su perfil y eran otros en persona o conocí gente que se mostraba bien en la primera cita y resulta que estaban casados y tenían dobles vidas. Lo que pasa es que yo soy muy buena stalker y me ponía a buscarlos y los encontraba y decía ‘pero ¿cómo es posible que me toque a mí? Y esos eran muchos

Lorena de la Garza se ha topado con muchos casos de hombres casados en las redes sociales que viven una doble vida (Foto: Instagram @lorenadelagarzaoficial)

Además, afirmó que de cierta manera se arrepiente de haber dedicado tanto tiempo a su trabajo, pues descuidó su vida personal aunque siempre anheló tener su propia familia. Ahora se ha desencantando luego de pasar por las malas experiencias con el amor. Aún así, para Lorena, el peor momento llegó cuando se dio cuenta de que ya había pasado el tiempo y que le quedaba poco para poder buscar su sueño de formar un hogar con alguien a quien ame:

Fue un sacrificio muy bonito, pero hubo un tiempo en donde no te das cuenta de que pasó el tiempo, o sea cuando te diste cuenta te dices ‘¿cómo? ¿ya pasaron 30 años? ¿en qué momento?’ Ahí es donde dices, creo que perdí tiempo de vida, no en lo profesional porque pues buscamos y picamos piedra para tratar de tener una posición en el medio artístico y tener un sueño pero también esta parte no se vio alimentada. Eso de estar trabajando por estar en proyectos y castings. Esta carrera tiene esa característica en la que te ocupa y de repente dices ‘¿y mi vida personal qué?’

Lorena de la Garza afirmó que no se dará por vencida en su lucha por encontrar el amor y piensa en adoptar a un pequeño (Foto: Instagram @lorenadelagarzaoficial)

La antigua compañera de Consuelo Duval, en el famoso dueto de Nacasia y Nacaranda, afirmó que se encuentra molesta con el aspecto del paso del tiempo, pero que no dejará de intentar buscar el amor, pues aún tiene el deseo de ser amada y de formar un núcleo familiar en el que pueda disfrutar su vida personal:

Tengo muchas ganas de enamorarme, de vivir algo muy bonito con alguien, de cimentar mi vida. No es algo de ahorita, tengo tiempo queriéndolo hacer pero por circunstancias de vida no se ha dado, pero llegara

Además, no descartó la posibilidad de ser madre, aunque sabe que el tiempo no pasa en vano y quizás no pueda ser de forma natural, sino buscar la posibilidad de acoger a un niño o niña que se encuentre en posibilidades de adopción, pues es un papel que siente que le gustaría vivir:

Pues me hubiera encantado, creo que ya estoy fuera de edad, pero por qué no la posibilidad de adoptar, ¡sería muy padre! (...) Sé que es complicado porque hay que pasar por muchos procesos para que eso se de o no, pero si llegado el momento se da, pues estaría increíble ¿no? Poder adoptar a un bebé o a un niño

