“Quién besa mejor, Victoria Ruffo o Sarah Bustani”: el incómodo momento que vivieron Eugenio Derbez y Omar Chaparro

La vida sentimental de Eugenio Derbez siempre ha estado bajo el escrutinio público y ahora su historial amoroso lo hizo vivir un incómodo momento al lado de uno de sus grandes amigos, quien lo cuestionó sobre su convivencia con dos de sus ex parejas: la actriz Victoria Ruffo y la diseñadora Sarah Bustani.

El episodio ocurrió durante un segmento del programa Tu-Night con Omar Chaparro transmitido por EstrellaTV, donde el protagonista de No se aceptan devoluciones tuvo que sortear una pregunta relacionada con la madre de su hijo José Eduardo y otra de sus ex novias.

Omar Chaparro, gran amigo de Derbez, dio voz a la pregunta de una espectadora del programa: “¿Quién besa mejor, Victoria Ruffo o Sarah Bustani?”

El cuestionamiento pronto causó incomodidad en el creador de La familia P. Luche y XHDRBZ, lo cual no pudo disimular en la transmisión conducida desde hace unas semanas por Omar Chaparro.

El momento incómodo que vivió Eugenio Derbez al lado de Omar Chaparro

El también conductor de ¿Quién es la máscara? se defendió y aseguró que no era su duda sino de una de las seguidoras del show.

Tras este pronunciamiento, Eugenio Derbez no tuvo más que responder entre risas y con algunos segundos de demora: “Oye... por Dios... Alessandra Rosaldo”.

De esta manera, el comediante sorteó una respuesta que lo podría poner en aprietos al comparar a dos de sus ex parejas más importantes en su vida y que por sí solas han conseguido gran prestigio dentro de la farándula mexicana.

El padre de Aislinn, Vadhir, José Eduardo y Aitana Derbez también recibió una sorpresa al asistir a Tu-Night con Omar Chaparro, ya que se reencontró con la actriz Bárbara Torres, quien encarnó al personaje de “Excelsa” en La familia P. Luche.

Ambos actores tuvieron oportunidad de convivir por algunos minutos en un cómico sketch que asombró a Eugenio, ya que no se esperaba esta interacción.

“Ese look que tiene de Mario Bautista, de youtubero, me estresa”, dijo a su llegada la también protagonista de Lorenza, bebé a bordo.

“Es que con todos los hijos que tiene, el mío es el quinto y nunca lo vio”, recordando que su personaje y el de “Ludovico Peluche” tuvieron un hijo en una de las temporadas del exitoso programa de comedia mexicano.

El personaje de “Excelsa” continuó con la broma: “Resulta que nosotros terminamos de vivir allá en La familia P. Luche hace algunos años y el señor se vino para Hollywood y a mí me dejó sin mi sueldo y sin mi manutención de Maradonio (el hijo que ambos personajes tuvieron en la serie cómica)”.

“Yo me vine para buscar una vida mejor”, respondió entre risas en el programa Eugenio Derbez.

La participación de Bárbara Torres concluyó después de unos minutos y gracias a la intervención de Omar Chaparro.

“No me mienta como a todas las mamás de sus hijos”, se despidió la querida actriz de origen argentino.

La familia P. Luche cuenta con tres temporadas, estuvo al aire desde agosto del 2002 y se ha transmitido más de una vez en diferentes canales de Televisa.

En la serie pudimos ver a Eugenio Derbez como “Ludovico Peluche”, a Consuelo Duval como “Federica”, Luis Manuel Ávila como “Junior”, Regina Blandón como “Bibi”, Miguel Pérez como “Ludoviquito” y Bárbara Torres como “Excelsa”.

Los actores tuvieron tanta química durante su trabajo en conjunto que aún son recordados por su trabajo y muchos de ellos tienen comunicación actualmente.

Hace unos meses la misma Torres destacó la gran disciplina y actitud que tiene el protagonista de No se aceptan devoluciones, ya que gracias a él aprendió mucho de la comedia y la televisión en México.

En aquella ocasión la actriz expresó que tiene gran afecto por “Excelsa”. “La amo muy cañón. No sé qué tiene que en cuanto me pongo el traje, entro a un lugar y es mágico. Siempre le agradezco a Dios, a la virgencita y agradezco que me tocó hacerlo a mí... ‘Excelsa’ tiene una cosa, yo siento que es eso que todos queremos decir y no podemos, porque a ‘Excelsa’ le vale gorro todo, pero tiene un permiso muy cañón, la gente le dio permiso. Ella puede hacer o decir lo que quiera”, declaró en entrevista con la periodista Mara Patricia Castañeda.

