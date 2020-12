La Navidad reflota la pelea más amarga de Brad Pitt y Angelina Jolie: sus hijos también estarán separados

El actor Brad Pitt disfrutará de la compañía de Shiloh y los gemelos Knox y Vivienne en la cena de Nochebuena (The Grosby Group)

Brad Pitt consiguió el permiso de su ex para pasar las fiestas con tres de sus hijos, Shiloh y los gemelos Knox y Vivienne, mientras continúa su amarga batalla por la custodia de los niños con Angelina Jolie. Sin embargo, el encuentro familiar del actor se limitará a la Nochebuena por orden de la actriz, según informó la revista Us Weekly.

“Pueden pasar la noche con él en Nochebuena”, citó la publicación a una fuente, quien luego aclaró que Pitt y Jolie “discutieron sobre pasar las vacaciones en familia cuando se ‘llevaban bien’ a principios de este año, pero todo ha cambiado desde entonces”

“Brad y Angelina son igualmente responsables del drama interminable”, agregó la fuente. “Lamentablemente, sus hijos son daños colaterales”.

La pandemia de coronavirus terminó este año con los viajes por todo el mundo de Jolie. La fuente de Us Weekly señaló que “ha querido hacer trabajo humanitario fuera de los Estados Unidos, pero necesita el permiso de Brad para sacar a los niños del país”.

Los actores siguen en batalla por la custodia de sus hijos (AP)

Pitt, de 57 años, y Jolie, de 45, están enfrentado en una interminable batalla por la custodia de cinco de sus seis hijos que se ha prolongado desde que fueron declarados legalmente solteros en abril de 2019. La ganadora del Oscar solicitó el divorcio a Pitt en septiembre de 2016. Tras dar a conocer su separación, la hija de Jon Voight acusó a su entonces marido de malos tratos hacia su hijo Maddox durante un vuelo familiar, de consumir drogas y de tener problemas de autocontrol.

Por las declaraciones de su ex pareja, el actor reconoció públicamente sus problemas con el alcohol. “Bebía mucho. Se convirtió en un problema”, manifestó en una entrevista en 2017. Desde entonces se ha mantenido sobrio.

Aparte de Shiloh, de 14 años, y los gemelos, de 12, la batalla por la custodia afecta a Pax, de 17 años, y Zahara, de 15 años. El mayor de la pareja, Maddox, es un adulto legal ya que tiene 19 años.

Pitt reclama que la custodia sea compartida, mientras que Jolie se niega, por considerar al actor una influencia nociva y poco fiable para cuidar a los niños.

En junio pasado durante una entrevista, la ganadora del Oscar manifestó que se separó del actor por el “bienestar” de sus seis hijos.

Este año, Jolie intentó que el juez privado de su divorcio, John W. Ouderkirk, fuera destituido, porque supuestamente era demasiado cercano a los abogados de Pitt. El equipo de Pitt respondió con documentos judiciales que mostraban que Ouderkirk, quien ofició la boda de la pareja en 2014, había informado a todas las partes del supuesto conflicto de intereses.

“Cuanto más tiempo hace esto, más daño les hace a los niños”, dijo un conocido de la ex pareja al sitio Page Six en agosto. “Este es un juego de ella. Todavía tiene a los niños por más tiempo que él y está tratando de mantener eso el mayor tiempo posible”.

El gesto solidario de Brad Pitt: repartió cajas de alimentos a familias de bajos ingresos (The Grosby Group)

Pitt quiere evitar los planes de su ex de mudarse con toda la familia a Inglaterra. Además desea que los niños asistan a un colegio de Los Ángeles de manera presencial, rompiendo la dinámica de Jolie de que estén escolarizados en casa o que se formen en el extranjero. En una de sus últimas entrevista, la actriz dejó bien en claro que Hollywood no es el lugar que ella quiere para la crianza de sus hijos pero que no tiene otra opción ya que Los Ángeles en el lugar de residencia del actor.

La reciente y muy publicitada relación de Pitt con la modelo alemana Nicole Poturalski -una mujer casada- fracasó después de dos meses. En este 2020 el actor también fue noticia por su encuentro virtual con su primera ex mujer, Jennifer Aniston, con fines benéficos, a quien dejó por Jolie en 2005. El mes pasado fue fotografiado entregando alimentos a familias de bajos recursos en Los Ángeles.

SEGUIR LEYENDO:

Angelina Jolie y Brad Pitt buscan la ayuda de sus amigos famosos de Hollywood para su despiadada batalla judicial

El inesperado giro de Angelina Jolie en su estrategia legal para ganarle a Brad Pitt la despiadada batalla por la custodia de sus hijos

El duro contraataque público de Brad Pitt contra Angelina Jolie que involucra a sus seis hijos