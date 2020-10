Angelina Jolie y Brad Pitt buscan la ayuda de sus amigos famosos de Hollywood para su despiadada batalla judicial

Angelina Jolie y Brad Pitt son los protagonistas del divorcio más escandaloso de la historia reciente de Hollywood (Reuters)

Brad Pitt sonrió desde el escenario de los 92º Premios de la Academia, celebrados en el Dolby Theatre el pasado 9 de febrero. Con su Oscar de Mejor Actor de Reparto, la estrella de “Once Upon a Time in Hollywood” dio las gracias y luego hizo una pausa. “Esto es para mis hijos que colorean todo lo que hago”, dijo emocinado. “Los adoro". Y está preparado para luchar por ellos.

Casi dos años después de llegar a un acuerdo tentativo de custodia con su ex Angelina Jolie, el actor de 56 años todavía sigue luchando por la tutela compartida de Pax, 16 años; Zahara, 15; Shiloh, 14; y los gemelos Knox y Vivienne, 12 (Maddox ya tiene 19). Luego de un ataque en agosto para dilatar el juicio, cuando el equipo de Jolie intentó destituir al juez del caso por prejuicio, la batalla judicial se reinició.

Los actores, al igual que otras parejas de famosos, contrataron los servicios de un juez privado, con la finalidad de mantener en completa privacidad algunos documentos y detalles personales y financieros. El juicio continuará hasta el 23 de octubre y el fallo se dará a conocer, a más tardar, el 21 de diciembre.

Tanto Jolie como Brad están listos para una pelea sin límites por el cuidado de sus hijos. Ambos están resignados y tienen que llegar hasta el final ahora.

Amigos famosos

Los actores se separaron en 2016, luego de una década de relación, pero desde esa fecha siguen envueltos en un largo enfrentamiento judicial que ahora llegaría a su fin (AP)

Pitt utilizará “cada trozo de munición que pueda” para luchar por sus hijos. Incluyendo el testimonio de otras estrellas. Jolie está dispuesta a hacer lo mismo para conseguir que su ex marido pase el menos tiempo posible con sus hijos.

La última etapa en el caso contará con algunos testigos de gran peso en Hollywood.. “Hay un montón de personas del lado de Brad que están listas para ofrecer testimonio sobre su devoción como padre”, dijo un informante a la revista Star. “Su familia está al frente, pero Jennifer Aniston, Alia Shawkat y muchos otros famosos son igualmente solidarias con él”. Para no quedarse atrás, Jolie también está dispuesta a acorralar a algunos colegas del cine para que salgan en su defensa. “Insiste en que combatirá con las mimas armas si Brad quiere seguir la línea de testigos conocidos”, añadió el informante al citado medio. “Estará feliz de llamar a su propia familia, además de personas como Elle Fanning y Colin Farrell”.

Pitt reclama que la custodia sea compartida, mientras que Jolie se niega, por considerar al actor una influencia nociva y poco fiable para cuidar a los niños.

En junio pasado durante una entrevista, la ganadora del Oscar manifestó que se separó del actor por el “bienestar” de sus seis hijos a quienes calificó de seres “muy valientes y muy fuertes”, y añadió: “Fue la decisión correcta”.

La actriz, de 45 años, y Pitt fueron pareja por 12 años y tenían dos de casados cuando ella pidió el divorcio en septiembre de 2016 citando “diferencias irreconciliables”. Tras dar a conocer su separación, la hija de Jon Voight acusó a su entonces marido de malos tratos hacia su hijo Maddox durante un vuelo familiar, de consumir drogas y de tener problemas de autocontrol.

Por las declaraciones de su ex pareja, el actor reconoció públicamente sus problemas con el alcohol. “Bebía mucho. Se convirtió en un problema”, manifestó en una entrevista en 2017. Desde entonces se ha mantenido sobrio.

A pesar de sus esfuerzos, los amigos del actor, cuyas visitas con los niños fueron supervisadas inicialmente, todavía siente que no tiene suficiente tiempo con ellos. No solo eso, sino que tampoco puede disfrutar de sus hijos con el resto de su familia. “Los padres de Brad ha perdido la cuenta de las veces que les cancelaron las vacaciones a último minuto porque Angelina inventaba excusas sobre por qué no podían viajar a Missouri”, dijo una fuente a la revista Star. “Incluso cuando viajaron a California, les fue imposible estar cara a cara con los niños”.

Mientras tanto, Angelina ha estado disfrutando de pasar tiempo con los niños durante el confinamiento a raíz de la pandemia. “Están todos juntos y es un buen grupo”, dijo en una entrevista reciente, describiendo noches de cine en pijamas y el caos por la educación de los menores en su casa de Los Feliz, California.

Pitt quiere evitar los planes de su ex de mudarse con toda la familia a Inglaterra. Además desea que los niños asistan a un colegio de Los Ángeles de manera presencial, rompiendo la dinámica de Jolie de que estén escolarizados en casa o que se formen en el extranjero. En una de sus últimas entrevista, la actriz dejó bien en claro que Hollywood no es el lugar que ella quiere para la crianza de sus hijos pero que no tiene otra opción ya que Los Ángeles en el lugar de residencia del actor.

