“Soy inmune a sus descalificaciones e insultos”: así se defendió Paty Navidad tras polémicas publicaciones sobre el COVID-19

Paty Navidad ha sido criticada en varias ocasiones por su opinión acerca de diversos temas (IG: patricianavidad)

La popular actriz, Patricia Navidad, sigue dando de qué hablar en redes sociales, pues en los últimos días se hizo viral una publicación que hizo sobre su persona y las posturas que ha tomado entorno a las problemáticas actuales del mundo, tales como la pandemia de COVID-19.

La visión de Paty Navidad ha provocado una división de opiniones y sentimientos encontrados, pues mientras unos defienden sus ideas, otros simplemente se dedican a atacarla. El texto que generó polémica fue el que hizo el pasado 18 de diciembre.

“No hay diferencia entre las mascotas amarradas y encerradas, dóciles en lo que pedimos para que se ganen sus croquetas, a personas miedosas, obedientes a injusticias de gobiernos, como; no salir de sus casas, no visitar a sus familias, no abrazar, etc. Hombre-animal y viceversa”, se leía en el perfil de Navidad.

Sin embargo, luego de que los fanáticos se le fueran a la yugular, la actriz se defendió y provocó aún más a los usuarios.

“Soy inmune a sus descalificaciones, insultos, difamaciones, virus, etc. Si intentan callarme no es porque diga mentiras, seguro algo de lo dicho les movió o les caló. No les temo, Dios está conmigo y me fortalece con fe y amor. “De lo que abunda en el corazón, habla la boca”, escribió la también cantante en su cuenta de Twitter.

Posteriormente, los cibernautas no perdieron ni un segundo y se le fueron con todo a la actriz que participó en la reconocida telenovela “La Fea Más Bella”. Incluso, hubo quienes se dijeron sorprendidos por el origen de la información que maneja Navidad.

“Si te quieren callar es por que estas diciendo desinformación y generando una histeria colectiva la cual afecta de manera social a todos, ya que eres una figura “publica” desinformativa no lo digo solo yo lo dicen cientos de miles de mexicanos y muchas figuras publicas famosas”, escribió un usuario en la publicación.

Segundos después, los usuarios siguieron la línea y se dedicaron mofarse de la actriz. “También eres inmune a la inteligencia, muy bien”, “dicen que Paty Navidad una vez cayó por accidente en un contenedor de aceites radioactivos” o “tiene más seguidores desde que comparte conspiraciones. Hasta nazis la siguen literalmente”, fueron algunos comentarios que recibió la actriz en su contra.

La visión de Paty Navidad ha provocado una división de opiniones y sentimientos encontrados (Fotografía: Instagram / @ANPNL05)

En contraste, también existieron diversos internautas quienes decidieron apoyarla y expresarle su “valentía” para salir siempre avante ante estas situaciones.

“Patricia, estoy y estamos contigo muchos, no estás sola Paty, tenlo eso siempre presente, Dios todopoderoso y hermanos y hermanas en Cristo , Bravo Patricia defendamos nuestra Fe q el Señor nos fortalece”, se lee en un hilo de su publicación”, escribió un usuario en su defensa.

No todo fue malo para Patricia Navidad, pues hubo quienes salieron en su defensa y agradecieron las publicación de la actriz en plena pandemia de COVID-19. “Ah, no crees en un virus pero si en “dios, vaya incongruencia”, contestó un usuario.

“Que difícil es estar soportando tantos comentarios de gente sin conocimiento sobre este tema, pero somos más los que si te entendemos Paty. Animo, pronto saldrá todo a la luz”, le externaron a la actriz por Twitter.

A pesar de que su fama se ha dado a través de la controversia, Paty Navidad ha tenido otras escenas que valen la pena recordar.

La actriz habló de nanotecnología, puntos cuánticos y la encima de luciferaza. Al no tener fuentes científicas que respaldaran su comentario, los cibernautas aprovecharon la ocasión para crear memes de sus creencias y por difundir información falsa en torno a la vacuna.

También ha sido criticada por asegurar que la llegada a la luna, el ataque terrorista del 9/11 y el coronavirus son las tres “grandes mentiras” de la humanidad (Fotografía: Instagram / @ANPNL05)

“Nos podrán conectar a una computadora cuántica y usarnos como robots” fue una de las ideas más usadas para el contenido burlón que hicieron los internautas. Ya que la idea era similar a películas de ciencia ficción como Terminator. También afirmó que las vacunas contra el Covid-19 podrían “alterar el ADN de las personas”.

Definió que el transhumanismo consiste en el control de las personas, especialmente como si la humanidad pasara a ser un robot con una “hipervigilancia” que mantendría a todos dominados y vigilados.

También ha sido criticada por asegurar que la llegada a la luna, el ataque terrorista del 9/11 y el coronavirus son las tres “grandes mentiras” de la humanidad.

