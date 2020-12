“Vieja loca” y “mujer trastornada”: Cepillín tundió a Paty Navidad por su postura en contra de la vacuna COVID-19

Foto: Patricia Navidad / IG - Cuartoscuro.

Siempre sincero y fiel a sus convicciones, Cepillín se lanzó con todo contra la actriz Patricia Navidad, quien durante los últimos meses ha externado desafortunados comentarios en torno a la COVID-19, su tratamiento y la vacuna que está a punto de aplicarse en nuestro país.

El popular payaso está seguro que morirá por un infarto, por lo que no teme infectarse de coronavirus, pero está dispuesto a aplicarse la vacuna en cuanto esté disponible en México.

El artista mexicano se posicionó a favor del empleo de la vacuna, muy al contrario de lo que ha opinado durante los últimos meses la actriz Paty Navidad, a la que llamó “vieja loca”, “mujer trastornada” y “una mujer que no sabe lo que dice”.

“De gripa no me voy a morir, de COVID no me voy a morir. Lo más seguro es que me voy a morir de un infarto. Definitivamente que sí (se aplicaría la vacuna)”, declaró en entrevista con Sale el Sol.

Cepillín realizará una gira de despedida (IG: miembrosalairetv)

“No sean esceptícos. Mi mamá me vacunaba desde chiquito para el sarampión, rubiola, tuberculosis, entonces ésta es una vacuna más”, resaltó del empleo de la dosis que se aplicará para contrarrestar al coronavirus.

Pidió no hacerle caso a Paty Navidad, quien se ha mostrado en contra de la vacuna e incluso aseguró que el coronavirus es un invento de los gobiernos para desestabilizar a la economía mundial.

“¿Quién es Paty Navidad? Una vieja loca, perdón por lo de loca porque lo van a tomar a mal; una mujer trastornada, también eso lo van a tomar a mal; una mujer que no sabe lo que dice porque estar en contra del mundo y decir que no existe el COVID-19, pero si ella dice que no existe y van a meter los chips”, dijo de manera sarcástica el payaso más querido de México.

A pesar de su comentario, Cepillín aprovechó para reinvidicarse con la actriz de La fea más bella: “Paty Navidad, te mando un beso. Chula”.

Cepillín es uno más de los que ha opinado sobre la polémica postura de la actriz, ya que durante los últimos meses se ha empeñado en pronunciarse en contra de la enfermedad que ha frenado por completo todas las actividades en el mundo.

Justo hace unas semanas compartió sus inquietudes por los avances clínicos obtenidos de las pruebas de vacunas contra el Covid-19, ya que señaló solo servirán para “iniciar la era del transhumanismo.”

La actriz habló de nanotecnología, puntos cuánticos y la encima de luciferaza. Al no tener fuentes científicas que respaldaran su comentario, los cibernautas aprovecharon la ocasión para crear memes de sus creencias y por difundir información falsa en torno a la vacuna.

“Nos podrán conectar a una computadora cuántica y usarnos como robots” fue una de las ideas más usadas para el contenido burlón que hicieron los internautas. Ya que la idea era similar a películas de ciencia ficción como Terminator. También afirmó que las vacunas contra el Covid-19 podrían “alterar el ADN de las personas”.

Definió que el transhumanismo consiste en el control de las personas, especialmente como si la humanidad pasara a ser un robot con una “hipervigilancia” que mantendría a todos dominados y vigilados.

También ha sido criticada por asegurar que la llegada a la luna, el ataque terrorista del 9/11 y el coronavirus son las tres “grandes mentiras” de la humanidad.

MÁS SOBRE ESTE TEMA

Cepillín está listo para su retiro: “No quiero que mis piernas me desobedezcan”

“Encimas de luciferasa”: así tundieron a Paty Navidad en Twitter tras acusar una supuesta conspiración

La llegada a la luna, el ataque terrorista del 9/11 y el coronavirus: las tres “grandes mentiras” de la humanidad según Paty Navidad