“La falta de empatía viene de ahí”: Edgar Vivar habló sobre “El Chavo del 8″ y la importancia de la comedia en la pandemia

Pocas figuras hay tan emblemáticas en la comedia como quienes formaron parte del proyecto de uno de los programas que revolucionaron la televisión mexicana y que además lo proyectaron a nivel internacional como “El Chavo del 8″, y una de la figuras más representativas fue encarnada por el actor Edgar Vivar.

En una charla con Infobae México , el legendario comediante, quien encarnó a personajes como “El Señor Barriga” y “Ñoño”, nos habla de la importancia de la comedia en los tiempos de crisis como la pandemia y de su regreso a la pantalla chica, pues ahora se encuentra contento de regresar a la televisión de manera regular en la tercera temporada del programa “Mi Querida Herencia”, junto a Roxana Castellanos y Paul Stanley.

Es una responsabilidad muy grande para el actor cómico, (estamos) en un estado anímico que no es el mejor, no es luminoso, que vamos del gris hacia el negro. Qué no puede uno salir, que las noticias que salen... a través de la comedia llegas a un estado mucho más luminoso, un poco más agradable, no tan adverso ni burdo, al final de la vida lo importante es reír