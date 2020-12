Captaron a Tom Cruise saliendo en secreto con Hayley Atwell, coprotagonista de “Misión Imposible” y actriz 20 años menor que él

Tom Cruise tiene tres hijos; los primeros dos, Isabella y Connor, ambos de su matrimonio Nicole Kidman y, la tercera, es Suri, de 14 años, adolescente producto de su relación con Katie Holmes (Foto: REUTERS/Guglielmo Mangiapane)

La celebridad estadounidense, Tom Cruise, fue captado saliendo en secreto con Hayley Atwell, coprotagonista de Misión Imposible y actriz 20 años menor que él.

La pareja fue vista tomados de la mano durante una proyección reciente en la ciudad de Londres, acción que encendió las alarmas y especulaciones sobre el anuncio de una posible relación entre los dos actores.

La noticia de un posible noviazgo se da en un contexto complejo para Cruise, pues hace unos días su comportamiento en el set de filmación dio de qué hablar. Cinco miembros del personal de la nueva película de Tom Cruise renunciaron por sentir que era una paradójica “Misión Imposible” seguir trabajando para la estrella de Hollywood tras un nuevo ataque de furia en el set.

Pero todo empeoró cuando el audio del actor, furioso al ver que dos empleados no cumplían con los estrictos protocolos anticovid, se viralizó en todo el mundo. El actor estadounidense no ha tenido una relación formal desde que se separó de Katie Holmes.

Las fotografías de los paparazzi ingleses mostraban a las dos estrellas “muy juntos” y de la mano (Foto: REUTERS/Guglielmo Mangiapane)

Tom Cruise de 58 años y Atwell de 38 se les ha visto muy cercanos en el set, esto acompañado de algunas miradas románticas y cariñosas.

“Tom y Hayley se llevaron bien desde el primer día”, señaló una fuente de la producción al periódico The Sun.

“El bloqueo, y todas las dificultades que conlleva, los acercó aún más y se han vuelto inseparables”, añadió.

De igual forma, trascendió que se están “reuniendo después de horas y ella ha estado en su casa de Londres”. Durante la nueva entrega de “Misión Imposible”, Hayley se muestra esposada al personaje de Cruise, Ethan Hunt.

Ambos actores se hicieron personas más cercanas durante los rodajes de una escenas en Roma, Italia y Reino Unido.

Las fotografías de los paparazzi ingleses mostraban a las dos estrellas “muy juntos” y de la mano.

Hace 7 años, el actor Tom Cruise se le relacionó con la celebridad de la serie de televisión “Orange is the New Black”, Laura Prepon, y en 2019 se le relacionó con la estrella de Handmaid’s Tale, Elizabeth Moss.

Hayley Atwell, por su parte, estuvo saliendo con el modelo Evan Jones, pero se separó de él luego de dos años en 2015 (Foto: REUTERS/Guglielmo Mangiapane)

En contexto, Tom Cruise tiene tres hijos; los primeros dos, Isabella y Connor, ambos de su matrimonio Nicole Kidman y, la tercera, es Suri, de 14 años, adolescente producto de su relación con Katie Holmes.

Hayley Atwell, por su parte, estuvo saliendo con el modelo Evan Jones, pero se separó de él luego de dos años en 2015. Medios ingleses la relacionaron con un médico británico, pero se cree que la pareja se separó a principios de este 2020.

La última entrega de la franquicia, “Misión Imposible 7″, ya se ha visto afectada por una serie de retrasos relacionados a raíz de la pandemia mientras el elenco y el equipo estaban en Europa. Doce personas en el set en Venecia, Italia, dieron positivo en febrero cuando comenzó el brote de coronavirus.

MÁS SOBRE EL TEMA

La furia de Tom Cruise en el set de “Misión Imposible”: renunciaron cinco empleados

“Si lo vuelvo a ver, estás despedido”: Tom Cruise perdió la paciencia en el set de Misión Imposible 7

Elsa Pataky disfrutó de la playa en Australia, David Beckham hizo compras navideñas, Priyanka Chopra y Nick Jonas pasearon en Londres: celebrities en un click