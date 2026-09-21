Colombia

Dieron de baja a alias Huevo, cabecilla de las disidencias de las Farc de alias Calarcá: lo ubicaron por publicar fotos en redes sociales junto a su pareja

Las autoridades ubicaron al cabecilla de una comisión de la Estructura 36 durante un despliegue que permitió liberar a cuatro personas retenidas en Gómez Plata, Antioquia

Ejército Nacional - crédito Ejército Nacional
El procedimiento contra el secuestro dejó dos presuntos integrantes muertos, un detenido herido y cuatro víctimas recuperadas en una zona rural de Antioquia - crédito Ejército Nacional
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Una publicación junto a quien sería su pareja permitió a las autoridades avanzar en la ubicación de Stiven Martínez Rodríguez, alias Huevo, señalado como cabecilla de una comisión de la Estructura 36, facción de alias Calarcá.

El hombre murió en una operación militar en zona rural de Gómez Plata, Antioquia, que permitió rescatar a cuatro personas secuestradas.

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Las pesquisas sobre sus movimientos se extendieron durante varios meses. De acuerdo con la información revelada por El Tiempo, fotografías y videos en redes sociales, en los que aparecía con armas y junto a personas de su entorno, aportaron elementos para identificarlo y seguir sus desplazamientos.

Ejército Nacional - crédito Ejército Nacional
Alias Huevo murió en una operación militar en zona rural de Gómez Plata, Antioquia, que permitió rescatar a cuatro personas secuestradas - crédito Ejército Nacional

Entre esas publicaciones figuraban imágenes con una mujer que sería su compañera sentimental. La información divulgada sobre el caso señala que esa exposición contribuyó a delimitar el área en la que se escondía el presunto integrante de las disidencias de las Farc.

La inteligencia ubicó al cabecilla en zona rural de Gómez Plata

Los investigadores también siguieron la afición de alias Huevo por los caballos de paso fino. El cruce de datos sobre esa actividad, los sitios relacionados y otros elementos de inteligencia permitió concentrar la búsqueda en una zona rural del municipio.

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Alias Huevo tenía 20 años y llevaba cerca de cinco años dentro de la estructura, según la información disponible. Las autoridades lo identificaban como cabecilla de una comisión de seguridad vinculada a alias la Mona, de la Estructura 36.

La operación fue ejecutada por tropas del Gaula Militar Valle de Aburrá, de la Cuarta Brigada, en coordinación con la Sijín de la Policía de Antioquia, el Grupo Interinstitucional de Consulta y Coordinación Operacional y la Fiscalía Especializada 75.

Ministerio de Defensa - crédito @mindefensa/X
Alias Huevo tenía 20 años y llevaba cerca de cinco años dentro de la estructura - crédito @mindefensa/X

El despliegue buscaba rescatar a cuatro personas secuestradas desde el jueves anterior. Según el Ejército Nacional, las víctimas estaban bajo custodia de cinco hombres que presuntamente integraban esa comisión.

El combate dejó dos muertos y un capturado herido

Cuando las tropas llegaron al lugar, se produjo un enfrentamiento. Como resultado, murieron dos presuntos integrantes del grupo: alias Huevo y una mujer que sería su pareja sentimental.

Durante el operativo fue capturado un hombre identificado como alias Jaír o Sebastián, quien resultó herido. Una menor de edad que fue recuperada también sufrió lesiones y recibió atención inicial de un enfermero de combate.

Después, los heridos fueron trasladados a un centro asistencial de Bello, Antioquia, donde quedaron bajo atención médica. Las cuatro personas liberadas quedaron a disposición de las instituciones competentes.

Incautaron fusiles, municiones y equipos de comunicación

En la zona, las autoridades incautaron cinco fusiles, una pistola, 12 proveedores y 929 cartuchos de distintos calibres. El inventario también incluyó tres radios de comunicación, ocho teléfonos celulares y material de intendencia.

Los elementos fueron puestos a disposición de las autoridades judiciales. Los teléfonos y los equipos de comunicación serán analizados dentro de las investigaciones sobre la comisión y sus actividades en el norte de Antioquia.

La inteligencia militar relaciona al grupo con extorsiones contra comerciantes, agricultores, ganaderos y empresarios, además de secuestros en Santa Rosa de Osos, Gómez Plata, Carolina del Príncipe y Angostura.

Con los dos uertos de esta acción, el Ejército informó que ascendió a cuatro el número de presuntos integrantes de grupos criminales fallecidos en operaciones militares durante la última semana en el norte de Antioquia.

El Ejército Nacional también informó que Tras más de tres meses de labores de inteligencia, tropas de la institución, en coordinación con la Policía Nacional, lograron la captura en el corregimiento de El Plateado, municipio de Argelia, Cauca, de alias Correa, señalado integrante de la estructura Jaime Martínez y presunto dinamizador de acciones terroristas en el suroccidente del país.

Ejército Nacional - crédito Ejército Nacional
El Ejército Nacional también informó que Tras más de tres meses de labores de inteligencia, tropas de la institución, en coordinación con la Policía Nacional, lograron la captura en el corregimiento de El Plateado, municipio de Argelia, Cauca, de alias Correa - crédito Ejército Nacional

El resultado fue posible gracias al trabajo sostenido de la Fuerza de Despliegue Rápido N.° 4, que junto con unidades especializadas de la Policía Nacional adelantó labores de ubicación, seguimiento y verificación, que permitieron materializar la captura de este presunto cabecilla en una de las zonas de mayor interés operacional del cañón del Micay.

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