“Ya no puedo seguir corriéndole al amor”: Christian Nodal compartió otro fragmento de la canción con la que conquistó el corazón de Belinda

Christian Nodal y Belinda cumplieron cuatro meses de novios (Twitter: @Nodal)

Un romance que no deja de sorprender es el conformado por Belinda y Christian Nodal, quienes con sus detalles de amor, tiernos momentos y canciones compartidas hacen que sus seguidores se ilusionen por la historia que ambos cantantes protagonizan desde hace unos meses y que surgió tras bambalinas cuando eran coaches de La voz México.

La pareja destapó al inicio de su noviazgo que el flechazo llegó después de que el intérprete de regional mexicano le dedicó una canción a la artista de origen español. Ésta habría sido compuesta gracias a los sentimientos surgidos tras su convivencia en el reality show de TV Azteca.

Incluso Belinda rompió en llanto cuando su novio le cantó un fragmento del tema en una entrevista que les hicieron en Venga la Alegría e hizo algunas revelaciones sobre la misma: “Significó la puerta del amor entre nosotros. Es una canción que significa demasiado para mí, marca el antes y después en nosotros”.

En aquella ocasión, Nodal alcanzó a interpretar algunas frases y no se supo más porque hasta ahora no ha sido estrenada oficialmente, pero a la distancia y a través de su canal de Twitch dio a conocer un fragmento más amplio de la canción con la que conquistó el corazón de la actriz y cantante.

Nodal compartió otro fragmento de la canción que le escribió a Belinda

Cristian Nodal comenzó su interpretación con el fragmento que ya había compartido y que hizo llorar a Belinda: “Óyeme bien porque yo no soy de estas cosas, a mí el amor me dio más espinas que rosas y que aún con todo esto, quisiera serte honesto, contigo se me rompe el escudo que llevo puesto”.

“Te metes de repente en todos mis pensamientos, te robas mil miradas y te instalas en mi aliento, se mueven las palabras y sobran sentimientos, te juro ya no puedo”, cantó Christian en la plataforma de video.

“Así que por favor, hazme un favor, así como al tequila quiero que me tomes o como a un cigarro, fúmame hasta el final, así me haga cenizas contigo me da igual, que si me parten el corazón una vez más quiero que seas tú, por mi voluntad, que ya no puedo seguir corriéndole al amor”, añadió el cantante de 21 años.

El cantante nacido en Caborca, Sonora, dejó claro con esos dos versos que su corazón ya le pertenecía a Belinda, en quien descubrió a la mujer con la que desea llegar al altar el próximo año, según ha declarado en más de una ocasión.

El llanto de Belinda al escuchar la canción que Christian Nodal le compuso

Belinda reveló a TV Notas que desde que conoció esta canción quedó encantada con su ahora novio: “Me respondió que la canción era para mí, que yo había sido su inspiración y su musa para poder componer ese bello tema, el cual sólo he escuchado yo. Me sentí muy halagada. Te puedo decir que a Christian lo admiraba como artista y como ser humano, pero hoy puedo decir que estoy feliz y enamorada”.

Días después y en plena transmisión de Venga la Alegría, la cantante derramó algunas lágrimas cuando Nodal le cantó un fragmento tras coronarse como el ganador de La voz México.

La periodista mexicana, Flor Rubio, fue testigo de la emoción de Belinda y afirmó que se sorprendió mucho por la reacción de la cantante al escuchar la canción que le dedicó Christian Nodal.

“No paraba de llorar, Belinda estaba genuinamente emocionaba y no podía parar de llorar”, dijo la presentadora al confirmar que el romance es completamente real.

MÁS SOBRE ESTE TEMA

El espeluznante regalo de Belinda a Christian Nodal: “Tenemos una casa que estaba como embrujada y pasaban cosas raras”

“Pensé que era Belinda”: la impactante fotografía de la hermana de Christian Nodal que sorprendió a los fans

Cariñitos en tiempo real: así se dejan ver Belinda y Christian Nodal en Twitch

Lágrimas de amor: Belinda lloró al escuchar la canción que le compuso Christian Nodal