“No aguanto más de 10 minutos”: Tania Ruiz reveló las secuelas de COVID-19 que sigue padeciendo a cuatro meses de su recuperación

Tania Ruiz confesó que no ha vuelto a su rutina habitual debido a los efectos del coronavirus (Video: Instagram @taniaruize)

Tania Ruiz, la modelo y novia del ex presidente mexicano Enrique Peña Nieto, compartió cuáles son las secuelas que padece tras haber sido contagiada y luego recuperada de la enfermedad de COVID-19. Fue a través de sus historias de Instagram donde la influencer potosina de estilo de vida promocionó una marca de ropa deportiva, pero también dio a conocer cuáles son las secuelas que dejó la nueva cepa de virus en su organismo.

“Oigan, les quería enseñar esta marca de pants que está padrísima, la tela está deliciosa, vean qué bonitos están, vean el top, la parte de atrás está padrísima. Se ven muy padres puestos”, comentó a manera de saludo para sus 429 mil seguidores.

“He querido ponérmelo para hacer ejercicio, y ¿qué creen? Llevo cuatro meses desde que me dio COVID que no he podido regresar a hacer ejercicio, si alguien era deportista soy yo, y ya no puedo, no sé a quién más le pase lo mismo. Ojalá y pronto ya me recupere al 100 y los pueda estrenar para enseñárselos cómo se ven puestos, pero bueno, aquí les dejo la marca, y chequen tienen muchos muy padres, los recomiendo mucho, el estampado me encantó, tiene diseños muy bonitos la marca”, se le oye decir a la mujer de 33 años.

Hace unas semanas Tania Ruiz mostró un anillo que desató la polémica y generó especulaciones en torno a una futura boda con EPN (IG: taniaruize)

Posteriormente, una seguidora preocupada por su salud le preguntó “¿Por qué, ¿cómo te sientes, agotada todavía? Imagínate y eso que comes y eres súper sana”, a lo que Ruiz contestó en una story subsecuente “No aguanto más de 10 a 15 minutos. Me agoto y no puedo”.

Y es que a mediados de agosto pasado, la modelo nacida en San Luis Potosí , tras ausentarse varias semanas de sus redes sociales en las que se mantuvo convaleciente por la enfermedad, reapareció para compartir una experiencia angelical en su casa.

La modelo publicó cómo se preparó para recibir a los ángeles y arcángeles en su domicilio en la Ciudad de México, después de que fue diagnosticada con coronavirus en julio. “Preparándome para la llegada de los Arcángeles a mi casa. Más emocionada no puedo estar. ¡Qué felicidad!”, escribió la influencer reconocida por sus consejos de salud física y emocional.

Tania Ruiz reapareció tras contraer COVID-19 en un ritual angélico (Video: Instagram @taniaruize)

Con flores, velas blancas, manzanas e incienso le “dio la bienvenida a los seres espirituales” a su intimidad. “¡¡Gracias vida!!, ¡¡Qué paz!!, ¡¡Gracias Dios!!”, escribió la imagen de varios productos de belleza y ejercicio.

Previo a ese ritual, así anunció la novia del político cómo afrontó la enfermedad: “Me he mantenido fuera de las redes este tiempo porque me cayó el COVID. Este huésped que está dentro de mí, le di la bienvenida y tuve que aceptar que por algo llegó. Solo al saber que llegó y está en mí... le dije que por favor me trate bien”, escribió en su cuenta de Instagram.

“Hay momentos que se pasa de lo fatal que me he sentido... pero a veces tiene sus horas buena onda que me trata mejor. Pero sigo luchando con él y los dos juntos. Espero en Dios ya estar pronto de regreso bien y con todas las ganas. Estoy muy positiva en todo y así seguiré siempre. Les mando un abrazo a todos y muchas bendiciones gente bonita”, concluyó la también empresaria hace cuatro meses.

Ruiz es madre de una niña de 6 años a quien envió con sus abuelos en San Luis Potosí para evitar contagiarla de COVID-19 (Foto: Instagram@taniaruize)

La modelo recibió el diagnóstico positivo después de que visitó a sus padres en San Luis Potosí. Conjuntivitis, una presión en el pecho, la pérdida del olfato y el gusto, fueron los síntomas que presentó durante los primeros días de su enfermedad.

“Sí di positivo y hubo días que me sentía fatal. Muy muy mal, ahorita sigo con mucho mareo, todos los días he estado muy mareada y llevo como cinco días sin olor ni sabor”, contó a la revista Quién a inicios de agosto.

La modelo destacó que tuvo muchos síntomas, pero afortunadamente jamás experimentó fiebre “y siempre respiré bien, aunque con la nariz tapada”.

