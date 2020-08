“Estoy sana”: el decreto de Tania Ruiz tras contraer COVID-19 y reaparecer en un ceremonia muy angelical

Tania Ruiz, la novia del ex presidente Enrique Peña Nieto, reapareció para compartir una experiencia angelical en su propia casa. (Fotografía, Instagram: @taniaruize)

Después de ausentarse por varias semanas de las redes sociales tras contraer COVID-19, Tania Ruiz, la novia del ex presidente Enrique Peña Nieto, reapareció para compartir una experiencia angelical en su propia casa.

La modelo nacida en San Luis Potosí publicó en sus historias de Instagram cómo se preparó para recibir a los ángeles y arcángeles en su domicilio en la Ciudad de México, después de que fue diagnosticada con coronavirus hace unas semanas.

“Preparándome para la llegada de los Arcángeles a mi casa. Más emocionada no puedo estar. ¡Qué felicidad!”, escribió la influencer reconocida por sus consejos de salud física y emocional.

En las imágenes se ve su lujoso comedor con varios detalles dedicados a sus visitantes divinos. Flores, velas principalmente blancas, manzanas e incienso, predominaron en la decoración del espacio dedicado por la novia del político mexicano.

Video: Tania Ruiz

“Hospedando en tu casa a Ángeles y Arcángeles”, es el proyecto al que se unió Tania Ruiz durante la noche del lunes pasado. Explicó que esta iniciativa surgió en Alemania inspirada en la película Cadena de favores.

Indicó que durante su velada percibió “¡la energía más bonita y pura”, y en medio de todo el altar que armó dio la bienvenida a los seres espirituales a su intimidad.

“¡¡Gracias vida!!, ¡¡Qué paz!!, ¡¡Gracias Dios!!”, escribió la imagen de varios productos de belleza y ejercicio en México.

Tras varias grabaciones de su casa, Tania Ruiz apareció en su red social más repuesta de la enfermedad que la ha aquejado este mes.

La mujer de 32 años lució serena, en armonía y con un atuendo blanco para recibir a sus invitados especiales.

Foto: taniaruize / IG - captura de pantalla.

Además compartió un pensamiento dedicado a los Ángeles y Arcángeles en su casa: “¡Gracias por venir a proteger Nuestro Hogar y a las personas y seres que aquí habitamos! ... Gracias por elegir brindarnos Alegría, Amor, Sabiduría, Bendiciones y Energía de Armonía a Nosotros y para todas las personas que están en nuestro corazón”.

“¡Wow! ¡Esto que siento es sentirse vivo! ¡Es una sensación increíble! La fe mueve montañas. ¡Estoy feliz, estoy plena, estoy sana!”, decretó Tania Ruiz para sus más de 419 mil seguidores en la red social.

La batalla de la modelo contra el COVID-19

Tania Ruiz realizó esta ceremonia espiritual después de contraer la enfermedad hace unas semanas, con la que se dejó ver por primera vez tras este episodio en su vida.

“Me he mantenido fuera de las redes este tiempo porque me cayó el COVID. Este huésped que está dentro de mí, le di la bienvenida y tuve que aceptar que por algo llegó. Solo al saber que llegó y está en mí... le dije que por favor me trate bien”, escribió la semana pasada en su cuenta de Instagram.

“Hay momentos que se pasa de lo fatal que me he sentido... pero a veces tiene sus horas buena onda que me trata mejor. Pero sigo luchando con él y los dos juntos. Espero en Dios ya estar pronto de regreso bien y con todas las ganas. Estoy muy positiva en todo y así seguiré siempre. Les mando un abrazo a todos y muchas bendiciones gente bonita”, concluyó la modelo y empresaria de 32 años.

Conjuntivitis, una presión en el pecho, la pérdida del olfato y el gusto, fueron los síntomas que presentó durante los primeros días de su enfermedad. (Foto: Instagram de Tania Ruiz)

La modelo recibió el diagnóstico positivo después de que visitó a sus padres en San Luis Potosí. Conjuntivitis, una presión en el pecho, la pérdida del olfato y el gusto, fueron los síntomas que presentó durante los primeros días de su enfermedad.

“Sí di positivo y hubo días que me sentía fatal. Muy muy mal, ahorita sigo con mucho mareo, todos los días he estado muy mareada y llevo como cinco días sin olor ni sabor”, contó a la revista Quién a inicios de agosto.

La modelo destacó que tuvo muchos síntomas, pero afortunadamente jamás experimentó fiebre “y siempre respiré bien, aunque con la nariz tapada”.

“Voy mejorando poco a poco, pero me sigo sintiendo muy mal y cero ánimos de nada, me siento agotada y con mucho sueño, espero que mis papás no tengan”, concluyó la también empresaria de 32 años.

Carlotta, la hija de 6 años de la modelo, se encuentra bajo el cuidado de sus abuelos maternos en San Luis Potosí, quienes se enteraron de la enfermedad de Tania después de que obtuvo el resultado positivo.

MÁS SOBRE ESTE TEMA

“Me cayó el COVID”: Tania Ruiz, la novia de Peña Nieto, reveló detalles de su lucha contra el coronavirus

Tania Ruiz dio positivo a COVID-19: la novia de Peña Nieto está confinada en su casa

“Peña my lord”: un músico mexicano perdió un reto en redes sociales y se hizo un tatuaje en honor a EPN