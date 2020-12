Taylor Swift y Evermore: vuelve de la mano con Rodrigo Prieto

La cantante Taylor Swift no paró de crear contenido a pesar de la pandemia de COVID-19. Inclusive con la industria musical deteniéndose en su mayoría, la cantante de pop comenzó un periodo de transformación en la que regresaría a retomar clásicos de la literatura, ahora su discografía podría ser acompañada con un libro de los hermanos Grimm.

Con el lanzamiento de su más reciente álbum “Evermore”, la cantante buscó seguir el camino de un cuento de hadas, pero también estuvo de la mano el video denominado “Willow”, realizado en compañía de su director favorito, el mexicano Rodrigo Prieto (con quien también realizó el proyecto de “Folklore”) con quien inició su proceso de convertir su música en universo de mitos.

Y es que Rodrigo ha formado parte del equipo de Taylor en sus momentos más recientes e importantes de los últimos años, cuando decidió mandar mensajes trascendentales como fue con los videos de “The Man” y su primera incursión al mundo fantástico como lo fue con el video de “Cardigan”, en ambos proyectos le dedicó menciones especiales a Prieto.

La misma Taylor Swift ha afirmado en diversas ocasiones que este paso que dio su música fue algo inesperado, pues cuando terminó “Folklore”. escribió un comentario en donde afirmaba que seguía buscando su camino.

Ahora, con la conclusión de “Evermore”, la cantante afirmó que sigue sin saber a donde se dirigirá, aunque queda claro que quedó marcada por la forma en que la literatura fantástica ha influenciado sus más recientes proyectos (cosa que también ha maravillado a gran parte de sus seguidores).

Su más reciente acercamiento con Disney, quien ofrecerá en su plataforma las sesiones de grabación de Swift, hace que cada vez más su destino se vea perfilado a las historias de la gran compañía:

No tengo idea de lo que vendrá después. No tengo ni idea de muchas cosas en estos días, así que me he aferrado a la única cosa que me mantiene conectada con todos ustedes: la música. Y que continúe por siempre. Mi nuevo álbum “Evermore” ya está disponible