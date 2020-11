Terapia, pastillas para dormir y su familia: Tefi Valenzuela intenta superar los traumas por la agresión de Eleazar “N”

(Foto: Instagram de Tefi Velenzuela)

Stephanie Valenzuela aún recuerda con pesar la trágica noche en la que su ex pareja, el actor Eleazar “N”, la agredió, mordió e intentó estrangularla en su departamento de la capital de México. A raíz de este evento, la modelo peruana ha tenido que recurrir a un terapeuta, ingerir pastillas para conciliar el sueño y hasta el temor latente de que podría morir.

Aunque han pasado casi tres semanas desde que fue atacada por su entonces prometido, Tefi Valenzuela, como también se le conoce, confesó que los días han sido complicados, pero sigue firme en su intención de que el protagonista de Atrévete a soñar y Clase 406 reciba el castigo que merece a través de la justicia mexicana.

“Al principio me quedé en mi cuarto tomando pastillas para dormir porque no podía conciliar el sueño, no quería ver la tele ni dar entrevistas para no recordar lo que había pasado, pero no puedo seguir así. Estoy rodeada de la gente que quiero, estoy en constante comunicación por videollamada con mis papás que están en Perú, platico con mis amigas y amigos por zoom, y tengo contacto con mis fans, eso me ayuda”, dijo en entrevista con la revista mexicana, TV Notas.

La modelo peruana mencionó que gran parte de su malestares son provocados porque no puede abandonar el departamento que ocupó con Eleazar “N” en la Ciudad de México y donde fue agredida a inicios de este mes.

“La alquilé por un año, y es muy complicado; por ejemplo esta mañana me desperté a las cinco de la mañana y veo que continúo en la misma recámara que compartía con él, en la misma casa donde pasaron las cosas y me cuesta mucho no acordarme, pero sé que poco a poco irá pasando, pues tampoco quiero renunciar a mis sueños”, mencionó para la misma publicación.

Valenzuela aceptó que necesita terapia psicológica porque todo el proceso ha sido muy desgastante, pero por el momento sólo ha podido conversar en algunas ocasiones con una terapeuta, quien la ha ayudado a desahogar gran parte del sentimiento que tiene.

Tefi comentó que sí se percató de los primeros ataques de furia de Eleazar, pero que quiso ignorar por temor a perder al hombre que amaba: “Empiezan con gritos y cambios de humor, pero no quise ver los focos rojos, porque ves al príncipe azul que te trata como una princesa, y cuando te trata mal dices, ‘esta partecita se la vamos a cambiar’, y no es así, ese fue mi error, debí alejarme y no estar tan enamorada. No puedo negar que veo fotos o videos de los dos juntos y me dan ganas de llorar”.

La modelo ha destacado en más de una ocasión que el proceso legal también ha sido complicado porque la hace revivir los momentos de angustia que vivió durante la agresión.

En entrevista con el programa De primera mano, confesó cómo fue el momento en que volvió a ver a su agresor la semana pasada: “Es bastante complicado... evitábamos mirarnos y a la salida cruzamos un par de miradas, es muy incómodo y aparte de llegar y ver a todos los medios... el sólo entrar (al reclusorio) es una presión muy fuerte”.

Tras el ataque, la familia de Eleazar ”N” ha buscado conciliar con la víctima, aunque ella sólo ha accedido a platicar con Zoraida Gómez y preferido negarse a un acercamiento con Melisa Sánchez, madre de su ex pareja.

Precisamente Sánchez anoche se pronunció sobre el caso y no dudó en ofrecer su apoyo absoluto al actor que hasta hace unas semanas formó parte del elenco de La Mexicana y el Güero.

“Estamos para apoyarlo mi hija Zoraida, mi hijo Ali y yo. La cosa está en que soy diabética, hipertensa, estoy operada de derrame cerebral, tengo 61 años y no puedo ir a visitarlo a donde está”, dijo en un video compartido la noche del pasado lunes a través de la cuenta de Instagram de Zoraida Gómez.

“Realmente no es un mal niño, es un niño dulce, trabajador, siempre ha sido muy trabajador”, comentó.

