De Raúl Araiza al “Capi” Pérez: los famosos que sufrieron la derrota del Cruz Azul

Eugenio Derbez, "El Capi" Pérez y Raúl Araiza son algunos famosos aficionados del Cruz Azul, equipo que lleva 23 años sin alcanzar la victoria (Video: Instagram @negroaraiza/@elcapiperez)

Luego de la nueva derrota del Cruz Azul frente al Pumas en la semifinal del Torneo Guardianes de la Liga MX 2020 ocurrida la noche de este domingo, donde los universitarios ganaron 4-0 consiguiendo el pase a la final, la afición de la máquina cementera mostró su frustración ante lo que había creído un lugar asegurado, y es que frente a la histórica remontada de Pumas, los hinchas del Azul no se salvaron de las “troleadas” y burlas por la derrota de su equipo.

En el medio de la fama, los aficionados del equipo blanquiazul también mostraron su indignación, pues ante la ilusión de la victoria pasada, algunos de ellos estaban tan emocionados con el equipo que incluso no faltó quien apostara a que el “salado” equipo ganaría el partido y pasaría a la final, sin embargo, tras el resultado desfavorable para la máquina, algunos tuvieron que pagar.

Tal fue el caso del conductor Raúl Araiza, quien se sometió “al castigo” de bailar un vals vestido como “quinceañera Puma”, con el logo y los colores del equipo universitario. Fue en la emisión de este lunes del programa Hoy donde El negro Araiza pagó la apuesta que había hecho frente a Paul Stanley, quien es aficionado de los Pumas. Desde el primer minuto de la emisión, el hijo de Paco Stanley no escondió su alegría, y entre risas burlonas le hizo saber a Araiza que le tocaba pagar.

El presentador lució serio y aseguró que no volverá a apostar a futuro (Foto: Instagram @paulstanley)

El conductor tuvo que ponerse también un cubrebocas de los Pumas, bailar con varios hombres de la producción y cerrar su presentación a ritmo del tema Quinceañera de Timbiriche con su “chambelán”, el conductor invitado Yurem. “No vuelvo a apostar”, reconoció el presentador.

Raúl Araiza bailó con miembros de la producción de "Hoy" (Video: Hoy)

Por su parte, El Capi Pérez, conductor de Venga la alegría, explotó duramente contra el equipo blanquiazul en un video colgado en sus redes sociales donde expresó que se siente decepcionado y acostumbrado a la humillación. Con aire molesto, refirió que ya le da vergüenza irle al Cruz Azul. “Hoy será un día complicado para los aficionados del Cruz Azul, un día lleno de humillaciones de burlas, pero tristemente no es nuevo, no es un sentimiento nuevo. Ya estamos acostumbrados. No sé si la maldición sea real o hay un pedo neurológico con los jugadores del Cruz Azul que un día juegan bien cabrón y al otro día valen para pura”, expresó el conductor ante la más reciente cruzazuleada.

En un juego pasado, así celebró "El Capi" Pérez el triunfo del Cruz Azul (Foto: Instagram @elcapiperez)

Otro aficionado al cuadro cementero es el comediante Franco Escamilla, quien “se tragó su orgullo” y optó por felicitar al equipo de la casa de estudios por la gran hazaña deportiva que consiguió, además el standupero confirmó que el próximo año volverá a ilusionarse otra vez para que su equipo se corone campeón:

“Aquí estamos y no me escondo. Felicidades a Pumas MX y su afición por la remontada y son dignos finalistas. Próximo año volverá a ser el bueno y seguiré alentando a Cruz Azul. Adelante con los memes y las burlas, aquí se aguanta vara”.

Franco Escamilla estuvo en el Monterrey vs Liverpool (Foto: TV Chemin)

El comediante Eugenio Derbez no se mostró vulnerable sino que aprovechó la ocasión para mostrar un meme donde aparece caracterizado como Ludovico P. Luche, su popular personaje. Al actor no le hicieron falta palabras pues con la foto expresó los nervios que le provocó el juego, como si hubiera “tenido un infarto” en la semifinal del Torneo de la Liga MX, obteniendo hasta el momento casi 40 mil favs. Y es que en dicha serie, el personaje es aficionado del equipo cementero, tal y como lo es el mismo Derbez en la vida real.

Ludovico P. Luche al igual que su creador, son aficionados de la máquina cementera (Foto: Captura de pantalla)

La derrota de Cruz Azul frente a Pumas llega después de 23 años sin haber ganado el título de la Liga, motivo que ya se ha hecho recurrente entre la afición, que ha bautizado el suceso como “cruzazuleada” e incluso no son pocos quienes aseguran que el equipo es víctima de la maldición de la derrota.

