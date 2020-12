Fractura de Titanes en Exatlón 2020: eliminaron a Mauricio López tras una polémica votación roja contra Pato Araujo

Los Titanes tuvieron un fuerte debate para definir si Heliud Pulido o Pato Araujo irían a la eliminación (Foto: Twitter/@ExatlonMx)

Una vez más, Héroes y Titanes tuvieron que contender por su permanencia en la competencia. El día de la conocida Pugna Máxima llegó con nuevas caras en ambos equipos.

Esta semana la Fortaleza se pintó de azul y los rojos tuvieron que caer al campamento. Sin embargo, eso no fue impedimento para que la contienda en el circuito del fin del mundo se mantuviera reñida.

Héroes tomó la delantera cinco sobre dos en la primera ronda de la competencia. Sin embargo, durante la segunda, los rojos lograron avanzar algunos puntos y se acercaron al empate.

A pesar de ello, los azules llegaron primero a los 10 puntos e hicieron, por segunda semana consecutiva, que los Titanes tuvieran que despedir a uno de sus integrantes.

Por puntaje se definió que serían los practicantes de Parkour, Mauricio López y Aristeo Cázares, quienes tendrían que ir a la batalla por la supervivencia.

De nueva cuenta, la futbolista Mati Álvarez tenía en sus manos la decisión del tercer posible eliminado. Con esas noticias regresaron los Titanes al campamento, donde el canoista Heliud Pulido pidió ir a la Permanencia.

Comenzó, entonces, una fuerte polémica al interior del equipo rojo. Mati Álvarez resaltó ante sus compañeros que Pulido llevaba una semana con una lesión en la rodilla y que había sido un elemento fundamental para llegar hasta la semana 15.

A pesar de que Heliud aseguró que podía competir, varias personas en el equipo preferían que el futbolista Pato Araujo fuera a la eliminación para que el canoista pudiera sanar su rodilla.

Pato Araujo y Zudikey Rodríguez expresaron que el voto de sus compañeros orillaba a una "eliminación injusta" (Foto: Twitter/@ExatlonMx)

Este debate genero fuertes fracturas en el grupo que, al llegar ante el conductor Antonio Rosique, realizaron una votación pública para definir si sería Heliud Pulido o Pato Araujo quién iría al duelo.

La mayor parte del equipo votó por Araujo, quién consideró estas votación como una traición directa contra su persona. Incluso, la velocista Zudikey Rodríguez, esposa de Araujo, también destacó que esa decisión orillaba a una eliminación injusta.

Así, los tres titanes se enfrentaron en el duelo de eliminación en el circuito de fuerza del Exatlón. Al final, fue Mauricio López el que perdió las cinco vidas que tenía en la competencia.

Por segunda semana consecutiva los Titanes vieron salir a uno de sus compañeros. Anteriormente, Mariana Ugalde la que quedó eliminada luego de la batalla por la permanencia.

En esa ocasión se enfrentó a Carolina Mendoza, clavadista mexicana y a Carmelita Correa.

Tras haber jugado varias rondas, fue la jugadora de badminton perdió sus cinco vidas. A pesar de que había dos medallas transferibles en el equipo, ninguna de las jugadoras que la poseían se la otorgó a su compañera.

Tras una racha de victorias, Titanes vio partir a Mariana Ugalde (Foto: Twitter/@ExatlonMx)

Así, Mariana Ugalde tuvo que decirle adiós a sus compañeros, en especial, la despedida fue difícil para Aristeo Cázares, quien aseguró que la bamintonista era un apoyo muy importante durante la competencia.

“Desde que llegó Mary, ella a sido mi apoyo. No ha sido uno de mis apoyos ha sido mi apoyo aquí dentro”, dijo.

La ex integrante de Titanes dio unas palabras por su partida: “Hoy es un día muy difícil para mí. Sinceramente cuando me levanté, no sentía que iba a ser mi último día en esta ventura (...) Toda la gente que conozco, el equipo aprendí mucho y me quedo con todo eso y ahora pienso que todo pasa por algo. Quizá hay algo en México que me está esperando”.

