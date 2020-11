Exatlón 2020: Titanes perdió a Mariana Ugalde en la eliminación y “La Bestia” tuvo que ir al hospital por una fractura en el circuito

En la semana 13 de la competencia, el equipo azul de Héroes acababa de sufrir la importante pérdida de el practicante de parkour, Ernesto Cázares; sin embargo, lograron ganar la primera de dos batallas por la supervivencia con una muy buena ventaja.

Los Titanes, en cambio, consiguieron hacerse con la fortaleza durante la semana y enviaron a los Héroes al campamento. Esta vez, las mujeres de ambos equipos se encontraban en riesgo de eliminación

Al ganar la primera batalla por la Supervivencia, los azules lograron enviar a Carolina Mendoza, clavadista mexicana, a la eliminación.

Esta vez, la sede en la que se enfrentaron los equipos fue una versión renovada y más exigente del conocido circuito del Fin del Mundo. En la primera mitad de la contienda, los azules se posicionaron 4-3 sobre los rojos. Sin embargo, el gimnasta David Juárez “La Bestia” tuvo una fractura de dedo mientras hacía su primera carrera.

Los Héroes fueron los que lograron llegar a los 10 puntos. Por primera vez en la historia de esta edición del Exatlón, tres mujeres de Titanes fueron al duelo de eliminación. La jugadora de badminton Mariana Ugalde fue la segunda en ir al reto por ser la siguiente persona con menor puntaje de la competencia.

Finalmente, el equipo rojo decidió que fuera Carmelita Correa la tercera en ir a la Batalla por la Permanencia. Las tres Titanes se enfrentaron en el circuito de la tirolesa.

Tras haber jugado varias rondas, fue la jugadora de badminton perdió sus cinco vidas. A pesar de que había dos medallas transferibles en el equipo, ninguna de las jugadoras que la poseían se la otorgó a su compañera.

Así, Mariana Ugalde tuvo que decirle adiós a sus compañeros, en especial, la despedida fue difícil para Aristeo Cázares, quien aseguró que la bamintonista era un apoyo muy importante durante la competencia.

La ex integrante de Titanes dio unas palabras por su partida:

Hoy es un día muy difícil para mí. Sinceramente cuando me levanté, no sentía que iba a ser mi último día en esta ventura (...) Toda la gente que conozco, el equipo aprendí mucho y me quedo con todo eso y ahora pienso que todo pasa por algo. Quizá hay algo en México que me está esperando