“Se sienten de sangre azul”: AMLO tundió a opositores por su supuesto clasismo aspiracional

Foto: Presidencia de México.

El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, este jueves en su conferencia de prensa volvió a enlistar las situaciones que considera han sido las más difíciles, en sus dos primeros años de gobierno. Reiteró que lo más difícil y doloroso ha sido la pandemia de Covid-19 que se padece a nivel mundial.

“Si me preguntan: ‘¿Cuál es el problema principal que ha enfrentado?’ La pandemia, y con mucho dolor porque hemos perdido vidas humanas de muchas personas, de amigos, de familiares, esto es muy doloroso.

Y estamos trabajando para eso, ya se firmó el convenio con Pfizer para tener la vacuna lo más pronto posible. Espero que antes de que finalice el año ya tengamos la vacuna, ese es mi deseo, se está trabajando en ese propósito.

Lo segundo pues es la crisis económica. Ahí estoy optimista porque la fórmula que estamos aplicando nos está dando resultados y vamos saliendo. Eso es más manejable”, expresó.

Y vamos saliendo, pero sí, lo más difícil, lo que duele más es lo de la pandemia. Lo económico vamos a salir, o sea, México tiene una situación especial, es de los países con más futuro en el mundo para que lleguen inversiones, para que se generen empleos porque tenemos garantizado el acceso al mercado más importante del mundo, la relación comercial con Estados Unidos, con Canadá, es muy importante”, aseveró.

López Obrador señaló que lo tercero, “pero ya muy lejos”, son los ataques de los conservadores, de los que dijo: “Nos atacan un día y el otro también, pero eso es consustancial a la democracia”.

No creo en el pensamiento único ni en el consenso, menos cuando se está en un proceso de transformación. Imagínense cuántos vivían al amparo del poder público y medraban o se sentían los dueños de México, pues no les gusta que ahora se gobierne para todo el pueblo, que todos los mexicanos sean tomados en cuenta.

Y otros que ni siquiera es por intereses económicos, sino porque tienen un pensamiento conservador y no les gusta que yo diga que por el bien de todos, primero los pobres; o no les gusta que estemos en contra del racismo porque ellos se sienten de sangre azul; o los que tienen una idea aspiracionista y actúan de manera clasista; o los que piensan que hay sólo un habla, un lenguaje y como yo hablo como en mi tierra, con mucho orgullo, y hablo despacio, no hablo de corrido, me como las ‘S’ o las digo de más, no les gusta; además, apenas si terminé de milagro la licenciatura y hay quienes son posgraduados con maestría, con doctorado, además estudiaron en el extranjero; yo no hablo inglés, soy de Tepetitán, Macuspana, Tabasco, que me da mucho gusto. Pero eso es otro tipo de cosas”, refirió el presidente mexicano.

El mandatario mexicano el pasado miércoles lamentó las declaraciones del líder del Frente Nacional Anti AMLO (FRENAAA), Gilberto Lozano, en las que dijo que si algo le pasaba, culparía directamente al mandatario y amenazó con “acabar con él” y con “todo alrededor de él”.

“Con una vileza muy característica del hampa del periodismo, hace poco dieron a conocer (un medio nacional) que se lo perseguía o se le expiaba al señor de FRENAAA.

Y claro, de inmediato todo armado, montada, la entrevista al señor Lozano, que declara que ya tiene un fideicomiso y de que si a él se le hace un rasguño acabarían con él y con toda su familia, y que ya saben dónde vive. “Fíjense esas cosas. ¿Qué periodismo ese? El asunto aquí no es el señor Lozano, sino quienes arman este tipo de acciones perversas”, indicó el mandatario mexicano.

El 27 de noviembre Gilberto Lozano publicó en Facebook un video en donde hace dichas declaraciones.

Lozano culpó al presidente de todo lo que pudiera pasarle a él o a su familia, y amenazó con “acabar con todo lo que tenga que acabar que pertenezca al presidente” como “casas y todo lo que lo rodea al señor”.

