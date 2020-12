“¡Mira hasta dónde hemos llegado, mi amor!”: Thalía celebró los 20 años de su boda con Tommy Mottola

Thalía y Tommy se casaron en el año 2000 (Instagram: thalia)

Contrario a lo que suele ocurrir en el mundo de la farándula, lleno de amores fugaces, el romance entre Thalía y Tommy Mottola se ha mantenido fuerte y este miércoles 2 de diciembre celebran los 20 años de su boda.

La intérprete mexicana compartió en su cuenta de Instagram un pequeño clip con imágenes de tan importante día en su vida.

Además escribió un mensaje con dedicatoria a Tommy en el que dejó claro su amor por el empresario musical.

“Feliz aniversario amor mío. Estos 22 años juntos han sido lo más hermoso que nos ha pasado en esta vida. ¡20 años atrás, salíamos de la catedral de San Patricio llenos de ilusiones y planes y mira hasta dónde hemos llegado, mi amor!”, comentó la intérprete.

La publicación de Thalía para celebrar sus 20 años de matrimonio

“Te amo profundamente hoy y siempre y agradezco a Dios el que juntos podamos acompañar a nuestros hijos por esta vida. ¡Felices 20 años de matrimonio mi amado @tommymottola!”, finalizó.

En esa publicación, Tommy escribió un mensaje para corresponder al gesto de amor de su esposa.

“Mi vida, mi amor, mi todo para siempre”, comentó.

En su cuenta de Instagram, Tommy también realizó una publicación para conmemorar la fecha.

“¡Feliz aniversario mi vida, mi amor, mi todo!”, escribió al inicio del mensaje en inglés.

(IG: tommymottola)

“Hoy hace 20 años caminamos en la catedral de San Patricio y toda mi vida cambió para siempre. Me tomó mucho tiempo, pero Dios es bueno y me trajo al amor de mi vida y a mi único amor verdadero, que está para mi todo el tiempo, incondicionalmente, sin importar qué. Estoy contigo ahora y por lo infinito”, añadió Tommy en el mensaje que cerró con las palabras en español “te amo, mi amor”.

La historia de su amor

El pasado octubre, en un episodio de la serie documental “Latin Music Queens”, transmitida a través de Facebook Watchs, Thalía recordó cómo inició su romance con Tommy.

“A Tomás Mottola lo conocí en la ciudad de Nueva York en una cita a ciegas de Gloria y Emilio Estefan, imaginen eso ... lo conocí en 1998”.

En esa misma charla, Emilio Estefan habló del porqué decidió presentar a Tommy con Thalía. “Creo mucho en el destino y le dije a Tommy: ‘Tienes que conocer a esta chica’. Le dije a Thalía: ‘Tienes que conocer a este tipo’. Son dos personas las que son tan importantes en mi vida porque compartimos tantos momentos increíbles y son mi familia”, narró.

De aquella primera cita con Tommy, Thalía dijo esto a la revista Quién: “Fue el momento en que yo encontré en él mi otra mitad. Se hizo un complemento”.

La intuición de Emilio Estefan resultó bastante certera porque dos años después la pareja contrajo nupcias y actualmente forman una de las parejas más duraderas en el mundo del entretenimiento.

En 2007 se convirtieron en padres de una niña llamada Sabrina Sakäe y en 2011 nació su hijo Matthew Alejandro.

Tanto Thalía como Tommy suelen expresarse su amor a través de redes sociales, por ejemplo en sus respectivos cumpleaños.

“HAPPY BIRTHDAY, Mi Cielo‼️‼️ You are my light.. my love ..my inspiration ..my everything.. MY QUEEN #happybirthday #blessed #family #special”, le escribió el empresario a la cantante el año pasado.

