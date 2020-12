“Aquí está nuestro bebé”: Kimberly Loaiza presumió su “baby bump” y junto a Juan de Dios Pantoja confirmó su segundo embarazo

Kimberly Loaiza

Luego de muchos meses de especulaciones en torno a un posible segundo embarazo, los youtubers Kimberly Loaiza y Juan de Dios Pantoja confirmaron que en dos meses, aproximadamente, nacerá su segundo hijo. Las estrellas de la web lograron mantener en secreto este acontecimiento a lo largo de siete meses y después de una sonada reconciliación a mitad de este año.

La famosa en varias plataformas web anunció su embarazo hace unos minutos a través de un video en su canal de YouTube, donde confesó sus motivos para preservar el misterio en torno a su estado e incluso presumió por fin su abultado vientre.

Esta noticia pronto causó conmoción en Twitter, donde pronto se colocó dentro de las tendencias gracias al reconocimiento de sus seguidores, quienes durante años han defendido a la pareja también conocida como Jukilop.

“Tengo que confesarles algo. Les tengo una pequeña sorpresa. No sé cómo empezar con esto... Linduras tienen que saber que sí estoy embarazada”, dijo al inicio del video compartido esta mañana en su canal de YouTube.

Video: Kimberly Loaiza / Youtube.

La influencer, con más de 31 millones de seguidores en TikTok, comentó que prefirió guardar el secreto porque en su embarazo anterior recibió cientos de ataques tanto para ella como para su pequeña Kima, quien aún no nacía.

“Llegaron los haters a humillarme, a burlarse del cuerpo que se me formó por mi hija, a burlarse de una bebé que aún no nacía e incluso a desearle la muerte. La pasé mal y lo saben. Me dolió”, comentó Kimberly.

Loaiza confesó que ha ocultado por siete meses su embarazo y espera que en dos meses logre tener a su nuevo hijo entre sus brazos.

Juan de Dios Pantoja también apareció en este contenido y resaltó que procrearon a este nuevo bebé tras su reconciliación, ya que estuvieron distanciados a inicios de este 2020 por el escándalo en el que también estuvo involucrada Lizbeth Rodríguez.

La pareja señaló que se enteraron de su embarazo en julio pasado y desde entonces han estado bajo revisión médica para monitorear el estado de salud de su “bendición”.

Mostraron las fotografías de al menos ocho pruebas de embarazo que se practicó Kimberly antes de acudir con un experto y los videos de sus visitas con el ginecólogo.

Foto: Kimberly Loaiza / Youtube - captura de pantalla.

Kimberly también mostró por primera vez su baby bump: “Aquí está nuestro bebé. Qué gran panza”. Así se dejó ver con un vestido ajustado y un abultado abdomen donde aún se encuentra su pequeño bebé, del que no quisieron revelar el sexo.

“Te esperamos, ya sal de ahí. Estoy súper contento, soy el hombre más feliz. Qué bendición”, añadió Juan de Dios Pantoja.

“Esperamos que esta sorpresa les haya gustado tanto como a nosotros y los haya puesto felices... Lo disfruté muchísimo mi embarazo, hasta el día de hoy ha sido tranquilo, rico, estamos pasando increíble y muchas gracias por ver y entendernos”, concluyó Kimberly Loaiza.

El rastro del escándalo

Lizbeth Rodríguez ventiló hace unos meses que Juan de Dios Pantoja engañó a Kimberly Loaiza con Kevin Uchutegui, el fotógrafo de ambos.

En pocas horas, los dimes y diretes se apoderaron de las redes sociales, escenario en el que los influencers aprovecharon para publicar su rencor hasta que surgieron varios videos íntimos del intérprete de 12•19.

Kimberly Loaiza

El escándalo provocó la ruptura de la pareja conocida como Jukilop. Loaiza decidió guardar silencio, pero Pantoja mostró su lado más vulnerable tras la separación, lo que lo inspiró a crear el tema Error.

Kimberly, en cambio, dejó atrás el escándalo y siguió con su vida normal y creación de contenidos, en los que poco a poco incluyó a Juan de Dios Pantoja, por lo que se vislumbraba una reconciliación inminente.

La pareja sorprendió a todos cuando interpretaron la canción Bye, Bye, que pronto se colocó entre las listas de popularidad y que retrataba su situación sentimental.

Meses después aceptaron que decidieron darle la vuelta a todo y continuar con su romance, por lo que contrajeron matrimonio en una lujosa boda en compañía de las personas más cercanas a su historia.

MÁS SOBRE ESTE TEMA

Así respondieron Juan de Dios Pantoja y Kimberly Loaiza a las críticas por su boda: “No somos una pareja perfecta”

Esto no le va a gustar a Lizbeth Rodríguez: Juan de Dios Pantoja y Kimberly Loaiza se reconciliaron

“Cuidan más a los extranjeros”: Juan de Dios Pantoja defendió a Kimberly Loaiza y su colaboración con James Charles