“Le echaron sus cosas para afuera”: Alex Kaffie aseguró que Lupita Jones no pudo pagar la renta del local de su instituto y habría sido desalojada

Lupita Jones fue demandada por dos ex trabajadores luego de despedirlos sin finiquito (Foto: Instagram @lupjones)

La ex Miss Universo Lupita Jones se encuentra en el momento más polémico de su carrera, luego de que se dieran las acusaciones de maltrato y malversación de fondos por parte de la modelo Sofía Aragón, lo que desató una oleada masiva de reclamos de otras participantes que decidieron alzar la voz de los supuestos malos manejos de Jones.

Sin embargo, el día de hoy, el columnista Alex Kaffie informó a través de su columna en El Heraldo de México, sobre dos demandas que tendrá que enfrentar Lupita Jones, pues al parecer despidió a dos trabajadores y no les otorgó un finiquito, lo que es una infracción de la Ley Federal de Trabajo por lo que ambos trabajadores ya interpusieron una demanda en contra de la actriz.

Así lo dijo Kaffie en su columna:

Dos demandas pesan sobre ella. Corrió a dos empleados y ellos decidieron interponer una demanda. Ya está esto caminando en la junta de conciliación y arbitraje y se dará el fallo. Los corrió y no les dio el finiquito

Lupita Jones, Denisse Franco y Sofía Aragón son las protagonistas del más reciente escándalos en el mundo del modelaje (Foto: Cuartoscuro/@instagram@sofaragon)

Para seguir sumando, el día de hoy, en el programa Ventaneando, Sofía Aragón afirmó que se está preparando para unir a un grupo de ex modelos con el fin de que no se vuelvan a repetir los abusos que diversos mánagers o promotores tienen para con las modelos, por lo que tratarán de unirse y dar a conocer sobre estos abusos.

Además refirió que está viendo la posibilidad de llevar estos reclamos de forma legal por lo sucedido con Lupita Jones, por lo que la ex modelo podría enfrentar otra demanda más, esta vez por parte o de Aragón o de otras modelos, las cuales han decidido hablar sobre las complicadas y riesgosas dietas o sobre el arreglo de certámenes para que ganaran sus favoritas.

Sumado a esto, el mismo Alex Kaffie aseguró que Lupita Jones también tiene problemas económicos pues al parecer no pudo completar los pagos de la renta del local que tiene en una popular plaza al sur de la Ciudad de México, en donde está la sede del Instituto Guadalupe Jones, por lo que habría sido desalojado del local y sus cosas sacadas a la plaza:

Le echaron sus cosas para afuera ya que no pudo seguir con el alquiler con el Instituto Guadalupe Jones, el cual tenía ubicado en una plaza al sur de la CDMX. No pudo continuar con la renta y hubo desalojo

Lupita Jones fue criticada por la respuesta a sus seguidores en redes sociales (Foto: Facebook LupitaJones)

Hasta en el plano romántico se ha visto envuelta en polémica pues su pareja, de nombre Marco Bautista, también está envuelto en los problemas luego de que llamara “golfas” a las modelos que acusaron de abuso a Lupita Jones, lo que fue motivo de mucho malestar en contra de él y de la ex Miss Universo. Poco después, Jones afirmó que no estaba de acuerdo con esos calificativos y que por ende había terminado la relación laboral entre ambos, sin embargo, Kaffie aseguró que no fue así:

‘Ya lo corrí, ya no trabaja para Mexicana Universal’ y es mentira. No lo ha corrido. Él es Marco Bautista y es su pareja sentimental. Fuerte y claro lo digo con todas sus letras. Es mentira que lo haya corrido y sigue trabajando con ella

Este martes 24 de noviembre, Lupita Jones dio envió una “propuesta de paz” a las modelos que participaron en Mexicana Universal, sin embargo prosiguió con críticas relacionadas con el compromiso de las concursantes, pues afirmó que no todas dieron el 100 por ciento en los certámenes y que no vio mucho compromiso para sacar adelante esa responsabilidad. Así lo dijo Lupita en una entrevista para Sale el Sol:

Es muy respetable que cada uno hable desde su propia experiencia, pero que también pongan en la balanza las cosas y que reconozcan que en algunas ocasiones no todas dieron el 100% para esto, no todas se comprometieron adecuadamente para sacar adelante esta responsabilidad

