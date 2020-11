“Lo quiero a él, quiero dominarlo, hacerlo mío”: 25 años después Itatí Cantoral volvió a ser Soraya Montenegro

Itatí Cantoral recreó en Tik Tok algunas de las escenas del personaje Soraya Montenegro de la telenovela María, la del barrio. El encargado de la transformación fue el maquillista y diseñador de imagen, Víctor Guadarrama.

Con un look más juvenil resaltó las facciones de la actriz con técnicas precisas del maquillaje, añadió extensiones y sin cambiar el característico tono vino de los labios de Soraya Montenegro, Cantoral interpretó de nueva a cuenta a este personaje icónico del melodrama mexicano de los noventas.

Itatí subió diversos videos para sus seguidores en su cuenta oficial de Tik Tok, donde recreó algunas frases del personaje como: “Lo quiero a él, quiero dominarlo, hacerlo mío”. En los videos se observa a la actriz con el cabello largo y rubio, cualidad que no corresponde al personaje de Soraya, sin embargo, buscó darle una actualización al personaje pese a los años transcurridos desde el lanzamiento de la producción.

(Foto: Instagram de Itati Cantoral)

La telenovela María, la del barrio fue lanzada en 1995 y dejó de transmitirse en 1996. Con el protagónico de Thalía y Fernando Colunga, Itatí Cantoral participó con el papel de villana el cual marcó una faceta en su trayectoria como actriz.

Los celos, envidia y su violenta personalidad caracterizaron a Soraya Montenegro. Siempre buscó que los demás sufrieran a costa de que ella fuera la única beneficiada de sus actos. Cuando Itatí audicionó para la novela pretendía ser la protagónica de la historia, sin embargo, le asignaron el papel antagónico.

A partir de ahí, su papel se convirtió en el elemento clave del drama de la serie. Protagonizó peleas, traiciones que definieron a Montenegro como la villana más malvada.

Volvió la malvada Soraya Montenegro de "María la del barrio" para promocionar "Orange is the new black" serie de Netflix

Una de las escenas más recordadas es cuando Soraya encuentra a su amado Nandito de la Vega Hernández (interpretado por Osvaldo Benavides) besando a Alicia Moltalbán (interpretado por Yuliana Peniche), una joven en silla de ruedas. Sin importarle la condición de Alicia, Soraya se abalanza sobre ella para golpearla y gritarle “maldita lisiada”.

Esta frase “maldita lisiada” se convirtió en una de las referencias más conocida en la cultura popular. A pesar del paso de los años, el personaje tiene vigencia en la actualidad. Con la llegada de internet y los memes, la imagen de “la maldita lisiada” regresó para quedarse.

Los internautas revivieron la maldad de Soraya con las escenas de la telenovela, reconstruyeron las frases y momentos más impactantes de la historia para darle un sentido humorístico.

En 2016 Itatí Cantoral participó en la promocional de la serie Orange is the new black de Netflix, donde Soraya Montenegro actuó en varias escenas del lanzamiento. Ahora como presa de la cárcel donde ocurre la historia, Soraya encara diálogos en español con las actrices de la serie y usó la frase “maldita lisiada”.

Itatí Cantoral promocionó el “Maldita Lisiada Challenge” en Instagram

Su actuación en la promocional fue bien recibida por el publico al grado de que en 2017 volvió a participar en la promocional de dicha producción.

Itatí Cantoral ha aprovechado su personaje de Soraya para potencializar su imagen en redes sociales. En marzo de este año, a través de su cuenta de Instagram promovió el reto llamado “Maldita Lisiada Challenge” donde invitó a los usuarios a bailar un remix con la coreografía de “la maldita lisiada”. Las personas siguieron el reto y subieron sus videos a Tik Tok.

La actriz Cantoral continúa participando en melodramas mexicanos, para la serie biográfica de José José producida en 2018, interpretó a Natalia Herrera Calles, la primera esposa del Príncipe de la Canción. En 2019 se convirtió en Silvia Pinal para la serie Silvia Pinal, frente a ti. Este año participa en la producción La mexicana y el güero.

