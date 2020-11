“Las etiquetas limitan nuestras decisiones”: las fotos de Alejandro Speitzer con vestido que desataron la polémica

El actor sostiene una relación discreta de noviazgo con la actriz española Ester Expósito (Foto: Instagram @alejandrospeitzer)

Luego de su trabajo reciente en proyectos de gran popularidad como Oscuro deseo, El club y Alguien tiene que morir, el mexicano Alejandro Speitzer se ha posicionado como una de las figuras del panorama nacional que promete catapultar su carrera a grandes niveles, pues no pocas personas han aclamado su trabajo y su fama se ha visto acrecentada en diversos países, gracias a la proyección de su imagen en las plataformas de contenidos digitales.

Ahora el joven, quien comenzó su carrera desde pequeño en melodramas de la empresa Televisa, sorprendió al público al aparecer en la portada de la revista BadHombre portando un vestido rosa y unos largos guantes, lo que causó la conmoción del público, quien colocó su nombre en los marcadores de las redes sociales la noche de este martes.

La publicación dirigida por Juan Pablo Jim decidió dejar de lado las etiquetas de género y los estereotipos para producir una portada donde aparece el novio de la actriz española Ester Expósito enfundado en un vestuario considerado femenino; sin embargo, se especificó que lo que se busca es precisamente “eliminar etiquetas”.

El actor agradeció a la publicación poder contribuir a la lucha contra los estereotipos en la sociedad (Foto: Captura de pantalla)

El histrión compartió el resultado de su photo shooting en su cuenta de Instagram, escribiendo al pie: “Las etiquetas limitan nuestras decisiones y desarrollo personal y colectivo. Gracias BadHombre por dar espacio a esta charla tan necesaria con la intención de compartir un mensaje de igualdad”, generando múltiples comentarios al instante.

Speitzer agradeció a la revista por otorgarle ese espacio y poder compartir un mensaje de equidad, espíritu que comparte la publicación que se caracteriza por sus sesiones editoriales de moda y su intención por desmitificar los roles de género.

En la imagen de portada se le ve al actor enfundado en guantes de terciopelo, arracadas y un vestido rosa con círculos negros, un outfit considerado femenino y de alta gama con el que Speitzer cuestionó acerca de por qué la ropa debería definir una identidad de género, siendo que al final las prendas son una herramienta de expresión de cada persona, especialmente cuando los estereotipos de este tipo terminan siendo una limitante.

La publicación de las fotografías levantó polémica, pues hubo múltiples voces que aseguraron que usar al actor de modelo "no tiene nada de disruptivo" (Foto: Captura de pantalla)

“¿Por qué un hombre heterosexual y cisgénero puede usar vestido y ser celebrado, y otras personas son asesinadas en las calles por lo mismo?, ¿Por qué la ropa debería definir identidad de género de alguien, y no sólo ser una herramienta más de expresión? ¿Por qué los hombres no podemos estar en contacto con nuestros sentimientos sin que se nos juzgue? Las etiquetas limitan nuestras decisiones y desarrollo personal y colectivo ¡basta!”, se lee en la presentación de la edición de la revista donde Speitzer posa usando un brazalete de la firma Bvlgari en oro blanco.

La publicación del actor fue celebrada por su novia Ester Expósito, quien comentó un corazón; el director que lo acompañó en el serial Alguien tiene que morir, Manolo Caro, también contestó con emoticones, y su compañera Maite Perroni le escribió “Oleeee, me encantó”.

Pese a que se les ha visto juntos y cariosos, ni Alejandro Speitzer ni Ester Expósito han hablado abiertamente sobre la relación que sostienen (Foto: Instagram: @alejandrospeitzer)

Pero no todo fue elogios y mensajes positivos a la publicación, pues no pocas personas consideraron que al elegir al actor para representar una lucha contra las imposiciones de género al vestir, la revistaría estaría mandando un mensaje contradictorio, pues consideraron que a fin de cuentas Speitzer no es sino “un hombre privilegiado” que entra dentro de los cánones de belleza establecidos y no realmente una persona queer que haya vivido el problema en carne propia.

“Usar a un tio hetero que está bueno con un vestido corto puesto y ponerlo en la portada NO es luchar por el mal uso de las etiquetas. Este tío no representa a un adolescente que le han pegado o insultado en los pasillos de su instituto o en su barrio por querer llevar una falda. Esto es seguir romantizando un problema”, escribió un usuario quien sumó gran cantidad de likes en la caja de comentarios de la publicación.