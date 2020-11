Todas las puertas se cierran para Eleazar “N”: su mánager también se deslindó de su caso legal y dejó de trabajar con él

Eleazar Gómez (Foto: Instagram@eleazargomez333)

El actor Eleazar “N” comienza a quedarse solo y sin apoyo ante al proceso que enfrenta por agredir verbal y físicamente, así como presuntamente intentar estrangular a su pareja, la modelo Stephanie Valenzuela. El histrión de 34 años primero se quedó sin agencia de representación y fue sacado de una telenovela de Televisa, pero ahora fue su mánager quien se deslindó del problema de violencia de género.

Eleazar “N” fue detenido e ingresado al Reclusorio Norte por el delito de Violencia Familiar Equiparada, después de supuestamente haber golpeado, mordido e intentado estrangular a su novia Stephanie Valenzuela.

Desde entonces, el actor se ha quedado sin el respaldo de personas cercanas, de proyectos y de quienes hasta antes del escándalo se encargaron de manejar su carrera artística.

Ahora tocó el turno al representante Joe Bonilla, quien hasta ayer fue mánager de Eleazar “N” y prefirió deslindarse del proceso que siguen las autoridades mexicanas por las agresiones contra la modelo peruana, Stephanie Valenzuela.

El responsable de la empresa Latinvasion agency se pronunció a través de un comunicado publicado en sus redes sociales, donde dejó clara la postura frente al caso del actor acusado de Violencia Familiar Equiparada por su relación con la víctima.

“Debido a la situación legal por la que está atravesando Eleazar “N”, hemos concluido su representación artística”, se lee en el documento.

“Lo sucedido es inaceptable y no va en concordancia con mi política de manejo ni la trayectoria profesional de Latinvasion agency”, añadió.

Joe Bonilla deseó que el actor encuentre el apoyo que necesita para superar “esta triste situación”.

El representante se sumó a la lista de personas que se han alejado de Eleazar “N”, después de que se destapó la agresión que cometió contra “Tefi” Valenzuela y prevalecieron los testimonios de su tormentoso historial amoroso.

En la producción televisiva, Eleazar “N” daba vida al personaje de Sebastián, quien es médico cirujano y pareja del personaje Diego.

Ayer el productor Nicandro Díaz informó que el histrión quedó fuera de la telenovela de Televisa, La mexicana y el güero, protagonizada por Itatí Cantoral y Juan Soler.

“Respecto a los acontecimientos relacionados con el actor Eleazar “N”, la producción se ve en la necesidad de sustituirlo en el personaje que interpreta dentro de la telenovela ‘La mexicana y el güero’, para lo cual realizaremos un pequeño casting en próximos días”, informó en un comunicado el reconocido productor.

En este documento la empresa también se posicionó sobre el caso del histrión: “Es importante resaltar que ni Televisa ni la Producción, no apoyan ningún tipo de violencia. Los tiempos que vivimos son difíciles, nuestro trabajo debe continuar y la telenovela lo hará con las medidas pertinentes”.

Hasta el momento se desconoce quién ocupara el lugar del actor, que en repetidas ocasiones ha sido acusado de violentar física y psicológicamente a sus ex parejas.

El intérprete mexicano ya se había quedado sin el respaldo de la empresa Make It Prensa

El intérprete mexicano ya se había quedado sin el respaldo de la empresa Make It Prensa, que se encarga de administrar los proyectos de un amplio catálogo de talentos artísticos y fue fundada por el actor Mauricio Islas.

Frente al mediático caso Islas fue franco: “Ya comunicamos lo que teníamos que decir, a fin de cuentas hicimos lo que pudimos y listo. O sea, no hay nada más que hacer. Yo entiendo que quieran hacer una nota, desafortunadamente se los tengo que decir, ¿nos conocemos hace cuántos años? Siempre he estado aquí, siempre he tratado de estar con ustedes. Lo más importante… creo que están buscando una nota donde no la hay. Nosotros como agencia, yo como persona, no tengo nada que decir, no tenemos nada que comunicar acerca del caso, ya lo que teníamos que decir ya lo dijimos”.

Además la empresa Jesus Parra Diseño decidió que Eleazar “N” dejara de ser su imagen. “Hemos decidido concluir cualquier colaboración con el actor, eliminando su material de todas nuestras redes... Somos una marca que siempre se pronunciará a favor de la inclusión respeto y diversidad”.

Eleazar “N” fue ingresado al Reclusorio Norte en la Ciudad de México y vinculado a proceso, por lo que deberá continuar con su proceso en prisión hasta que su situación jurídica se decida en su próxima audiencia realizada en dos meses.

